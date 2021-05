A GIGABYTE Anuncia os Primeiros PCs Gamer com Ajuste de Fábrica do Mundo

TAIPEI, 6 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, fabricante líder de hardware para PC, anunciou seus primeiros PCs pré-montados para jogos. Os novos computadores contam com as peças mais recentes e sofisticadas da Intel, AMD e NVIDIA até o momento e são construídos com componentes exclusivos da GIGABYTE. O que os diferencia ainda mais dos outros modelos pré-montados convencionais disponíveis no mercado são seus núcleos escolhidos a dedo. Os núcleos do processador são vinculados e configurados na fábrica com base em anos de experiência em hardware da GIGABYTE para garantir que cada máquina atinja excelente estabilidade e desempenho máximo desde o início, o que os torna extremamente raros e exclusivos.