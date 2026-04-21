À l'occasion de NAB 2026, SmallRig présente un écosystème créatif complet pour la caméra DJI Osmo Pocket 4, le projecteur RF 20C et le monopode TRIBEX

LAS VEGAS, 21 avril 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion du salon NAB 2026, SmallRig présente trois produits remarquables : l'écosystème créatif ultime pour la caméra DJI Osmo Pocket 4, le projecteur LED RF 20C et le monopode TRIBEX.

L'écosystème créatif ultime pour la caméra DJI Osmo Pocket 4

SmallRig at NAB 2026 SmallRig Creative Ecosystem for DJI Osmo Pocket 4 SmallRig Portable RF 20C LED Flashlight

Des cages magnétiques aux poignées d'alimentation étendues en passant par les kits de filtres de précision et les supports portables, le nouvel écosystème répond directement aux demandes en constante évolution des créateurs de contenu contemporains. La gamme est conçue pour prolonger la durée de vie des batteries, assurer une manipulation stable, intégrer un son de qualité supérieure et fournir des solutions de montage polyvalentes. Qu'il s'agisse de capturer des moments de la vie quotidienne, de filmer des vlogs de voyage immersifs ou de déployer la Pocket 4 comme une caméra B fiable dans des productions professionnelles, les accessoires SmallRig permettent aux créateurs de concilier une vision ambitieuse avec une portabilité optimale.

Pour répondre aux besoins spécifiques des différents flux de travail, SmallRig propose quatre configurations spécialisées adaptées à des scénarios de tournage spécifiques :

1. Configuration multi-caméras : dirigez sous tous les angles. Créez l'histoire complète.

Conçu pour les créateurs qui racontent des histoires à partir de deux perspectives simultanées, ce dispositif associe une cage magnétique bidirectionnelle à un support de moniteur, permettant un fonctionnement côte à côte transparent d'une caméra principale et de l'Osmo Pocket 4.

2. Configuration indispensable vlogueurs : ne manquez jamais un moment.

Conçu pour la création de contenus quotidiens, ce kit complet inclut un socle aimanté, un mini trépied, une poignée d'alimentation, un sac de rangement, un étui de protection, une lampe vidéo LED RGBWW et un ensemble de filtres multifonctions pour capturer la vie telle qu'elle se déroule avec un temps d'installation minimal.

3. Configuration pour l'aventure en plein air : partez à l'aventure. Immortalisez les moments.

Conçue pour les environnements difficiles, cette configuration inclut un socle aimanté, une poignée d'alimentation, des supports portables, une cage et un étui de protection durables, une lampe LED, des filtres et un sac de transport, garantissant que la Pocket 4 reste sécurisée et accessible pendant les randonnées, les escalades et les longs voyages.

4. Configuration en direct : faites du direct sans limites.

Conçue pour les streamers et les journalistes itinérants, cette configuration comprend un socle aimanté, une fixation par clip sur la sangle du sac à dos et une compatibilité directe avec les microphones sans fil, offrant un son de qualité professionnelle et un montage stable pour la diffusion en déplacement.

Projecteur DEL portable RF 20C : le contrôle créatif en toute simplicité

Le nouveau projecteur vidéo portable RF 20C permet aux créateurs d'obtenir des effets d'éclairage professionnels avec un minimum de complexité technique. Qu'il s'agisse d'obtenir une douce lueur cinématographique ou une explosion audacieuse de couleurs saturées sur une toile de fond, ce projecteur compact offre une illumination polyvalente sans nécessiter d'expertise avancée en matière d'éclairage.

Avec une puissance constante de 20 W pour cinq modes de couleur LED (rouge, blanc 5600 K, violet, orange et cyan), le RF 20C peut produire une luminosité impressionnante de 5 400 lux à un mètre, avec une précision des couleurs CRI 97+ et TLCI 99+. Il est parfait pour l'éclairage de bordures, aux accents d'arrière-plan, à la cinématographie de mariage, au vlogging et aux interviews.

Un mécanisme de lentille plan-convexe push-pull permet d'ajuster en douceur l'angle du faisceau, d'un spot serré de 24° à un large faisceau de 60°, offrant ainsi une portée supérieure d'environ 40 % à celle des éclairages comparables de sa catégorie. Le boîtier ultra-portable en aluminium anodisé ne pèse que 520 g et a un diamètre compact de 49 mm. Il se glisse sans problème dans n'importe quel sac d'appareil photo ou mallette de matériel. Les deux batteries de 5 000 mAh offrent jusqu'à 1,5 heure d'autonomie à pleine puissance, avec une prise en charge de la charge USB-C 36W pass-through pour un fonctionnement ininterrompu lors des prises de vue prolongées. En outre, un jeu de 20 gobos inclus permet aux utilisateurs de projeter des motifs personnalisés, des logos et des effets atmosphériques avec les cinq couleurs LED, ajoutant ainsi une touche visuelle distinctive aux portraits, aux mises en scène et aux contenus de marque.

Monopode TRIBEX : déploiement en un seul mouvement

S'appuyant sur l'excellence technique de la célèbre gamme de trépieds hydrauliques TRIBEX, le nouveau monopode TRIBEX procure une rapidité et une fiabilité inégalées dans un format épuré, prêt à être utilisé en voyage. Basé sur la technologie hydraulique brevetée X-Clutch, le monopode permet un véritable réglage en une seule action grâce à une simple action de pression, ce qui élimine complètement le besoin d'utiliser les verrous traditionnels et les ajustements manuels.

Construit en fibre de carbone légère et équipé d'un système d'amortissement hydraulique de qualité professionnelle, le monopode TRIBEX peut soutenir en toute confiance des caméras de cinéma entièrement équipées. Une commande au pied permet de régler l'angle sans effort et d'effectuer des mouvements fluides sans que l'opérateur n'ait à se pencher, ce qui optimise l'efficacité et le confort lors des prises de vue dynamiques.

À propos de SmallRig

Fondée en 2013, SmallRig conçoit et fabrique des solutions complètes d'accessoires, y compris une plate-forme pour appareil photo et téléphone, une batterie, un trépied et une lampe vidéo pour la création de contenu. Nos accessoires sont largement utilisés dans la diffusion en direct, le vlogging, la production vidéo professionnelle et d'autres domaines soutenus par plus de deux millions de créateurs dans le monde. SmallRig a été la pionnière de l'approche de co-conception par l'utilisateur (UCD) et du programme DreamRig dans le but de co-concevoir avec des créateurs mondiaux et rendre leur grand rêve réalisable.

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