KPS CAPITAL PARTNERS VERKOOPT HOWDEN AAN CHART INDUSTRIES

NEW YORK, 11 november 2022 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") heeft vandaag bekendgemaakt een definitieve overeenkomst te hebben getekend om voor een bedrag van $ 4,4 miljard zijn portfoliobedrijf Howden (het "Bedrijf") te verkopen aan Chart Industries, Inc. ("Chart Industries" of "Chart", NYSE: GTLS), een in Ball Ground, Georgia gevestigde fabrikant van technologisch hoogwaardige apparatuur voor meerdere toepassingen in de sector voor schone energie en industrieel gas.

Howden is wereldwijd een toonaangevende leverancier van lucht- en gasbehandelingsoplossingen die voor betere veiligheid, efficiëntie en ecologische duurzaamheid in cruciale bedrijfsprocessen zorgdragen in een breed scala van aantrekkelijke en snelgroeiende, industriële markten. Howden produceert een compleet portfolio van roterende apparatuurproducten, waaronder compressoren, blowers, ventilatoren, roterende verwarmers en stoomturbines. De producten van het Bedrijf maken de vitale processen van zijn klanten mogelijk, die een duurzamere wereld bevorderen. Howden, met hoofdkantoor in Renfrew, Schotland, heeft wereldwijd meer dan 6.500 medewerkers in 35 landen, waaronder meer dan 750 engineers.

KPS nam Howden in 2019 over van Colfax Corporation in een zeer complexe afsplitsing van bedrijven. KPS stelde een bekwaam managementteam samen, geleid door Chief Executive Officer Ross Shuster, om de transformatie van Howden tot een grootschalig, toonaangevend wereldwijd platform voor lucht- en gasbehandeling te leiden. In iets meer dan drie jaar eigendom heeft KPS, in samenwerking met het management, Howden met succes getransformeerd tot een volledig onafhankelijk, snelgroeiend bedrijf dat op innovatie gericht is.

Het managementteam van KPS en Howden voerden een vastberaden groeistrategie uit waarmee Howden in de richting van aan duurzaamheid gerelateerde eindmarkten en toepassingen werd geherpositioneerd. Onder eigendom van KPS heeft Howden zijn aanwezigheid betreden of uitgebreid in eindmarkten die cruciaal zijn voor de toekomst van de industriële economie, waaronder waterstofcompressie, het afvangen, gebruiken en opslaan van koolstof, afvalwaterbehandeling en de terugwinning van energie. KPS deed aanzienlijke investeringen in het Howden-platform, waaronder het voltooien van zeven zeer synergetische add-on-acquisities, het ondersteunen van de ontwikkeling van nieuwe producten en technologische innovatie, het investeren in uitbreidingen van de productiecapaciteit en het uitvoeren van operationele verbeteringen. Onder het eigendom van KPS behaalde Howden als gevolg hiervan een record aan orders, omzet en winstgevendheid.

Raquel Palmer, Co-Managing Partner van KPS verklaarde: "Howden is een voorbeeld van de KPS-investeringsstrategie om waarde te zien waar anderen dat niet zien, goed te kopen en bedrijven beter te maken, over decennia, economische en bedrijfscycli, geografische gebieden en industrieën heen.

We zijn trots op de buitengewone transformatie van Howden onder ons eigendom. Howden demonstreert ons vermogen om samen te werken met managementteams van wereldklasse om wereldwijd toonaangevende productiebedrijven te creëren. Het succes van het Bedrijf is een direct resultaat van de toewijding van KPS aan en investeringen in de organische en strategische groei-initiatieven en de mensen van Howden. Het Bedrijf is onder eigendom van Chart Industries goed gepositioneerd voor aanhoudende groei en leiderschap in de sector.

We feliciteren en danken Ross Shuster, Chief Executive Officer van Howden, samen met het senior managementteam van het Bedrijf, voor hun strategische visie en briljante uitvoering, wat onder ons eigendom geresulteerd heeft in de aanzienlijke groei en waardecreatie van het Bedrijf. Chart Industries erkende de opmerkelijke transformatie van Howden, die mogelijk werd gemaakt door het harde werk en de toewijding van alle medewerkers van Howden. We zijn enthousiast over de gezamenlijk toekomst van Chart en Howden. Wij zijn van mening dat in het combineren van de twee bedrijven een enorme industriële logica zit en dat de combinatie voor alle belanghebbenden aanzienlijke waarde zal opleveren."

Ross Shuster, Chief Executive Officer van Howden, voegde toe: "Onze samenwerking met KPS was buitengewoon. KPS erkende het onderliggende potentieel van Howden en ondersteunde het Howden-team actief tijdens de belangrijke transformatie die het Bedrijf de afgelopen drie jaar heeft ondergaan. Momenteel beschikt Howden over een sterker team, zeer robuuste processen en een superieur financieel profiel. Bovendien zijn de bedrijfs- en groeistrategieën van Howden afgestemd op een aantal wereldwijde macrotrends, waaronder de energietransitie, decarbonisatie van de industrie en elektrificatie. De kracht van het Bedrijf is door Chart Industries erkend en Howden zal zijn positieve koers voortzetten als een integraal onderdeel van Chart.

Howden en Chart hebben in het recente verleden samengewerkt, onder meer aan een handvol belangrijke projecten voor gezamenlijke klanten. In 2021 tekende Howden een Memorandum van overeenstemming dat geleid heeft tot samenwerking aan een aantal baanbrekende projecten, waaronder de bouw van een nieuwe fabriek in Canada voor het vloeibaar maken van waterstof. Het succes van onze relatie geeft me veel vertrouwen dat de overname van Howden door Chart het gecombineerde bedrijf in staat zal stellen klanten een bredere reeks innovaties, oplossingen en diensten aan te bieden."

Morgan Stanley & Co. LLC, JP Morgan Securities LLC, Barclays en Evercore waren financieel adviseurs en Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP waren juridisch adviseurs van KPS en Howden. De voltooiing van de transactie is onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en goedkeuringen.

Over Howden

Howden is wereldwijd een toonaangevende leverancier van bedrijfscruciale producten en diensten voor lucht- en gasbehandeling. De producten van het Bedrijf maken de vitale processen van zijn klanten mogelijk, die een duurzamere wereld bevorderen. Howden, gevestigd in Renfrew, Schotland, heeft meer dan 160 jaar ervaring als toonaangevend applicatie-engineering- en productiebedrijf dat in 35 landen vertegenwoordigd is. Howden produceert technologisch hoogwaardige ventilatoren, compressoren, warmtewisselaars, stoomturbines en andere apparatuur voor lucht- en gasbehandeling, en biedt service en ondersteuning aan klanten over de hele wereld in zeer gediversifieerde eindmarkten en geografische gebieden. Meer informatie kunt u nalezen op www.howden.com.

Over KPS Capital Partners, LP

KPS is, via zijn gelieerde beheerentiteiten, de beheerder van de KPS Special Situations Funds, een familie van beleggingsfondsen met ongeveer $ 13,6 miljard aan activa onder beheer (per 30 juni 2022). Gedurende bijna drie decennia hebben de Partners van KPS uitsluitend gewerkt aan het realiseren van aanzienlijke kapitaalgroei door het doen van controlerende aandeleninvesteringen in productie- en industriële bedrijven in een breed scala van industrieën, waaronder basismaterialen, merkproducten voor consumenten, gezondheidszorg en luxeproducten, auto-onderdelen, kapitaaluitrusting en algemene fabricage. KPS creëert waarde voor zijn investeerders door constructief samen te werken met getalenteerde managementteams om bedrijven beter te maken, en genereert investeringsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van zijn portfoliobedrijven structureel te verbeteren, in plaats van primair te vertrouwen op financiële hefboomwerking. De portfoliobedrijven van de KPS Funds genereren momenteel een totale jaaromzet van ongeveer $ 21,6 miljard, exploiteren 232 productiefaciliteiten in 27 landen en hebben ongeveer 53.000 werknemers, rechtstreeks en via joint ventures wereldwijd (per 30 juni 2022, pro forma voor recente acquisities en exits). De investeringsstrategie en de portefeuillebedrijven van KPS staan in detail beschreven op www.kpsfund.com.

Over Chart Industries, Inc.

Chart Industries, Inc. is wereldwijd een toonaangevende, onafhankelijke fabrikant van technologisch hoogwaardige apparatuur voor meerdere toepassingen in de energie- en industriële gasmarkten. Het unieke productportfolio van het bedrijf wordt gebruikt in elke fase van de toeleveringsketen voor vloeibaar gas, inclusief engineering, service en reparatie vooraf. Chart loopt voorop in de transitie naar schone energie en is een toonaangevende leverancier van technologie, apparatuur en diensten op het gebied van onder meer vloeibaar aardgas, waterstof, biogas en het afvangen van CO 2 . Chart streeft naar perfectie in milieu-, sociale en corporate governance (ESG)-kwesties, voor zowel het bedrijf zelf als voor onze klanten. Met meer dan 25 wereldwijde productielocaties van de Verenigde Staten tot China, Australië, India, Europa en Zuid-Amerika, houdt Chart zich verantwoordelijk en transparant voor zijn teamleden, leveranciers, klanten en gemeenschappen. Ga voor meer informatie naar www.Chartindustries.com .

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen", waaronder verklaringen met betrekking tot de voorgenomen transactie. Toekomstgerichte verklaringen kunnen doorgaans worden geïdentificeerd door het gebruik van woorden als "anticiperen", "geloven", "doorgaan", "zou kunnen", "schatten", "verwachten", "voorspellen", "van plan zijn", "kunnen", "plannen", "projecteren", "potentieel", "zoeken", "zou moeten", "denken", "zullen", "zouden" en soortgelijke uitdrukkingen, of door het gebruik van datums in de toekomst. Toekomstgerichte verklaringen in dit document omvatten, zonder beperking, verklaringen met betrekking tot de verwachtingen van het Bedrijf met betrekking tot de voltooiing, timing en verwachte gevolgen van de overwogen transactie. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan veronderstellingen, risico's en onzekerheden die op elk moment kunnen veranderen. Lezers van deze verklaringen worden er daarom op geattendeerd dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten die in toekomstgerichte verklaringen genoemd worden. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten verschillen, zijn onder meer: het optreden van een gebeurtenis, wijziging of andere omstandigheid die aanleiding zou kunnen geven tot beëindiging van de definitieve overeenkomst of anderszins ertoe zou kunnen leiden dat de daarin beoogde transacties niet worden afgesloten; het onvermogen van het Bedrijf of van Chart om te voldoen aan de voorwaarden voor sluiting; en andere risico's en onzekerheden. Het bedrijf neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen of anderszins, behalve zoals uitdrukkelijk vereist door de wet. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit document worden in hun geheel gekwalificeerd door deze waarschuwing.

Verklaringen door managers van portfoliobedrijven

Bepaalde uitspraken over KPS die hierin zijn gedaan door managers van portfoliobedrijven zijn bedoeld om de zakelijke relatie van KPS met dergelijke personen te illustreren, ook met betrekking tot de faciliteiten van KPS als zakenpartner, in plaats van de capaciteiten of expertise van KPS met betrekking tot beleggingsadviesdiensten. Managers van portfoliobedrijven werden niet gecompenseerd in verband met de communicatie van dergelijke verklaringen, hoewel ze over het algemeen een vergoeding en investeringsmogelijkheden ontvangen in verband met hun functies binnen het portfoliobedrijf, en in bepaalde gevallen ook eigenaar zijn van effecten van portfoliobedrijven en/of investeerders in door KPS gesponsorde investeringsvehikels. Dergelijke vergoedingen en investeringen onderwerpen deelnemers aan mogelijke belangenconflicten bij het doen van de hierin vermelde verklaringen.

