SmallRig präsentiert auf der NAB 2026 ein umfassendes kreatives Ökosystem für die DJI Osmo Pocket 4, die RF 20C-Leuchte und das TRIBEX-Einbeinstativ

LAS VEGAS, 21. April 2026 /PRNewswire/ -- Auf der NAB Show 2026 präsentiert SmallRig drei herausragende Produkte: das Ultimate Creative Ecosystem für die DJI Osmo Pocket 4, die RF 20C LED-Leuchte und das TRIBEX-Einbeinstativ.

Das Ultimate Creative Ecosystem für die DJI Osmo Pocket 4

SmallRig at NAB 2026 SmallRig Creative Ecosystem for DJI Osmo Pocket 4 SmallRig Portable RF 20C LED Flashlight

Von Magnethalterungen und verlängerten Power-Grips bis hin zu Präzisionsfiltersets und tragbaren Halterungen: Das neue Ökosystem ist direkt auf die sich wandelnden Anforderungen der heutigen Content-Ersteller zugeschnitten. Die Produktreihe wurde entwickelt, um die Akkulaufzeit zu verlängern, ein stabiles Handling zu gewährleisten, erstklassige Audioqualität zu bieten und vielseitige Befestigungslösungen bereitzustellen. Ob Sie alltägliche Momente festhalten, fesselnde Reise-Vlogs drehen oder die Pocket 4 als zuverlässige Zweitkamera bei professionellen Produktionen einsetzen – das Zubehör von SmallRig ermöglicht es Kreativen, ihre ambitionierten Visionen mit maximaler Mobilität zu verbinden.

Um den spezifischen Anforderungen unterschiedlicher Arbeitsabläufe gerecht zu werden, bietet SmallRig vier spezielle Rig-Konfigurationen an, die auf verschiedene Aufnahmesituationen zugeschnitten sind:

1. Multi-Camera Rig: Behalten Sie jeden Winkel im Blick. Erzählen Sie die ganze Geschichte.

Dieses Rig wurde für Kreative entwickelt, die Geschichten aus zwei Perspektiven gleichzeitig erzählen möchten. Es kombiniert einen bidirektionalen Magnetkäfig mit einer Monitorhalterung und ermöglicht so den nahtlosen parallelen Einsatz einer Hauptkamera und der Osmo Pocket 4.

2. Vlogger Essentials Rig: Niemals einen Moment verpassen.

Dieses umfassende Set wurde speziell für die tägliche Erstellung von Inhalten zusammengestellt und umfasst eine Magnethalterung, ein Mini-Stativ, einen Power-Grip, eine Aufbewahrungstasche, eine Schutzhülle, eine RGBWW-LED-Videoleuchte sowie ein multifunktionales Filterset, damit Sie das Leben mit minimalem Aufbauaufwand so einfangen können, wie es sich gerade entfaltet.

3. Outdoor Adventure Rig: Bezwingen Sie den Trail. Halten Sie den Moment fest.

Dieses speziell für raue Umgebungen entwickelte Set umfasst eine Magnethalterung, einen Power-Grip, tragbare Halterungen, einen robusten Schutzkäfig und eine Schutzhülle, eine LED-Leuchte, Filter sowie eine Tragetasche, sodass die Pocket 4 bei Wanderungen, Klettertouren und ausgedehnten Reisen sicher verstaut und jederzeit griffbereit ist.

4. Live Rig: Gehen Sie ohne Einschränkungen live.

Diese Konfiguration wurde speziell für Streamer und mobile Journalisten entwickelt und verfügt über eine magnetische Halterung, eine Befestigung für Rucksackgurte sowie direkte Kompatibilität mit drahtlosen Mikrofonen. Sie bietet Audio in professioneller Qualität und eine stabile Befestigung für das Streamen unterwegs.

RF 20C Tragbare LED-Videoleuchte: Kreative Kontrolle leicht gemacht

Mit der neuen tragbaren LED-Videoleuchte RF 20C können Kreative professionelle Lichteffekte mit minimalem technischem Aufwand erzielen. Ganz gleich, ob Sie einen sanften, filmischen Glanz oder einen kräftigen Farbtupfer auf einem Hintergrund erzielen möchten – diese kompakte Leuchte bietet vielseitige Beleuchtungsmöglichkeiten, ohne dass dafür fortgeschrittene Beleuchtungskenntnisse erforderlich sind.

Mit einer konstanten Ausgangsleistung von 20 W in fünf LED-Farbmodi – Rot, 5600 K Weiß, Violett, Orange und Cyan – erreicht die RF 20C beeindruckende 5.400 Lux in einem Meter Entfernung bei einer Farbwiedergabetreue von CRI 97+ und TLCI 99+. Sie eignet sich ideal für Randbeleuchtung, Hintergrundakzente, Hochzeitsfilmaufnahmen, Vlogging und Interviewaufbauten.

Ein Push-Pull-Mechanismus mit plankonvexer Linse ermöglicht eine stufenlose Einstellung des Abstrahlwinkels von einem engen 24°-Spot bis zu einem breiten 60°-Flood und bietet damit eine um etwa 40 % größere Reichweite als vergleichbare Leuchten dieser Klasse. Das ultraportable Gehäuse aus eloxiertem Aluminium wiegt nur 520 g und hat einen kompakten Durchmesser von 49 mm, sodass es mühelos in jede Kameratasche oder Ausrüstungstasche passt. Zwei 5.000-mAh-Akkus sorgen für eine Betriebsdauer von bis zu 1,5 Stunden bei voller Leistung und unterstützen das Pass-Through-Laden über USB-C mit 36 W, um einen unterbrechungsfreien Betrieb bei längeren Dreharbeiten zu gewährleisten. Darüber hinaus ermöglicht ein im Lieferumfang enthaltenes Set aus 20 Gobos die Projektion individueller Muster, Logos und stimmungsvoller Effekte in allen fünf LED-Farben, wodurch Porträts, Bühneninszenierungen und Markeninhalte eine unverwechselbare optische Note erhalten.

TRIBEX-Einbeinstativ: Ein einziger Handgriff

Aufbauend auf der technischen Exzellenz der renommierten hydraulischen TRIBEX-Dreibeinstativ-Serie bietet das neue TRIBEX-Einbeinstativ unvergleichliche Schnelligkeit und Zuverlässigkeit in einem schlanken, reisefreundlichen Format. Dank der proprietären X-Clutch-Hydrauliktechnologie lässt sich das Einbeinstativ durch eine einfache Druck- und Druckbewegung in einem einzigen Handgriff aufstellen, wodurch herkömmliche Drehverschlüsse und manuelle Einstellungen vollständig entfallen.

Das TRIBEX-Einbeinstativ besteht aus leichter Kohlefaser und ist mit einem professionellen hydraulischen Dämpfungssystem ausgestattet, wodurch es auch voll ausgerüstete Kinokameras sicher trägt. Ein Fußschalter ermöglicht mühelose Winkelverstellungen und flüssige Bewegungen, ohne dass sich der Bediener bücken muss, wodurch sowohl die Effizienz als auch der Komfort bei dynamischen Aufnahmen maximiert werden.

Informationen zu SmallRig

Das 2013 gegründete Unternehmen SmallRig entwirft und baut komplette Zubehörausrüstungen für die Erstellung von Inhalten, einschließlich Kamera- und Handy-Rig, Akku, Stativ und Videoleuchte. Unser Zubehör wird vielseitig eingesetzt wie bei Live-Übertragungen, Vlogging, professioneller Videoproduktion und anderen Bereichen, die von über zwei Millionen Creatorn weltweit unterstützt werden. SmallRig leistete Pionierarbeit mit dem UCD-Ansatz (User Co-Design) und dem DreamRig-Programm mit dem ultimativen Ziel, gemeinsam mit globalen Creatorn zu gestalten und ihre großen Träume zu verwirklichen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2961244/image2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2961246/image3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2961245/image4.jpg