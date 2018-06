Supermicro leva a computação verde Resource Saving para a Computex Taipei 2018

Os datacenters representam 3% do abastecimento global de eletricidade e 2% das emissões totais de gás de efeito estufa. Além disso, há um ciclo de rotatividade de sistemas eletrônicos desatualizados de cada três a cinco anos que acabam nos depósitos de lixo. Este desperdício eletrônico é responsável por cerca de 70% dos resíduos de metal pesado que significam um risco para o meio ambiente e para a saúde humana.

Com a tecnologia Resource Saving, a Supermicro introduziu uma arquitetura geral que otimiza os ciclos de atualização, energia, resfriamento e recursos compartilhados dos datacenters. Esta abordagem inovadora se concentra na reutilização de unidades de sistemas, possibilitando a atualização modular de subsistemas e a utilização de subsistemas de vida útil prolongada e otimizada inclusive networking, armazenamento, ventiladores de resfriamento e fontes de alimentação. Ao desagregar a CPU e a memória, cada recurso pode ser renovado independentemente permitindo que datacenters reduzam os custos do ciclo de atualização e agilizem a adoção de tecnologias novas e aprimoradas.

"A Supermicro implementou sistemas de Resource Saving em grande quantidade em muitos datacenters de empresas Fortune 100", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Como a líder inovadora em sistemas de eficiência energética e tecnologia de computação verde, a Supermicro possibilita maior economia ao prolongar a vida dos subsistemas de servidores, inclusive o compartimento do chassi, cabos, networking, armazenamento, ventiladores e fontes de alimentação. O resultado é de até 60% de economia nos custos de aquisição de hardware, até 50% de redução de consumo de energia e menor desperdício eletrônico (e-waste) durante os ciclos de atualização de tecnologia, economizando milhões para datacenters e ajudando a preservar o meio ambiente para as gerações futuras."

A Supermicro estará expondo uma variedade de plataformas na Computex que apresentam a tecnologia Resource Saving e abordam uma ampla gama de volumes de trabalho.

O novo SuperBlade desagregado da Supermicro desbloqueia a interdependência entre os principais subsistemas de servidores possibilitando a atualização independente da CPU + Memória, I/O (entrada e saída), compartimento, armazenamento e energia/resfriamento. Agora cada componente pode ser atualizado no momento ideal para maximizar as melhorias geracionais no desempenho e eficiência desacoplado dos ciclos de atualização do servidor monolítico único. Os servidores blade apresentam processadores escaláveis Intel® Xeon® e são compatíveis com M.2 NVMe e Intel Optane™.

Fornecendo alto desempenho e eficiência em um design em 2U de 4 nodes, o sistema Supermicro BigTwin™ é também compatível com uma ampla variedade de processadores escaláveis Intel Xeon, explora totalmente todos os canais de memória com um máximo de 24 DIMMs por node e oferece opções para compartimentos de unidade de disco híbridos de NVMe/SAS3 ou NVMe all flash. Dependendo da configuração, cada node apresenta processadores escaláveis duplos Intel Xeon, 24 DIMMs para até 3TB de memória ECC de DDR4-2666MHz registrada, até seis NVMe automáticas ou unidades SAS3/SATA, até três PCI-E 3.0 slots, inclusive suporte para um módulo SIOM flexível capacitando opções de networking 100/40/25/10/1G e fontes de alimentação digitais nível de titânio (96%+) 2600W/2200W redundantes.

O portfólio completo da Supermicro de sistemas de IA e aprendizagem de máquina, baseados na última geração de CPUs e GPUs Tesla V100 com NVLink da NVIDIA para desempenho e densidade superiores, também será apresentado, incluindo o novo design do Superserver de 2 PetaFLOP baseado no HGX-2 da NVIDIA, que combina 16 GPUs Tesla V100 32GB SXM3 conectados via NVLink e NVSwitch, para disponibilizar potência de computação avançada para IA e aprendizagem de máquina.

O Supermicro Rack Scale Design (RSD) também será exposto. O Supermicro RSD baseia-se no Intel® RSD, uma arquitetura de datacenter alinhada com a indústria desenvolvida em padrões abertos. O Supermicro RSD administra racks de servidores desagregados, armazenamento e networking com APIs Redfish Restful de padrão da indústria que permanecem consistentes com fornecedores diferentes e gerações múltiplas de servidores. O Supermicro RSD 2.1 suporta alto desempenho, alta densidade e armazenamento de NVMe desagregado para o aprimoramento da eficiência, aumento da utilização e redução dos custos dos datacenters.

A exposição também incluirá os novíssimos sistemas de armazenamento em 1U de fator de forma "ruler" da Intel e Samsung NF1 com NVMe all flash.

Na quinta-feira, dia 7 de junho, Liang apresentará a palestra intitulada "5G-Ready Edge to Cloud Computing" (A Computação em Nuvem Mais Avançada de 5ª Geração) na 5a Cúpula 5G de Taipei onde adicionalmente discursará sobre a arquitetura Resource Saving. A palestra principal será realizada no Centro Internacional de Convenções de Taipei (TICC), 4º andar, Sala VIP com as inscrições se iniciando às 8h.

