TELUS Digital presenta la transformación de la IA en las telecomunicaciones en el Mobile World Congress 2026

-TELUS Digital presenta la transformación de la IA en las telecomunicaciones: liberando valor con casos de uso innovadores en el Mobile World Congress 2026

Cómo 2 billones de tokens y más de 20 casos de uso en producción ayudan a las telecomunicaciones a superar el "purgatorio piloto" con información de NVIDIA, F3 Networks y TELUS

VANCOUVER, BC, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- TELUS Digital presentará soluciones de experiencia del cliente (CX) y optimización de red basadas en inteligencia artificial (IA) listas para producción para proveedores de telecomunicaciones en el Mobile World Congress (MWC) 2026 en Barcelona, España. La compañía demostrará cómo los operadores de telecomunicaciones pueden aprovechar los momentos clave transformando los pilotos de IA en implementaciones a escala empresarial que generen valor comercial medible mediante casos de uso innovadores.

TELUS Digital Logo

La industria de las telecomunicaciones se ha enfrentado desde hace tiempo a un reto crucial: convertir las inversiones en IA en retorno de la inversión (ROI). Según el informe 'Estado de la IA en las Telecomunicaciones: tendencias de 2025 de NVIDIA, el 44 % de los operadores de telecomunicaciones priorizan la optimización de la experiencia del cliente (CX) como su principal inversión en IA, mientras que el 40 % se centra en la planificación y las operaciones de red. Sin embargo, muchos proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) permanecen estancados en fases experimentales, incapaces de escalar los pilotos exitosos a sistemas de producción que generen un impacto comercial medible.

TELUS Digital aborda este reto mediante implementaciones de IA probadas y de nivel de producción. Solo en 2025, la compañía procesó más de 2 billones de tokens en docenas de modelos de IA a través de su motor de IA generativa (GenAI) Fuel iXTM para su empresa matriz, TELUS. Esto representa una implementación de IA a escala empresarial en operaciones y clientes de telecomunicaciones globales. TELUS Digital revelará el plan operativo que sustenta esta escala en una presentación de 90 minutos el 4 de marzo en el MWC 2026.

"En el mundo de la IA, los tokens representan la moneda de la experiencia. Distinguen a las organizaciones que solo experimentan con IA de las que la operan a gran escala", afirmó Bret Kinsella, director general y vicepresidente sénior de Fuel iX en TELUS Digital. "En 2025, procesamos más de 2 billones de tokens de modelos de IA a través de nuestra plataforma Fuel iX, implementando IA de nivel de producción para clientes globales y en nuestras propias operaciones. En el MWC 2026, compartiremos ejemplos específicos que muestran cómo los proveedores de telecomunicaciones pueden progresar desde la experimentación con IA hasta un impacto comercial medible". La presentación incluye más de 20 casos prácticos reales, demostraciones en vivo y debates con expertos de TELUS, F3 Networks y NVIDIA sobre cómo superar el "purgatorio piloto" mediante infraestructura inteligente y automatización impulsada por IA.

Con más de 20 años de liderazgo en la industria de las telecomunicaciones, TELUS Digital se encuentra en una posición privilegiada como experto en el sector gracias a su relación subsidiaria con TELUS, una empresa líder mundial en tecnología de las comunicaciones con sede en Canadá. Este enfoque de "laboratorio viviente" constituye un importante diferenciador, ya que permite a TELUS Digital perfeccionar y demostrar la eficacia de la experiencia del cliente y las soluciones digitales impulsadas por IA en escenarios reales de telecomunicaciones.

El stand de TELUS Digital en el MWC 2026 de Barcelona se encuentra en el pabellón 6 #E7 y ofrecerá demostraciones prácticas de sus soluciones de IA, que se han probado en escenarios reales dentro de TELUS, un proveedor líder mundial de telecomunicaciones, antes de la implementación en clientes externos. Las soluciones clave incluyen:

Fuel iX Agent Trainer: Simulación de voz y chat impulsada por IA que conduce a una adquisición más rápida de habilidades y conocimientos, lo que reduce la cantidad de tiempo y coste necesarios para que un agente esté completamente preparado y listo para llamadas de clientes en vivo.

Simulación de voz y chat impulsada por IA que conduce a una adquisición más rápida de habilidades y conocimientos, lo que reduce la cantidad de tiempo y coste necesarios para que un agente esté completamente preparado y listo para llamadas de clientes en vivo. Fuel iX Fortify: Solución galardonada de monitoreo y pruebas de seguridad de aplicaciones de IA automatizadas que proporciona tasas de detección de vulnerabilidades sólidas, reduce drásticamente el tiempo de prueba y validación, permite pruebas continuas rentables y es accesible tanto para usuarios técnicos como no técnicos en la gestión de productos, desarrollo de software, gobernanza y riesgo, IA responsable y seguridad.

Solución galardonada de monitoreo y pruebas de seguridad de aplicaciones de IA automatizadas que proporciona tasas de detección de vulnerabilidades sólidas, reduce drásticamente el tiempo de prueba y validación, permite pruebas continuas rentables y es accesible tanto para usuarios técnicos como no técnicos en la gestión de productos, desarrollo de software, gobernanza y riesgo, IA responsable y seguridad. Network Design Services: Optimización de red impulsada por IA, transformando la infraestructura heredada en entornos ágiles y nativos de la nube.

Para los operadores globales de telecomunicaciones, la presencia de TELUS Digital en el MWC muestra caminos prácticos desde el potencial de la IA hasta la realidad de la producción. Los asistentes pueden programar reuniones con Bret Kinsella y los especialistas de producto de TELUS Digital en el MWC 2026 a través de la página del evento en el MWC de TELUS Digital. La compañía también organizará un evento de networking para clientes y socios el 2 de marzo, de 17:00 a 19:00 h, en Salesforce Garden.

Acerca de TELUS Digital

TELUS Digital, una filial de propiedad absoluta de TELUS Corporation (TSX: T, NYSE: TU), crea experiencias únicas y duraderas para clientes y empleados, y crea transformaciones digitales enfocadas en el futuro que brindan valor a nuestros clientes. Somos la marca detrás de las marcas. Los miembros de nuestro equipo global son embajadores apasionados de los productos y servicios de nuestros clientes, y expertos en tecnología decididos a nuestra búsqueda para elevar sus experiencias de cliente final, resolver desafíos comerciales, mitigar riesgos e impulsar la innovación continua. Nuestra cartera de capacidades integradas de extremo a extremo incluye gestión de la experiencia del cliente, soluciones digitales, como soluciones en la nube, automatización impulsada por IA, servicios de diseño y consultoría digital front-end, soluciones de IA y datos, incluyendo visión artificial, y servicios de confianza, seguridad y protección. Fuel iXTM es la plataforma y el conjunto de productos patentados de TELUS Digital para que los clientes administren, monitoreen y mantengan la IA generativa en toda la empresa, ofreciendo capacidades de IA estandarizadas y herramientas de desarrollo de aplicaciones personalizadas para crear soluciones empresariales a medida.

Impulsada por un propósito, TELUS Digital aprovecha la tecnología, el ingenio humano y la compasión para servir a los clientes y crear comunidades inclusivas y prósperas en las regiones donde operamos en todo el mundo. Guiados por nuestros principios de 'humanidad en el ciclo', adoptamos un enfoque responsable respecto a las tecnologías transformadoras que desarrollamos e implementamos, considerando y abordando proactivamente los impactos más amplios de nuestro trabajo. Más información en: telusdigital.com

Contactos:

Relaciones con los medios de TELUS Digital

Ali Wilson [email protected]

Relaciones con inversores de TELUS

Olena Lobach [email protected]

Preguntas frecuentes:

P: ¿Qué presentará TELUS Digital en el Mobile World Congress (MWC) 2026 en Barcelona?

R: TELUS Digital presentará sus capacidades de experiencia del cliente (CX) y transformación de IA para la industria de las telecomunicaciones, así como más de 20 casos de uso exitosos de IA empresarial. TELUS Digital ofrecerá una sesión de 90 minutos: Transformación de IA en telecomunicaciones: Desbloqueando un valor de más de 100 millones de dólares con casos de uso innovadores (TELUS, NVIDIA, F3 Networks), en línea con el tema del evento, "IQ Era". La presentación incluirá información sobre cómo escalar de forma segura y exitosa los pilotos de IA empresarial a producción, incluyendo:

Network Design Services: Optimización de red impulsada por IA, que transforma la infraestructura heredada en entornos ágiles y nativos de la nube.

Optimización de red impulsada por IA, que transforma la infraestructura heredada en entornos ágiles y nativos de la nube. Fuel iX Agent Trainer: Simulación de voz y chat impulsada por IA que conduce a una adquisición más rápida de habilidades y conocimientos, lo que reduce la cantidad de tiempo y coste necesarios para que un agente esté completamente preparado y listo para llamadas de clientes en vivo.

P: ¿Quién asistirá al MWC 2026 en Barcelona de TELUS Digital?

R: Conozca a los líderes y especialistas en productos de TELUS Digital, incluido Bret Kinsella, gerente general y vicepresidente sénior de Fuel iX, TELUS Digital, en el MWC 2026 para obtener más información sobre la experiencia del cliente impulsada por IA y la transformación de la IA en la industria de las telecomunicaciones.

P: ¿Qué hace TELUS Digital y qué tipo de desafíos resuelve?

R: TELUS Digital es un socio para la transformación de la experiencia del cliente (CX) impulsada por IA para proveedores de telecomunicaciones. La empresa resuelve desafíos críticos, incluyendo:

Ineficiencias operativas Alto coste de servicio en las operaciones del cliente Procesos manuales y repetitivos en soporte y back-office Bajo tiempo de actividad del sistema y cuellos de botella en el flujo de trabajo

Brechas en la experiencia del cliente (CX) Calidad de servicio inconsistente en todos los canales Incapacidad para personalizar a gran escala Baja retención y satisfacción del cliente

Barreras de transformación digital Sistemas heredados que limitan la innovación Diseños de red obsoletos Lentitud en la comercialización de nuevos productos Falta de experiencia en IA/automatización

Desafíos de ingresos y crecimiento Oportunidades perdidas de ventas adicionales y cruzadas Altos costes de adquisición de clientes Dificultad para escalar operaciones eficientemente



P: ¿Cómo puedo reunirme con TELUS Digital en el MWC 2026?

R: Visite nuestra página del evento y complete el formulario para programar una entrevista con los líderes de TELUS Digital en el MWC 2026, incluyendo a Bret Kinsella, director general y vicepresidente sénior de Fuel iX, TELUS Digital y especialistas de producto. Se recomienda registrarse con antelación. Los asistentes también pueden visitar el stand de TELUS Digital en el pabellón 6, stand 6E7, para contactar con nuestro equipo in situ.

Los medios de comunicación pueden contactar con [email protected] para concertar entrevistas.

P: ¿Qué demostraciones presentará TELUS Digital en el MWC 2026?

R: El stand de TELUS Digital, ubicado en el pabellón 6, stand 6E7, contará con experiencias interactivas que permitirán a los asistentes experimentar de primera mano sus capacidades de CX y transformación de IA impulsadas por IA para la industria de las telecomunicaciones y hablar con especialistas en productos sobre:

Fuel iX Agent Trainer

Fuel iX Agent Assist

Network Design Services

Fuel iX Fortify

P: ¿Qué experiencia tiene TELUS Digital en la industria de las telecomunicaciones?

R: TELUS Digital cuenta con más de 20 años de liderazgo en la industria de las telecomunicaciones y se encuentra en una posición privilegiada como referente del sector gracias a su relación con TELUS, empresa líder mundial en tecnología de las comunicaciones con sede en Canadá. TELUS Digital colabora con más de 30 marcas globales de comunicaciones.

P: ¿Qué diferencia los servicios de TELUS Digital de los de sus competidores?

R: Las soluciones de IA de TELUS Digital se someten a pruebas exhaustivas dentro de TELUS antes de su implementación en clientes externos. Este enfoque de "laboratorio viviente" constituye un importante factor diferenciador, permitiendo a TELUS Digital perfeccionar y demostrar la eficacia de la experiencia del cliente (CX) impulsada por IA y las soluciones digitales en escenarios reales de telecomunicaciones.

