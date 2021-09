A GWM compareceu ao Chengdu Motor Show com mais de dez novos produtos de suas cinco marcas de veículos

Na área de exposição da HAVAL, o HAVAL H6S, o primeiro SUV cupê da GWM construído sobre a plataforma L.E.M.O.N. e COIFS, fez sua estreia. Com um design externo "em forma de tubarão", o SUV tem uma grade frontal poligonal grande na face frontal, que cria um efeito visual tão poderoso quanto o de um tubarão. A carroceria em estilo fastback e a extremidade traseira com design de asa traseira suspensa dão ao SUV uma aparência jovem e esportiva. No interior, o SUV é equipado com uma tela grande e suspensa, HUD colorido inteligente, reconhecimento facial e outras tecnologias, dando uma sensação futurista. Ele conta com um motor a gasolina 2.0T e um sistema DHT L.E.M.O.N. para seleção. Espera-se que o belo e inteligente carro se torne global. Graças a sua aparência robusta e descolada e a sua configuração inteligente, o HAVAL DAGOU, outro sucesso de vendas, é muito atraente, com uma força de produto que supera aqueles do mesmo nível. Seu volume de vendas na China ultrapassou dez mil no primeiro mês desde seu lançamento. Este ano, o excelente carro recebeu elogios da mídia local no mercado australiano. Isso aumentou a confiança da GWM em entrar no mercado global.

A TANK, a quinta maior marca, está apresentando pela primeira vez ao mundo suas duas obras-primas, o "TANK 400" e o "TANK 500". O TANK 400 é um SUV off-road de porte médio e grande que integra um projeto mecanizado único, desempenho off-road e tecnologias. O TANK 500 está posicionado como um SUV off-road de luxo descolado de médio e grande porte, com linhas exteriores duras, uma grade enorme cromada e faróis com formato irregular em ambos os lados. O interior é equipado com um painel digital de 12,3 polegadas, combinado com a tela central sensível ao toque e a tela de controle traseira, oferecendo "conexão entre as três telas". Ele está equipado com a super motorização "3.0T V6+9AT", com uma potência máxima de 260 kW e torque máximo de 500 Nm, atendendo às diversas necessidades de uso diário e de off-road ao ar livre.

A ORA também lançou vários novos carros. Entre eles, o ORA Balei Mao (nome no mercado chinês) foi exposto publicamente pela primeira vez. Seu design exterior é muito retrô, usando elementos clássicos como pára-choques cromados pesados e rodas amplas prateadas e brancas de duas cores. Além disso, a GWM POER realizou a cerimônia de entrega do 200.000º carro no evento e lançou a versão mais completa da caminhonete off-road, a Everest, surpreendendo o público com sua apresentação hardcore. No estande da WEY, também fizeram sua estreia o primeiro Macchiato equipado com o trem de força híbrido inteligente DHT e "uma nova geração de carros inteligentes retrô".

O estande da GWM tornou-se o centro das atenções com seus produtos ricos e personalizados. Além disso, a GWM continuará a se concentrar nos usuários e a lançar mais produtos modernos para levar uma experiência de produto mais rica aos usuários globais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1605582/GWM_Appears_at_24th_CDMS.jpg

FONTE GWM

