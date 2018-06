À l'occasion du Computex Taipei 2018, Supermicro fera la part belle à l'informatique verte Resource Saving permettant de réaliser des économies de coûts

Les centres de données comptent pour 3 % de l'alimentation électrique dans le monde et pour 2 % des émissions totales de gaz à effet de serre. En outre, il y a, tous les trois à cinq ans, un cycle de rotation de systèmes électroniques désuets qui aboutissent dans nos sites de décharge. Ces déchets électroniques comptent pour environ 70 % de l'ensemble des déchets contenant des métaux lourds qui constituent une menace pour l'environnement et la santé humaine.

Avec la technologie Resource Saving, Supermicro propose une architecture globale qui optimise l'alimentation, le refroidissement, le partage des ressources et les cycles de rafraîchissement des centres de données. Cette approche innovante vise essentiellement la réutilisation des boîtiers systèmes, ce qui permet le rafraîchissement modulaire de sous-systèmes et l'utilisation de sous-systèmes optimisés avec une durée de vie prolongée, comme le réseau, le stockage, les ventilateurs de refroidissement et les alimentations. En dissociant l'unité centrale de la mémoire, chaque ressource peut être rafraîchie indépendamment, ce qui permet aux centres de données à la fois de réduire les coûts de cycle et d'optimiser l'adoption de technologies nouvelles et améliorées.

« Supermicro a déployé des systèmes Resource Saving en volume dans de nombreux centres de données Fortune 100 », explique Charles Liang, président-directeur général de Supermicro. « Leader innovant dans les systèmes économes en énergie et dans la technologie de l'informatique verte, Supermicro permet désormais de réaliser des économies supplémentaires en prolongeant la durée de vie des sous-systèmes de serveurs, comme le boîtier du châssis, les câbles, le réseau, le stockage, les ventilateurs et les alimentations. Le résultat est une économie des coûts d'acquisition de matériel pouvant atteindre 60 %, jusqu'à 50 % de consommation énergétique en moins et une réduction des déchets électroniques pendant les cycles de rafraîchissement de technologie, ce qui permet aux centres de données d'économiser des millions en coûts et aide à préserver l'environnement pour les générations futures. »

À l'occasion de Computex, Supermicro présentera toute une série de plateformes faisant appel à la technologie Resource Saving et prenant en charge une vaste gamme de tâches.

Le nouveau Supermicro SuperBlade dissocié libère l'interdépendance entre les principaux sous-systèmes de serveurs permettant la mise à niveau indépendante de l'unité centrale + mémoire, E/S, boîtier, stockage et alimentation/refroidissement. Maintenant, chaque composant peut être rafraîchi au moment optimal afin de maximiser les améliorations générationnelles de performance et d'efficience, indépendamment des cycles de rafraîchissement de serveurs monolithiques uniques. Les serveurs à lames sont équipés de processeurs Intel® Xeon® Scalable et prennent en charge M.2 NVMe et Intel Optane™.

Offrant un niveau élevé de performance et d'efficience dans un format 4 nœuds 2U, le système Supermicro BigTwin™ prend également en charge toute la gamme des processeurs Intel Xeon Scalable, exploite pleinement les canaux mémoire avec un maximum de 24 DIMM par nœud, et offre des options pour des logements NVMe all-flash ou NVMe/SAS3 hybrides. Selon la configuration, chaque nœud est doté de deux processeurs Intel Xeon Scalable, 24 DIMM pouvant atteindre 3 To de mémoire ECC à registres DDR4-2666MHz, jusqu'à up six lecteurs NVMe ou SAS3/SATA permutables à chaud, jusqu'à trois logements PCI-E 3.0, y compris la prise en charge d'un module SIOM flexible offrant des options réseau 100/40/25/10/1G et des alimentations numériques redondantes 2600W/2200W Titanium Level (96%+).

Par ailleurs, le portefeuille complet de systèmes Supermicro d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, fondés sur des unités centrales de dernière génération et les processeurs graphiques NVIDIA Tesla V100 avec NVLink pour de meilleures performances et une plus grande densité, sera présenté, y compris le nouveau Superserver 2 PetaFLOP fondé sur le NVIDIA HGX-2 qui allie 16 processeurs graphiques Tesla V100 32GB SXM3 connectés via NVLink et NVSwitch pour offrir une puissance de calcul AI/ML révolutionnaire.

Supermicro Rack Scale Design (RSD) sera également présenté. Supermicro RSD est fondé sur Intel® RSD, une architecture de centre de données alignée sur le secteur fondée sur des normes ouvertes. Supermicro RSD gère des armoires de serveurs, stockage et réseau dissociés avec des API Redfish Restful standard qui restent les mêmes pour les différents fournisseurs et plusieurs générations de serveurs. Supermicro RSD 2.1 prend en charge un stockage NVMe haute performance, haute densité et dissocié afin d'améliorer l'efficience des centres de données, d'accroître l'utilisation et de réduire les coûts.

Seront également présentés les tout nouveaux systèmes de stockage Samsung NF1 NVMe all-flash et le format Intel « ruler » 1U.

Le jeudi 7 juin, M. Liang prononcera un discours liminaire intitulé « 5G-Ready Edge to Cloud Computing » (Informatique « edge to cloud » prête pour la 5G) à l'occasion du 5e Taipei 5G Summit où il examinera également plus en détail l'architecture Resource Saving. Ce discours sera prononcé au Taipei International Convention Center (TICC), 4e étage, salon VIP avec inscription à partir de 8 heures.

