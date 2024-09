Une montre, une infinité de looks: HUAWEI WATCH GT série 5, l'objet connecté portable (wearable) avec des cadrans de montre personnalisables pour chaque moment

MADRID, 26 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Huawei a dévoilé la montre HUAWEI WATCH GT série 5 lors du lancement des produits innovants HUAWEI à Barcelone le 19 septembre. Elle incarne l'esprit de la Gran Turismo, ses hautes performances et sa construction élégante, en trouvant l'équilibre parfait entre un design à la pointe de la mode et une technologie innovante.

Themes. Watch faces for HUAWEI WATCH GT5 Series

Disponible en éditions Pro et Standard, le dernier système HUAWEI TruSense offre un suivi précis, rapide et complet de la santé et de la condition physique. Doté d'une autonomie de batterie impressionnante, il offre un suivi sportif de niveau professionnel. Les golfeurs peuvent accéder à plus de 15 000 cartes de parcours de golf en 3D, tandis que les plongeurs bénéficient d'un mode de plongée libre à une profondeur certifiée de 40 mètres.

Personnalisez votre temps avec des cadrans de montres innovants pour tous les styles de vie[1]

La HUAWEI WATCH GT 5 présente 11 nouveaux cadrans de montre tandis que la série Pro en propose 13, avec des widgets personnalisables pour s'adapter à des styles de vie divers, par le biais de 3 concepts différents : montre-bracelet classique, interactivité créative et fonctionnalités de pointe. Pour un cadran de montre visuellement esthétique, Blooming Brilliant présente une fleur animée qui s'épanouit en fonction de l'activité quotidienne de l'utilisateur.

L'intemporelle Land of Luxury convient aux occasions formelles et présente un calendrier circulaire sur un réglage analogique traditionnel, tandis que Time Code affiche l'heure et la date dans une présentation épurée. L'exquise Dream Star associe des mesures de fitness à un thème céleste, convenant à des occasions décontractées et semi-formelles. Parfaite pour les voyageurs chevronnés, la World Symphony II affiche sur le pourtour de la montre les noms des villes et les fuseaux horaires correspondants.

HUAWEI Watch Face Marketplace offre plus de 50 000 cadrans de montres téléchargeables[2] via HUAWEI Health App, y compris les favoris des utilisateurs tels que les cadrans de montres Cloud White Eagle, Pansy Glows, Gentleman Machinery et Silver Blue Wheel. Le très prisé Cloud White Eagle en or luxueux présente des ailes d'aigle en 3D comme aiguilles des heures et des minutes, tout en mettant en évidence les données météorologiques et les indicateurs de bien-être. Préféré pour ses fleurs lumineuses animées et personnalisables, Pansy Glows propose un suivi d'activité et un calendrier. Idéal pour les personnes très performantes, Gentleman Machinery suit les entraînements et les notifications, tout en offrant des raccourcis essentiels. Le nouveau Silver Blue Wheel affiche la météo, le calendrier et la fréquence cardiaque.

Faites l'expérience d'une interface utilisateur transparente avec HUAWEI WATCH GT série 5

La montre HUAWEI WATCH GT série 5 bénéficie d'une interface utilisateur améliorée, avec des transitions d'écran transparentes et des arrière-plans thématiques à code couleur. Personnalisez vos cadrans de montre avec des widgets pratiques, comme le Calendrier et la Météo[3]. Des polices plus grandes et des visuels éclatants simplifient la vérification des notifications non lues et des anneaux d'activité.

Avec HUAWEI AppGallery, téléchargez diverses applications pour améliorer votre vie quotidienne. Grâce à la compatibilité avec les smartphones iOS, Android et EMUI, d'innombrables utilisateurs peuvent profiter de la technologie de santé avancée et des fonctionnalités uniques de HUAWEI WATCH GT série 5.

Avec des cadrans de montre téléchargeables et personnalisables et une interface conviviale, HUAWEI WATCH GT série 5 s'adapte à tous les styles de vie.

Disponible dans les magasins les plus proches, la montre HUAWEI WATCH GT série 5 est proposée à partir de 249 euros, pour la version standard, et de 379 euros, pour la version Pro . Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter le site https://consumer.huawei.com/en/wearables/watch-gt5/.

À propos d'AppGallery

AppGallery, l'une des trois principales plateformes de distribution d'applications au niveau mondial, propose une grande variété d'applications mondiales et locales, dans des catégories telles que la navigation et les transports, les actualités, les médias sociaux, la finance, le divertissement, etc. AppGallery est disponible dans plus de 170 pays et régions, avec plus de 580 millions d'utilisateurs mensuels actifs et 6 millions de développeurs enregistrés.

Vous pouvez visiter AppGallery à l'adresse suivante : https://appgallery.huawei.com/Featured.

1. La disponibilité des cadrans de montre dépend du modèle de la montre.

2. D'autres cadrans, y compris des cadrans de montre payants, peuvent être téléchargés à partir de la boutique de cadrans. Veuillez vous référer aux listes de la boutique Watch Face Store.

3. La personnalisation des widgets n'est disponible que pour les cadrans de montre sélectionnés. Veuillez vous référer à l'application HUAWEI Health pour plus de détails.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2515251/HUAWEI_WATCH_GT5_Series.jpg