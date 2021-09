GWM pojawia się na Targach Motoryzacyjnych w Chengdu z ponad 10 nowymi produktami swoich pięciu marek pojazdów

W strefie wystawowej HAVAL zadebiutował HAVAL H6S, pierwszy SUV coupe GWM zbudowany na platformie L.E.M.O.N. i COIFS. SUV posiada „rekinowaty" wygląd zewnętrzny, duży wielokątny przedni grill w przedniej części nadwozia, nadający mu drapieżny wygląd jak u rekina. Nadwozie w stylu fastback i tył z zawieszonym skrzydłem sprawiają, że SUV wygląda młodzieńczo i sportowo. Jeśli chodzi o wygląd wnętrza, SUV jest wyposażony w duży ekran, inteligentny, kolorowy HUD, rozpoznawanie twarzy i inne technologie, które nadają mu futurystyczny charakter. Model posiada silnik benzynowy 2.0T i system L.E.M.O.N. DHT do wyboru. Przewiduje się, że ten piękny i inteligentny samochód trafi na rynek globalny. Ze względu na dynamiczny i ciekawy wygląd oraz inteligentną konfigurację HAVAL DAGOU, kolejny popularny model, bardzo przyciąga uwagę, przewyższając inne auta z tej kategorii. W Chinach w pierwszym miesiącu od wprowadzenia na rynek jego sprzedaż przekroczyła 10 tys. sztuk. W bieżącym roku ten doskonały samochód zdobył uznanie lokalnych mediów na rynku australijskim. Umocniło to przekonanie GWM o wejściu na rynek globalny.

TANK, piąta co do wielkości marka, prezentuje światu w pierwszej kolejności swoje dwa arcydzieła „TANK 400" i „TANK 500". TANK 400 to średniej i dużej wielkości mecha off-road SUV łączący w sobie unikalny design mecha oraz osiągi i technologie off-road. TANK 500 to luksusowy SUV klasy średniej i dużej o surowych liniach nadwozia, z ogromnym chromowanym grillem i nieregularnymi reflektorami po obu stronach. Wnętrze wyposażone jest w 12,3-calową cyfrową deskę rozdzielczą, połączoną z centralnym ekranem dotykowym i tylnym ekranem sterowania, dzięki czemu uzyskano „połączenie trzech ekranów". Jest on wyposażony w jednostkę napędową „3.0T V6+9AT" o maksymalnej mocy 260kW i maksymalnym momencie obrotowym 500Nm, spełniającą różnorodne potrzeby codziennego użytkowania i jazdy terenowej na świeżym powietrzu.

ORA ma również wiele nowych samochodów, które zostały tutaj zaprezentowane. Wśród nich, ORA Balei Mao (nazwa na rynek chiński) został publicznie zaprezentowany jako pierwszy. Jego wygląd zewnętrzny jest bardzo retro, z wykorzystaniem klasycznych elementów, takich jak ciężkie chromowane zderzaki i szerokoramienne srebrno-białe dwukolorowe felgi. GWM POER zorganizował także na terenie targów ceremonię z okazji dostawy 200-tys. samochodu i zaprezentował wersję Everest terenowego pickupa, szokując publiczność swoimi niesamowitymi osiągami. Na stoisku WEY zadebiutowało również pierwsze Macchiato wyposażone w inteligentny hybrydowy układ napędowy DHT oraz „nowa generacja inteligentnego samochodu w stylu retro".

Stoisko GWM znalazło się w centrum uwagi dzięki swoim bogatym i spersonalizowanym produktom. GWM będzie nadal koncentrować się na użytkownikach i wprowadzać kolejne modne produkty, aby zapewnić użytkownikom na całym świecie bogatsze wrażenia produktowe.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1605441/GWM_Appears_at_24th_CDMS.jpg

SOURCE GWM