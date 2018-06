Supermicro presenta soluzioni informatiche ecologiche e con Risparmio delle Risorse a Computex Taipei 2018

I centri dati assorbono il 3% della fornitura di energia elettrica globale e generano il 2% delle emissioni totali di gas responsabili dell'effetto serra. Inoltre bisogna tener conto del ciclo di sostituzione di sistemi elettronici divenuti obsoleti ogni tre - cinque anni, sistemi che finiscono nelle nostre discariche. Questi rifiuti di origine elettronica costituiscono il 70% circa dei rifiuti totali di metalli pesanti che rappresentano rischi per la salute umana e per l'ambiente.

Con la tecnologia per il Risparmio delle Risorse, Supermicro ha introdotto un'architettura totale che ottimizza l'energia utilizzata dai centri dati, il raffreddamento, le risorse condivise e i cicli di aggiornamento. Questo approccio innovativo è mirato a riutilizzare i telai dei sistemi, a rendere possibile l'aggiornamento modulare dei sotto-sistemi e usare sotto-sistemi di maggiore durata tra cui il collegamento in rete, lo storage, le ventole di raffreddamento e gli alimentatori. Disaggregando CPU e memoria, ogni risorsa può essere aggiornata in modo indipendente da rendere possibile sia la riduzione dei costi dei cicli di aggiornamento per i centri dati che l'adozione ottimizzata di tecnologie nuove e migliorate.

"Supermicro ha distribuito un gran numero di sistemi per il Risparmio delle Risorse presso molti centri dati Fortune 100," ha dichiarato Charles Liang, Presidente e Amministratore Delegato di Supermicro. "Quale leader innovativo nell'efficienza energetica dei sistemi server e nelle soluzioni di calcolo ecologiche, Supermicro ora consente un ulteriore risparmio prolungando la durata dei sotto-sistemi dei server, tra cui telai, collegamento di rete, storage, ventole e alimentatori. Il risultato si concretizza in risparmi sui costi di acquisto dell'hardware fino al 60%, riduzione dei consumi di energia elettrica maggiori del 50% e minori rifiuti elettronici nei cicli di aggiornamento tecnologico, che consentono ai centri dati di realizzare risparmi sui costi per milioni e aiutano a salvaguardare l'ambiente per le generazioni future."

Supermicro presenterà un vasto portafoglio di piattaforme in occasione del Computex in cui viene presentata la tecnologia per il Risparmio delle Risorse e per la gestione di una vasta gamma di carichi di lavoro.

Il nuovo Supermicro SuperBlade disaggregato libera dalla interdipendenza tra la maggior parte dei sottosistemi server consentendo l'aggiornamento indipendente di CPU e memoria, I/O, telai, storage e alimentazione/raffreddamento. Ora ciascun componente può essere aggiornato in tempo ottimale per ottenere il massimo dai miglioramenti generazionali nelle prestazioni e nell'efficienza invece di attendere che sia completato un ciclo completo di aggiornamento server. I server blade sono dotati di processori scalabili Intel® Xeon® e supportano M.2 NVMe e Intel Optane™.

Grazie all'offerta di prestazioni ed efficienza elevate in un design di tipo 2U a 4 nodi, il sistema Supermicro BigTwin™ supporta inoltre la gamma completa di processori scalabili Intel® Xeon®, e sfrutta completamente tutti i canali di memoria con un massimo di 24 DIMM per nodo, opzioni per NVMe all-flash o alloggiamenti unità NVMe/SAS3 ibridi. In base alla configurazione, ciascun nodo dispone di due processori scalabili Intel Xeon, 24 DIMM fino a 3TB di memoria ECC registrata DDR4-2666MHz, fino a 6 unità NVMe o SAS3/SATA sostituibili a caldo, fino a tre slot PCI-E 3.0 incluso il supporto per un modulo SIOM flessibile che offre le opzioni di rete 100/40/25/10/1G e alimentatori digitali di livello titanio da 2600W/2200W (96%+) ridondanti.

Inoltre, il portafoglio completo di Supermicro di sistemi per l'Intelligenza Artificiale e per l'apprendimento automatico basati sull'ultima generazione di CPU e NVIDIA Tesla V100 con GPU NVLink per avere prestazioni e densità superiori tra cui il nuovo design di Superserver 2 PetaFLOP basato su NVIDIA HGX-2 che combina 16 GPU Tesla V100 32GB SXM3 connesse tramite NVLinK e NVSwitch per offrire potenza di calcolo innovativa per Intelligenza Artificiale e apprendimento automatico

In occasione di questo evento sarà presentato anche il Rack Scale Design (RSD) di Supermicro. Supermicro RSD utilizza Intel® RSD, un'architettura per centri dati allineata ai requisiti del settore e realizzata utilizzando standard aperti. Supermicro RSD gestisce rack di server disaggregati, storage e collegamento in rete utilizzando le API standard di settore per il collegamento in rete Redfish Restful che possono essere utilizzate senza variazioni a prescindere dai fornitori e su generazioni diverse di server. Supermicro RSD 2.1 supporta prestazioni elevate, densità elevata, e storage NVMe disaggregato per avere un'efficienza dei centri dati notevolmente migliorata, un maggiore utilizzo e costi ridotti.

Tra i prodotti esposti ci saranno che il nuovo Samsung NF1 NVMe all-flash e i sistemi di storage Intel con fattore di forma "ruler" di tipo 1U.

Giovedì 7 giugno, Mr. Liang terrà un discorso introduttivo dal titolo "5G-Ready Edge to Cloud Computing" (Edge pronto per il 5G fino al Cloud Computing) in occasione del 5o Taipei 5G Summit dove discuterà inoltre anche di Architetture per il Risparmio delle Risorse. Il discorso sarà tenuto presso il Taipei International Convention Center (TICC), 4o piano, sala VIP, le registrazioni per l'evento apriranno alle 8 del mattino.

