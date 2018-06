Supermicro lleva el ahorro de recursos de la computación verde al Computex Taipei 2018

Los centros de datos suponen el 3% del consumo de electricidad en el mundo y el 2% del total de las emisiones de gas de efecto invernadero. Asimismo, existe un ciclo de reemplazo de sistemas electrónicos obsoletos que se repite cada tres o cinco años y que llenan nuestros vertederos. Esta basura electrónica representa un 70% del total de la basura de metales pesados que supone un riesgo medioambiental y para la salud humana.

Mediante la adopción de tecnologías que hacen un menor uso de los recursos, Supermicro presenta una arquitectura integral que optimiza el uso de la electricidad por parte de centros de datos, sistemas de refrigeración, recursos compartidos y ciclos de renovación. Este enfoque innovador se centra en la reutilización de los bastidores de sistemas, lo que permite una renovación modular de subsistemas y un ciclo de vida ampliado y optimizado de los mismos, entre los que se encuentran redes, sistemas de almacenamiento, ventiladores de refrigeración y alimentadores eléctricos. "Al conseguir una distribución de la CPU y los componentes de memoria, podemos renovar cada recurso de forma independiente, lo que permite a los centros de datos tanto reducir los costes de los ciclos de renovación como optimizar la adopción de nuevas y mejoradas tecnologías.

"Supermicro ha implementado sistemas que reducen el uso de los recursos en gran volumen para centros de datos de empresas de la lista Fortune 100", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Como líder innovador en sistemas de eficiencia energética y tecnología de computación verde, Supermicro posibilita ahorros adicionales al ampliar la vida útil de subsistemas de servidores, como los bastidores de servidor, cables, redes, sistemas de almacenamiento, ventiladores y alimentadores eléctricos. El resultado es un ahorro de hasta el 60% en costes de compra de hardware, hasta un 50% menos de consumo eléctrico y un menor volumen de basura electrónica durante los ciclos de renovación tecnológica, lo cual redunda en ahorros de costes para centros de datos que ascienden a millones y ayuda a preservar el planeta para las futuras generaciones".

Supermicro dará a conocer un surtido de plataformas en la convención Computex donde hará gala de su tecnología que reduce el uso de los recursos y con la que poder procesar un amplio abanico de cargas de trabajo.

Los nuevos sistemas desagregados SuperBlade de Supermicro eliminan la interdependencia entre los principales subsistemas de servidores y permiten una actualización independiente de CPU y memoria, entrada y salida (I/O), espacio de bastidor, almacenamiento, así como de los sistemas de alimentación y refrigeración. Ahora cada componente puede renovarse en el momento óptimo para maximizar las mejoras generacionales en términos de rendimiento y eficiencia, algo que no era posible esperar con los ciclos de renovación únicos de servidores monolíticos. Los servidores de hoja incorporan los procesadores Intel® Xeon® Scalable y son compatibles con los puertos M.2 NVMe e Intel Optane™.

Ofreciendo un elevado rendimiento y eficiencia en un diseño en 2U de 4 nodos, el sistema BigTwin™ de Supermicro es compatible con la gama completa de procesadores Xeon Scalable, además de aprovechar al máximo todos los canales de memoria con un máximo de 24 DIMM por nodo y de disponer de diferentes opciones para unidades all-flash NVMe o bahías de unidades NVMe/SAS3 híbridas. En función del tipo de configuración, cada nodo incorpora procesadores duales Intel Xeon Scalable, 24 DIMM para una memoria DDR4-2666MHz ECC registrada de hasta 3TB, hasta 6 unidades NVMe de intercambio en caliente o unidades SAS3/SATA, hasta tres ranuras de expansión PCI-E 3.0 con compatibilidad para un módulo de red SIOM flexible, opciones de red de 100/40/25/10/1G y alimentadores eléctricos digitales redundantes de 2600W/2200W con certificación de nivel titanio (de más de 96% de eficiencia).

Asimismo, se dará a conocer la cartera integral de Supermicro con sistemas de IA y aprendizaje automático se basa en la última generación de CPU y NVIDIA Tesla V100 con GPU NVLink para ofrecer un rendimiento superior y mayor densidad, así como el nuevo diseño de Superserver de 2 petaflops basado en el sistema NVIDIA HGX-2 que conjuga 16 GPU Tesla V100 SXM3 de 32 GB conectados a través de NVLink y NVSwitch para proporcionar una potencia informática revolucionaria en IA y aprendizaje automático.

También se expondrá la configuración Rack Scale Design (RSD) de Supermicro. Supermicro RSD está basada en Intel® RSD, una arquitectura para centros de datos desarrollada con base en estándares abiertos. Supermicro RSD gestiona racks de servidores desagregados, sistemas de almacenamiento y redes con las API Redfish Restful, las cuales son estándar en el sector y sistemáticas para diferentes proveedores y diversas generaciones de servidores. Supermicro RSD 2.1 es compatible con sistemas de alto rendimiento, elevada densidad y de almacenamiento NVMe desagregado para generar una mejora de la eficiencia de centros de datos, un uso ampliado y una reducción de costes.

La exposición también incluirá el nuevo sistema all-flash NVMe Samsung NF1 y sistemas de almacenamiento de formato Intel "ruler" en 1U.

El jueves 7 de junio, el Sr. Liang dará un discurso inaugural llamado "5G-Ready Edge to Cloud Computing" (Computación periférica preparada para llevar el 5G a la nube) en la 5ª cumbre Taipei 5G Summit, donde también ofrecerá más información sobre la arquitectura que hace un menor uso de los recursos de su empresa. Este discurso inaugural tendrá lugar en la sala VIP de la 4ª planta del Centro de Convenciones Internacional de Taipéi (TICC); el registro se abrirá a las 8 de la mañana hora local.

