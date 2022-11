KPS CAPITAL PARTNERS VA VENDRE HOWDEN À CHART INDUSTRIES

NEW YORK, 11 novembre 2022 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé un accord définitif pour vendre sa société de portefeuille, Howden (la « Société »), à Chart Industries, Inc. (« Chart Industries » ou « Chart », NYSE: GTLS), un fabricant d'équipements de haute technologie basé à Ball Ground, en Géorgie, qui dessert de multiples applications sur les marchés de l'énergie propre et du gaz industriel, pour 4,4 milliards de dollars.

Howden est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de traitement de l'air et des gaz qui améliorent la sécurité, l'efficacité et la durabilité environnementale des processus critiques dans une large gamme de marchés industriels attractifs et à croissance rapide. Howden fabrique une gamme complète de produits d'équipements rotatifs, notamment des compresseurs, des soufflantes, des ventilateurs, des réchauffeurs rotatifs et des turbines à vapeur. Les produits de la société permettent aux processus vitaux de ses clients de progresser vers un monde plus durable. Basée à Renfrew, en Écosse, Howden emploie plus de 6 500 collaborateurs dans 35 pays, dont plus de 750 ingénieurs.

KPS a acquis Howden en 2019 auprès de Colfax Corporation dans le cadre d'une transaction mondiale très complexe de scission d'entreprise. KPS a réuni une équipe de gestion accomplie, dirigée par le PDG Ross Shuster, pour mener à bien la transformation de Howden en une plateforme mondiale de traitement de l'air et des gaz à grande échelle et de premier plan. En un peu plus de trois ans de propriété, KPS, en partenariat avec la direction, a transformé avec succès Howden en une société totalement indépendante, à croissance rapide et axée sur l'innovation.

KPS et l'équipe de direction de Howden ont mis en œuvre une stratégie de croissance agressive qui a repositionné Howden vers des marchés finaux et des applications liés à la durabilité. Sous la direction de KPS, Howden a intégré ou étendu sa présence sur des marchés finaux qui sont essentiels pour l'avenir de l'économie industrielle, notamment la compression de l'hydrogène, le captage, l'utilisation et le stockage du carbone, le traitement des eaux usées et la récupération d'énergie. KPS a réalisé d'importants investissements dans la plateforme Howden, notamment en réalisant sept acquisitions complémentaires hautement synergiques, en soutenant le développement de nouveaux produits et l'innovation technologique, en investissant dans l'expansion de la capacité de production et en réalisant des améliorations opérationnelles. Grâce à ces actions, Howden a atteint un niveau record de commandes, de revenus et de rentabilité sous la direction de KPS.

Raquel Palmer, co-directrice de KPS, a déclaré : « Howden illustre la stratégie d'investissement de KPS qui consiste à trouver de la valeur là où les autres n'en trouvent pas, à acheter judicieusement et à améliorer les entreprises, pendant des dizaines d'années, les cycles économiques et commerciaux, les zones géographies et les secteurs d'activité.

Nous sommes fiers de l'extraordinaire transformation de Howden sous notre contrôle. Howden démontre notre capacité à nous associer à des équipes de gestion de classe mondiale pour créer des entreprises de fabrication de pointe à l'échelle mondiale. Le succès de la société est le résultat direct de l'engagement et de l'investissement de KPS dans les initiatives de croissance organique et stratégique de Howden et dans son personnel. La société est bien positionnée pour poursuivre sa croissance et son leadership dans le secteur sous la propriété de Chart.

Nous félicitons et remercions Ross Shuster, le président-directeur général de Howden, ainsi que l'équipe de direction de la société, pour leur vision stratégique et leur brillante prestation, qui ont permis une croissance significative de la société et la création de valeur sous notre contrôle. Chart a reconnu la remarquable transformation de Howden, qui a été rendue possible par le travail acharné et le dévouement de tous les employés de Howden. Nous sommes enthousiastes quant à l'avenir de l'entreprise combinée Chart et Howden. Nous pensons qu'il y a une énorme logique industrielle à combiner les deux entreprises et que cette combinaison apportera une valeur significative à toutes les parties prenantes. »

Ross Shuster, président-directeur général de Howden, a ajouté : « Notre partenariat avec KPS a été extraordinaire. KPS a reconnu le potentiel sous-jacent de l'activité de Howden et a soutenu activement l'équipe de Howden à travers une transformation significative de l'activité au cours des trois dernières années. Aujourd'hui, Howden dispose d'une équipe plus forte, de processus très robustes et d'un profil financier supérieur. En outre, les stratégies commerciales et de croissance de Howden sont alignées sur un certain nombre de macro-tendances mondiales, notamment la transition énergétique, la décarbonisation de l'industrie et l'électrification. La force de la société a été reconnue par Chart Industries, et Howden va poursuivre sa trajectoire positive en tant que partie intégrante de Chart.

Howden et Chart ont travaillé ensemble dans un passé récent, notamment sur une poignée de projets clés pour des clients communs. En 2021, Howden a signé un protocole d'accord qui a abouti à une coopération sur un certain nombre de projets révolutionnaires, notamment la construction d'une nouvelle usine de liquéfaction d'hydrogène au Canada. Le succès de notre relation me donne une grande confiance dans le fait que l'acquisition de Howden par Chart permettra à la société combinée d'offrir aux clients un ensemble plus large d'innovations, de solutions et de services. »

Morgan Securities LLC, Barclays et Evercore ont servi de conseillers financiers et Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a servi de conseiller juridique à KPS et Howden. La réalisation de la transaction est soumise aux conditions de clôture et aux approbations habituelles.

À propos de Howden

Howden est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et services de traitement de l'air et du gaz. Les produits de la société permettent aux processus vitaux de ses clients de faire progresser un monde plus durable. Basée à Renfrew, en Écosse, Howden a plus de 160 ans d'héritage en tant que société d'ingénierie d'application et de fabrication de classe mondiale, avec une présence dans 35 pays. Howden fabrique des ventilateurs, des compresseurs, des échangeurs de chaleur, des turbines à vapeur et d'autres équipements de traitement de l'air et des gaz de haute technicité, et fournit des services et une assistance à des clients du monde entier dans des marchés finaux et des zones géographiques très diversifiés. Pour en savoir davantage, consultez le site www.howden.com

À propos de KPS Capital Partners, LP

KPS, par l'intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, est le gestionnaire des Fonds de situations spéciales KPS, une famille de fonds d'investissement dont l'actif sous gestion s'élevait à environ 13,6 milliards de dollars (au 30 juin 2022). Depuis plus de 30 ans, les partenaires de KPS se sont consacrés entièrement à la réalisation d'une plus-value significative du capital en effectuant des investissements majoritaires de capital dans des entreprises manufacturières et industrielles au sein de divers secteurs, notamment ceux des matières premières, des produits de consommation de marque, des produits de santé et de luxe, des pièces d'automobile, des biens d'équipement et de la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses en vue d'améliorer les entreprises, et génère des rendements sur les placements en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille plutôt qu'en comptant principalement sur l'effet de levier financier. Les sociétés du portefeuille de KPS Funds génèrent actuellement un chiffre d'affaires annuel global d'environ 21,6 milliards de dollars, exploitent 232 sites de production dans 27 pays et comptent environ 53 000 employés, directement et par l'intermédiaire de coentreprises dans le monde entier (au 30 juin 2022, pro forma pour les acquisitions et sorties récentes). Vous trouverez la stratégie de placement de KPS et la liste de ses sociétés de portefeuille sur le site www.kpsfund.com.

À propos de Chart Industries, Inc.

Chart Industries, Inc. est un fabricant mondial indépendant de premier plan d'équipements hautement sophistiqués desservant de multiples applications sur les marchés de l'énergie et du gaz industriel. Le portefeuille de produits unique de la société est utilisé dans chaque phase de la chaîne d'approvisionnement en gaz liquide, y compris l'ingénierie initiale, le service et la réparation. À l'avant-garde de la transition vers une énergie propre, Chart est un fournisseur de premier plan de technologies, d'équipements et de services liés au gaz naturel liquéfié, à l'hydrogène, au biogaz et au captage du CO2, entre autres applications. Chart s'engage à atteindre l'excellence dans les questions environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG), tant pour son entreprise que pour ses clients. Avec plus de 25 sites de fabrication mondiaux, des États-Unis à la Chine, en passant par l'Australie, l'Inde, l'Europe et l'Amérique du Sud, Chart maintient la responsabilité et la transparence envers les membres de son équipe, ses fournisseurs, ses clients et les communautés. Pour en savoir plus, consultez le site www.Chartindustries.com .

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles », y compris des déclarations concernant la transaction envisagée. Les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par l'utilisation de mots tels que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « s'attendre », « prévoir », « avoir l'intention », « peut », « planifier », « projeter », « potentiel », « chercher », « devrait », « penser », « sera » et d'autres expressions similaires, ou elles peuvent utiliser des dates futures. Les déclarations prospectives figurant dans le présent document comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les attentes de la société quant à la réalisation, au calendrier et aux effets anticipés de la transaction envisagée. Ces déclarations prospectives sont soumises à des hypothèses, des risques et des incertitudes qui peuvent changer à tout moment, et les lecteurs sont donc avertis que les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent comprennent, entre autres : la survenance d'un événement, d'un changement ou d'autres circonstances qui pourraient donner lieu à la résiliation de l'entente définitive ou qui pourraient autrement faire en sorte que les transactions qui y sont envisagées ne soient pas conclues ; l'incapacité de la société ou de Chart à satisfaire aux conditions de clôture ; et d'autres risques et incertitudes. À moins que la loi ne l'exige, la Société n'assume aucune obligation quant à la mise à jour des déclarations prospectives, que ce soit de nouvelles informations, de développements futurs ou d'autres éléments. Dans ce document, tous les énoncés prospectifs sont entièrement sous réserve de la présente mise en garde.

Déclarations des dirigeants des sociétés du portefeuille

Certaines déclarations concernant KPS faites par les dirigeants des sociétés du portefeuille dans le présent document ont pour but d'illustrer la relation d'affaires de KPS avec ces personnes, notamment en ce qui concerne les installations de KPS en tant que partenaire commercial, plutôt que les capacités ou l'expertise de KPS en matière de services de conseil en investissement. Les dirigeants des sociétés de portefeuille n'ont pas été rémunérés en rapport avec la communication de ces déclarations, bien qu'ils reçoivent généralement une rémunération et des opportunités d'investissement en rapport avec leurs rôles dans les sociétés de portefeuille et que, dans certains cas, ils soient également propriétaires de titres de sociétés de portefeuille et/ou investisseurs dans des véhicules parrainés par KPS. Cette rémunération et ces investissements exposent les participants à des conflits d'intérêts potentiels lorsqu'ils font les déclarations mentionnées dans le présent document.

