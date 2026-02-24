À l'occasion du Mobile World Congress 2026, TELUS Digital présente la transformation des télécommunications grâce à l'IA : libérer de la valeur à travers des cas d'utilisation innovants

Comment 2 billions de jetons et plus de 20 cas d'utilisation de production permettent aux télécoms d'échapper au « purgatoire des pilotes » grâce à l'expérience de NVIDIA, F3 Networks et TELUS

VANCOUVER, Colombie Britannique, 25 février, 2026 /PRNewswire/ -- TELUS Digital va présenter des solutions d'expérience client (CX) et d'optimisation de réseau axées sur l'intelligence artificielle (IA) et prêtes à la production pour les fournisseurs de télécommunications au cours du Mobile World Congress (MWC) 2026 à Barcelone, en Espagne. À travers des cas d'utilisation innovants, la société veut démontrer comment les opérateurs de télécommunications peuvent franchir des étapes décisives en transformant les pilotes d'IA en déploiements à l'échelle de l'entreprise qui apportent une valeur commerciale mesurable.

TELUS Digital Logo

Le secteur des télécommunications est depuis longtemps confronté à un défi majeur : convertir les investissements en IA en retour sur investissement (RSI). Selon le rapport de NVIDIA « State of AI in Telecommunications: 2025 Trends » , (Importance de l'IA dans les télécommunications : tendances 2025), 44 % des opérateurs de télécommunications considèrent l'optimisation de l'expérience client comme leur principal investissement en matière d'IA, tandis que 40 % se concentrent sur la planification et l'exploitation du réseau. Toutefois, de nombreux fournisseurs de services de communications (FSC) ne dépassent pas les phases expérimentales, incapables de transformer des projets pilotes réussis en systèmes de production générant un impact commercial mesurable.

TELUS Digital relève ce défi grâce à des déploiements d'IA éprouvés et de niveau de production. Rien qu'en 2025, l'entreprise a traité plus de 2 billions de jetons dans des douzaines de modèles d'IA par l'intermédiaire de son moteur d'IA générative Fuel iXTM pour sa société mère, TELUS. Cela représente une implémentation de l'IA à l'échelle de l'entreprise dans les opérations de télécommunications mondiales et chez les clients. TELUS Digital va dévoiler le plan opérationnel derrière ce développement lors d'une présentation de 90 minutes , le 4 mars, au MWC 2026.

« Dans l'univers de l'IA, les jetons représentent la devise de l'expérience. Ils sont la différence entre les organisations qui expérimentent l'IA et celles qui l'exploitent à grande échelle », a déclaré Bret Kinsella, directeur général et premier vice-président de Fuel iX chez TELUS Digital. « Nous avons traité plus de 2 000 milliards de jetons de modèle d'IA en 2025 via notre plateforme Fuel iX, en déployant une IA de niveau de production pour des clients mondiaux et dans le cadre de nos propres opérations. Au MWC 2026, nous partagerons des exemples spécifiques qui montrent comment les fournisseurs de télécommunications peuvent passer de l'expérimentation de l'IA à un impact commercial mesurable. » La présentation comprend plus de 20 cas d'utilisation réels, des démonstrations en direct et des discussions d'experts avec des représentants de TELUS, F3 Networks et NVIDIA sur la façon d'échapper au « purgatoire des pilotes » grâce à l'infrastructure intelligente et à l'automatisation pilotée par l'IA.

Avec plus de 20 ans de leadership dans l'industrie des télécommunications, TELUS Digital occupe une position unique en tant qu'expert de l'industrie en raison de sa relation de filiale avec TELUS, une société de technologie des communications de premier plan dont le siège social est basé au Canada. Cette approche de « laboratoire vivant » constitue un facteur de différenciation important, car elle permet à TELUS Digital de raffiner et de prouver l'efficacité de l'expérience client et des solutions numériques activées par l'IA dans des scénarios de télécommunications réels.

Le stand de TELUS Digital au MWC 2026 à Barcelone est situé dans le hall 6 #E7 et offrira des démonstrations pratiques de ses solutions d'IA qui ont été testées dans des scénarios réels au sein de TELUS, un fournisseur mondial de télécommunications de premier plan, avant d'être déployées auprès de clients externes. Les principales solutions sont les suivantes :

Fuel iX Agent Trainer : la simulation vocale et de chat activée par l'IA permet d'accélérer l'acquisition de compétences et de connaissances, réduisant ainsi le temps et les coûts nécessaires pour qu'un agent soit pleinement opérationnel et prêt à répondre aux appels des clients en direct.

la simulation vocale et de chat activée par l'IA permet d'accélérer l'acquisition de compétences et de connaissances, réduisant ainsi le temps et les coûts nécessaires pour qu'un agent soit pleinement opérationnel et prêt à répondre aux appels des clients en direct. Fuel iX Fortify : solution primée de test et de surveillance automatisés de la sécurité et de la sûreté des applications d'IA qui offre des taux de détection de vulnérabilité robustes, réduit considérablement la durée de test et de validation, permet des tests continus rentables et est accessible aux utilisateurs non techniques et techniques dans les domaines de la gestion des produits, du développement logiciel, de la gouvernance et des risques, de l'IA responsable et de la sécurité.

solution primée de test et de surveillance automatisés de la sécurité et de la sûreté des applications d'IA qui offre des taux de détection de vulnérabilité robustes, réduit considérablement la durée de test et de validation, permet des tests continus rentables et est accessible aux utilisateurs non techniques et techniques dans les domaines de la gestion des produits, du développement logiciel, de la gouvernance et des risques, de l'IA responsable et de la sécurité. Services de conception de réseaux : optimisation du réseau pilotée par l'IA, transformant l'infrastructure existante en environnements agiles et natifs du cloud.

Pour les opérateurs mondiaux de télécommunications, la présence de TELUS Digital au MWC permet de faire la démonstration de méthodes concrètes pour transformer le potentiel de l'IA à la réalité de la production. Les participants peuvent planifier des rencontres avec Bret Kinsella et les spécialistes des produits de TELUS Digital au MWC 2026 par l'entremise de la page de l'événement MWC de TELUS Digital. La société organisera également un événement de rencontre des clients et des partenaires le 2 mars de 17h00 à 19h00 au Salesforce Garden.

À propos de TELUS Digital

TELUS Digital , une filiale en propriété exclusive de TELUS Corporation (TSX : T, NYSE : TU), développe des expériences uniques et durables pour les clients et les employés et crée des transformations numériques tournées vers le futur qui génèrent de la valeur pour nos clients. Nous sommes la marque derrière les marques. Les membres de notre équipe mondiale sont à la fois des ambassadeurs passionnés des produits et services de nos clients et des experts en technologie déterminés à améliorer les parcours de leurs clients finaux, à résoudre les défis commerciaux, à atténuer les risques et à favoriser l'innovation continue. Notre portefeuille de capacités intégrées de bout en bout comprend la gestion de l'expérience client, les solutions numériques, telles que les solutions cloud, l'automatisation activée par l'IA, la conception numérique frontale et les services de conseil, les solutions d'IA et de données, y compris la vision par ordinateur, et des services de confiance, de sûreté et de sécurité. Fuel iX TM est la plateforme et la suite de produits exclusifs de TELUS Digital qui permet aux clients de gérer, de surveiller et de maintenir l'IA générative dans l'entreprise, en offrant à la fois des capacités d'IA normalisées et des outils de développement d'applications personnalisées afin de créer des solutions d'entreprise sur mesure.

Animé par sa mission, TELUS Digital tire parti de la technologie, de l'ingéniosité humaine et de la compassion pour servir les clients et créer des communautés inclusives et prospères partout où nous exerçons nos activités à l'échelle mondiale. Conformément à nos principes Humanity-in-the-Loop , nous adoptons une approche responsable des technologies de transformation que nous développons et déployons en prenant en compte et en traitant de manière proactive les impacts plus larges de notre travail. Pour en savoir plus, veuillez consulter : telusdigital.com

Contact :

Relations avec la presse de TELUS Digital Ali Wilson

[email protected]

Relations avec les investisseurs de TELUS Olena Lobach

[email protected]

Questions fréquemment posées :

Q : que va présenter TELUS Digital au Mobile World Congress (MWC) 2026 à Barcelone ?

R : TELUS Digital va présenter son expérience client (CX) activée par l'IA et ses capacités de transformation de l'IA pour l'industrie des télécommunications, ainsi que plus de 20 cas réussis d'utilisation de l'IA en entreprise. TELUS Digital organisera une session de 90 minutes : La transformation de l'IA dans les télécommunications : débloquer une valeur de plus de 100 millions de dollars grâce à des cas d'utilisation innovants (TELUS, NVIDIA, F3 Networks) qui s'alignent sur le thème de l'événement « IQ Era ». La présentation comprendra des idées sur la façon d'étendre en toute sécurité et avec succès les pilotes d'IA d'entreprise à la production, y compris :

Services de conception de réseaux : optimisation du réseau pilotée par l'IA, transformant l'infrastructure existante en environnements agiles et natifs du cloud.

optimisation du réseau pilotée par l'IA, transformant l'infrastructure existante en environnements agiles et natifs du cloud. Fuel iX Agent Trainer : la simulation vocale et de chat activée par l'IA permet d'accélérer l'acquisition de compétences et de connaissances, réduisant ainsi le temps et les coûts nécessaires pour qu'un agent soit pleinement opérationnel et prêt à répondre aux appels des clients en direct.

Q : qui de TELUS Digital va participer au MWC 2026 à Barcelone ?

R : rencontrez les dirigeants et les spécialistes des produits de TELUS Digital, notamment Bret Kinsella, directeur général et vice-président principal, Fuel iX, TELUS Digital, au MWC 2026, pour en savoir plus sur l'expérience client activée par l'IA et la transformation de l'IA dans l'industrie des télécommunications.

Q : quelle est la mission de TELUS Digital et quels sont les défis que la société relève ?

R : TELUS Digital est un partenaire de transformation de l'expérience client (CX) activée par l'IA pour les fournisseurs de télécommunications. L'entreprise résout des problèmes cruciaux, notamment :

Les inefficacités opérationnelles Le coût élevé du service dans les opérations avec les clients Les processus manuels et répétitifs dans les services d'assistance et d'arrière-guichet Le faible temps de fonctionnement et les goulots d'étranglement dans le flux de travail

Lacunes en matière d'expérience client (CX) La qualité de service inégale d'un canal à l'autre L'impossibilité de personnaliser à grande échelle La faible fidélisation et satisfaction de la clientèle

Obstacles à la transformation numérique Les systèmes existants limitant l'innovation La conception obsolète des réseaux La lenteur de la commercialisation des nouveaux produits Le manque d'expertise en IA/automatisation

Défis en matière de recettes et de croissance Les opportunités ratées en matière de ventes croisées et d'augmentation de la valeur ajoutée. Les coûts élevés d'acquisition de clients Les difficultés à dimensionner les opérations de manière efficace



Q : comment puis-je rencontrer TELUS Digital au MWC 2026 ?

R : consultez notre page d'événement et renseignez le formulaire pour prendre rendez-vous avec les dirigeants de TELUS Digital au MWC 2026, y compris Bret Kinsella, directeur général et vice-président principal, Fuel iX, TELUS Digital, et des spécialistes des produits. Il est recommandé de s'inscrire à l'avance. Les participants peuvent également visiter le stand de TELUS Digital dans le hall 6, stand 6E7, pour rencontrer notre équipe sur place.

La presse peut contacter [email protected] pour organiser des interviews.

Q : quelles sont les démonstrations de TELUS Digital au cours de MWC 2026 ?

R : le stand de TELUS Digital, situé dans le hall 6, stand 6E7, proposera des expériences interactives qui permettront aux participants de faire l'expérience directe de ses capacités en matière de l'expérience client activée par l'IA et de transformation grâce à l'IA pour l'industrie des télécommunications et d'échanger avec des spécialistes produits à propos de :

Fuel iX Agent Trainer

Fuel iX Agent Assist

Services de conception de réseaux

Fuel iX Fortify

Q : quelle est l'expertise de TELUS Digital dans l'industrie des télécommunications ?

R : TELUS Digital compte plus de 20 ans de leadership dans le secteur des télécommunications et occupe une position unique en tant qu'expert du secteur en raison de sa relation de filiale avec TELUS, une société de technologie des communications de premier plan dont le siège social est situé au Canada. TELUS Digital a des partenariats avec plus de 30 marques de communication mondiales.

Q : qu'est-ce qui différencie les services de TELUS Digital de ceux de ses concurrents ?

R : les solutions d'IA de TELUS Digital sont testées au sein de TELUS avant d'être déployées auprès de clients externes. Cette approche de « laboratoire vivant » constitue un facteur de différenciation important, car elle permet à TELUS Digital de raffiner et de prouver l'efficacité de l'expérience client (CX) et des solutions numériques activées par l'IA dans des scénarios de télécommunications réels.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2918829/TELUS_Digital_TELUS_Digital_showcases_AI_transformation_in_telec.jpg