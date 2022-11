A KPS CAPITAL PARTNERS VENDERÁ A HOWDEN PARA A CHART INDUSTRIES

NOVA YORK, 10 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para vender uma empresa de seu portfólio, a Howden (a "Empresa"), para a Chart Industries, Inc. ("Chart Industries" ou "Chart", NYSE: GTLS), fabricante sediada em Ball Ground, na Geórgia, de equipamentos com engenharia de ponta que atendem a várias aplicações nos mercados de energia limpa e gás industrial, por USD 4,4 bilhões de dólares.

A Howden é uma provedora líder global de soluções de condução de ar e gás que melhoram a segurança, eficiência e sustentabilidade ambiental em processos de missão crítica em uma ampla gama de mercados industriais atraentes e de rápido crescimento. A Howden fabrica um portfólio completo de produtos de equipamentos rotativos, incluindo compressores, exaustores, ventiladores, aquecedores rotativos e turbinas a vapor. Os produtos da Empresa habilitam processamentos essenciais de seus clientes que promovem um mundo mais sustentável. Com sede em Renfrew, na Escócia, a Howden emprega mais de 6.500 colaboradores em 35 países globalmente, incluindo mais de 750 engenheiros.

Em 2019, a KPS adquiriu a Howden da Colfax Corporation em uma transação de venda corporativa global altamente complexa. A KPS reuniu uma equipe de gestão talentosa liderada pelo CEO Ross Shuster para liderar a transformação da Howden em uma plataforma líder global de condução de ar e gás em larga escala. Em pouco mais de três anos de governança, a KPS, em parceria com a equipe de gestão, transformou com sucesso a Howden em uma empresa totalmente independente e de crescimento rápido focado na inovação.

A KPS e a equipe de gestão da Howden executaram uma estratégia agressiva de crescimento que reposicionou a Howden em direção aos mercados finais e aplicações vinculadas à sustentabilidade. Sob a governança da KPS, a Howden entrou e expandiu a sua presença em mercados finais críticos para o futuro da economia industrial, incluindo compressão de hidrogênio, captura de carbono, utilização e armazenamento, tratamento de águas residuais e recuperação de energia. A KPS fez investimentos significativos na plataforma da Howden, incluindo sete aquisições complementares altamente sinérgicas, apoiando o desenvolvimento de novos produtos e a inovação tecnológica, investindo em expansões da capacidade de fabricação e executando melhorias operacionais. Como resultado dessas ações, sob a governança da KPS, a Howden atingiu pedidos, receita e rentabilidade recordes.

Raquel Palmer, sócia cogestora da KPS, declarou: "A Howden é um exemplo da estratégia de investimento da KPS de enxergar valor onde os outros não veem, comprando os negócios certos e melhorando-os ao longo de décadas, por ciclos econômicos e comerciais, regiões e setores.

"Estamos orgulhosos da extraordinária transformação da Howden sob a nossa governança. A Howden demonstra a nossa capacidade de fazer parceria com equipes de gestão excelentes para criar indústrias pioneiras globais. O sucesso da Empresa é resultado direto do compromisso e do investimento da KPS em iniciativas de crescimento orgânico e estratégico da Howden e de seus funcionários. A empresa está bem posicionada para continuar crescendo e liderando o setor sob a governança da Chart.

"Parabenizamos e agradecemos a Ross Shuster, CEO da Howden, assim como à equipe de administração sênior da empresa, por sua visão estratégica e execução brilhante, que resultou no crescimento significativo da empresa e na criação de valor sob nossa governança. A Chart reconheceu a notável transformação da Howden, que foi obtida com trabalho sério e a dedicação de todos os funcionários da Howden. Estamos entusiasmados com o futuro dos negócios da Chart e da Howden combinados. Acreditamos que haja uma fantástica lógica industrial na combinação das duas empresas, e que essa combinação oferecerá valor significativo para todas as partes interessadas."

Ross Shuster, CEO da Howden, acrescentou: "Nossa parceria com a KPS tem sido extraordinária. A KPS reconheceu o potencial subjacente dos negócios da Howden e apoiou ativamente a equipe da Howden por meio de uma transformação de negócios significativa nos últimos três anos. Atualmente, a Howden tem uma equipe mais forte, processos altamente consistentes e um perfil financeiro superior. Além disso, as estratégias de negócios e crescimento da Howden estão alinhadas com uma série de macrotendências globais, incluindo a transição energética, a descarbonização do setor e a eletrificação. A força da empresa foi reconhecida pela Chart Industries, e a Howden continuará em sua trajetória positiva como parte integrante da Chart.

A Howden e a Chart trabalharam juntas no passado recente, inclusive em alguns projetos importantes com clientes de ambos. Em 2021, a Howden assinou um memorando de entendimento que resultou na cooperação em uma série de projetos inovadores, incluindo a construção de uma nova usina de liquefação de hidrogênio no Canadá. O sucesso de nosso relacionamento me dá grande confiança de que a aquisição da Howden pela Chart permitirá que a empresa combinada ofereça aos clientes um conjunto mais amplo de inovações, soluções e serviços."

A Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Barclays e Evercore atuaram como consultores financeiros e Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuaram como consultores jurídicos da KPS e da Howden. A conclusão da transação está sujeita às condições e aprovações habituais de fechamento.

Sobre a Howden

A Howden é uma provedora líder global de produtos e serviços críticos na condução de ar e gás. Os produtos da Empresa habilitam processamentos essenciais de seus clientes que promovem um mundo mais sustentável. Com sede em Renfrew, na Escócia, a Howden tem mais de 160 anos de tradição como uma empresa de engenharia e fabricação de aplicações de qualidade, com presença em 35 países. A Howden fabrica ventiladores, compressores, trocadores de calor, turbinas a vapor e outros equipamentos de condução de ar e gás e oferece serviços e suporte a clientes em todo o mundo em mercados finais e localidades geográficas altamente diversificadas. Mais informações podem ser encontradas em www.howden.com

Sobre a KPS Capital Partners, LP

A KPS, por meio de suas entidades de gestão afiliadas, é a administradora do KPS Special Situations Funds, um conjunto de fundos de investimento com aproximadamente USD 13,6 bilhões em ativos sob gestão (em 30 de junho de 2022). Há mais de três décadas, os parceiros da KPS trabalham exclusivamente para realizar uma valorização de capital significativa por meio de investimentos acionários com participação majoritária em empresas industriais e de fabricação em uma gama diversificada de setores como materiais básicos, bens de consumo de marca, produtos de luxo e para a saúde, peças automotivas, equipamentos e manufatura em geral. A KPS gera valor para seus investidores trabalhando de maneira construtiva com equipes de gestão talentosas, com o objetivo de melhorar as empresas e gerar rentabilidade de investimentos aprimorando estruturalmente a posição estratégica, a competitividade e a rentabilidade das empresas de seu portfólio, em vez de depender primariamente da alavancagem financeira. As empresas do portfólio do KPS Funds geram atualmente faturamentos anuais agregados de aproximadamente USD 21,6 bilhões, operam 232 fábricas em 27 países e têm aproximadamente 53 mil funcionários diretos e por meio de suas joint-ventures em todo o mundo (em 30 de junho de 2022, pro forma para aquisições e saídas recentes). A estratégia de investimento e as empresas do portfólio da KPS estão descritas em detalhes em www.kpsfund.com.

Sobre a Chart Industries, Inc.

A Chart Industries, Inc. é uma fabricante global independente líder de equipamentos projetados com alto grau de engenharia que atendem a várias aplicações nos mercados de energia e gás industrial. O portfólio de produtos exclusivo da empresa é usado em todas as fases da cadeia de suprimentos de gás líquido, incluindo engenharia de ponta, serviço e reparo. Estando na vanguarda da transição de energia limpa, a Chart é uma provedora líder de tecnologia, equipamentos e serviços relacionados a gás natural liquefeito, hidrogênio, biogás e captura de CO2 entre outras aplicações. A Chart está comprometida com a excelência em questões de governança ambiental, social e corporativa (ESG) tanto para a sua empresa quanto para os nossos clientes. Com mais de 25 centros de fabricação globais dos Estados Unidos à China, Austrália, Índia, Europa e América do Sul, a Chart mantém a responsabilidade e a transparência para os membros de sua equipe, fornecedores, clientes e comunidades. Para saber mais, acesse www.Chartindustries.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas", incluindo declarações sobre a transação contemplada. Declarações prospectivas podem geralmente ser identificadas pelo uso de palavras como "antecipa", "acredita", "continua", "poderia", "estima", "espera", "prevê", "pretende", "pode", "planeja", "projeta", "potencial", "procura", "deve", "pensa", "irá", "deveria", e expressões similares, ou podem usar datas futuras. As declarações prospectivas deste documento incluem, sem limitação, declarações sobre as expectativas da Empresa quanto à conclusão, prazo e impactos antecipados da transação contemplada. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a suposições, riscos e incertezas que podem mudar a qualquer momento, e, portanto, os leitores são advertidos de que os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos em quaisquer declarações prospectivas. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes incluem, entre outras coisas, a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que possam dar origem à rescisão do contrato definitivo ou, de outra forma, fazer com que as transações contempladas neste documento não sejam celebradas; a incapacidade da Empresa ou da Chart de atender às condições contratuais; e outros riscos e incertezas. A Empresa não tem nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, a menos que exigido por lei. Todas as declarações prospectivas neste documento estão qualificadas em sua totalidade por esta declaração de advertência.

Declarações por executivos do portfólio da empresa

Certas declarações sobre a KPS feitas por executivos do portfólio da empresa neste documento têm como objetivo ilustrar o relacionamento comercial da KPS com essas pessoas, inclusive em relação às instalações da KPS como parceira de negócios, em vez mais do que em relação às capacidades ou expertise da KPS com respeito aos serviços de consultoria de investimentos. Os executivos do portfólio da empresa não foram remunerados em relação à comunicação dessas declarações, embora geralmente recebam oportunidades de remuneração e investimento relacionadas às funções de suas empresas do portfólio, e em alguns casos também sejam proprietários de títulos da empresa do portfólio e/ou investidores em veículos patrocinados pela KPS. Essa remuneração e investimentos sujeitam os participantes a potenciais conflitos de interesse em fazer as declarações aqui contidas.

