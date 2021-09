GWM präsentiert sich auf der Chengdu Motor Show mit über 10 neuen Produkten seiner fünf Fahrzeugmarken

Im HAVAL-Ausstellungsbereich feierte der HAVAL H6S, das erste Coupé-SUV von GWM, das auf der L.E.M.O.N.- und COIFS-Plattform aufgebaut ist, seine Premiere. Mit seinem „haiförmigen" Außendesign verfügt der SUV über einen großen polygonalen Kühlergrill in der Frontpartie, der optisch so mächtig wie ein Hai wirkt. Die Karosserie im Fastback-Stil und die Heckpartie in Form eines aufgehängten Heckflügels lassen den SUV jugendlich und sportlich wirken. Im Innenraum ist der SUV mit einem großen hängenden Bildschirm, einem intelligenten Vollfarb-HUD, Gesichtserkennung und anderen Technologien ausgestattet, die ein Gefühl von Zukunft vermitteln. Er bietet einen 2.0T-Benzinmotor und ein L.E.M.O.N. DHT-System zur Auswahl. Es wird erwartet, dass das schöne und intelligente Auto weltweit verkauft wird. HAVAL DAGOU, ein weiterer Verkaufsschlager, ist durch sein robustes und cooles Erscheinungsbild und seine intelligente Konfiguration ein echter Blickfang, dessen Produktstärke die des gleichen Niveaus übertrifft. In China wurden im ersten Monat nach der Markteinführung bereits mehr als 10.000 Exemplare verkauft. In diesem Jahr wurde das hervorragende Auto von den lokalen Medien auf dem australischen Markt gelobt. Dies hat die Zuversicht der GWM beim Eintritt in den globalen Markt gestärkt.