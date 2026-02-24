TELUS Digital präsentiert die KI-Transformation in der Telekommunikation: Wertschöpfung durch innovative Anwendungsfälle auf dem Mobile World Congress 2026

Wie 2 Billionen Token und mehr als 20 produktive Anwendungsfälle den Telekommunikationsunternehmen helfen, dem „Fegefeuer der Piloten" zu entkommen – mit Erkenntnissen von NVIDIA, F3 Networks und TELUS

VANCOUVER, BC, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- TELUS Digital wird auf dem Mobile World Congress (MWC) 2026 in Barcelona, Spanien, produktionsreife, von künstlicher Intelligenz (KI) gesteuerte Lösungen für die Kundenerfahrung (CX) und die Netzwerkoptimierung für Telekommunikationsanbieter vorstellen. Das Unternehmen wird zeigen, wie Telekommunikationsbetreiber die entscheidenden Momente für sich gewinnen können, indem sie KI-Pilotprojekte in unternehmensweite Implementierungen überführen, die durch innovative Anwendungsfälle einen messbaren Geschäftswert liefern.

TELUS Digital Logo

Die Telekommunikationsbranche steht seit langem vor einer großen Herausforderung: Umwandlung von KI-Investitionen in Kapitalrendite (ROI). Laut NVIDIAs Bericht „State of AI in Telecommunications: 2025 Trends geben 44 % der Telekommunikationsbetreiber der CX-Optimierung die höchste Priorität bei ihren KI-Investitionen, während 40 % sich auf die Netzplanung und den Betrieb konzentrieren. Viele Anbieter von Kommunikationsdiensten (CSPs) verharren jedoch in experimentellen Phasen und sind nicht in der Lage, erfolgreiche Pilotprojekte in Produktionssysteme zu überführen, die messbare Auswirkungen auf das Geschäft haben.

TELUS Digital begegnet dieser Herausforderung mit bewährten, produktionsgerechten KI-Implementierungen. Allein im Jahr 2025 verarbeitete das Unternehmen mehr als 2 Billionen Token in Dutzenden von KI-Modellen über seine generative KI (GenAI)-Engine Fuel iXTM für seine Muttergesellschaft TELUS. Dabei handelt es sich um eine unternehmensweite KI-Implementierung für globale Telekommunikationsunternehmen und Kunden. TELUS Digital wird den operativen Plan hinter dieser Skala in einer 90-minütigen Präsentation am 4. März auf dem MWC 2026 enthüllen.

„In der Welt der künstlichen Intelligenz sind Token die Währung der Erfahrung. Sie unterscheiden Unternehmen, die nur mit KI experimentieren, von denen, die sie in großem Maßstab einsetzen", so Bret Kinsella, General Manager und Senior Vice President von Fuel iX bei TELUS Digital. „Wir haben im Jahr 2025 über unsere Fuel iX-Plattform mehr als 2 Billionen KI-Modell-Token verarbeitet und KI in Produktionsqualität für globale Kunden und in unserem eigenen Betrieb eingesetzt. Auf dem MWC 2026 stellen wir konkrete Beispiele vor, die zeigen, wie Telekommunikationsanbieter von KI-Experimenten zu messbaren geschäftlichen Auswirkungen gelangen können." Die Präsentation bietet mehr als 20 reale Anwendungsfälle, Live-Demonstrationen und Expertendiskussionen mit Vertretern von TELUS, F3 Networks und NVIDIA, um dem „Fegefeuer der Piloten" durch intelligente Infrastruktur und KI-gesteuerte Automatisierung zu entkommen.

Mit mehr als 20 Jahren Führungserfahrung in der Telekommunikationsbranche ist TELUS Digital aufgrund seiner Muttergesellschaft TELUS, einem weltweit führenden Kommunikationstechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Kanada, in einer einzigartigen Position als Brancheninsider. Dieser Ansatz des „lebenden Labors" ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, das es TELUS Digital ermöglicht, die Wirksamkeit von KI-gestützten Kundenerfahrungen und digitalen Lösungen in realen Telekommunikationsszenarien zu optimieren und zu beweisen.

Der Stand von TELUS Digital auf dem MWC 2026 in Barcelona befindet sich in Halle 6 (Nr. E7) und bietet praktische Demonstrationen seiner KI-Lösungen, die in realen Szenarien innerhalb von TELUS, einem führenden globalen Telekommunikationsanbieter, vor dem Einsatz bei externen Kunden erprobt wurden. Zu den wichtigsten Lösungen gehören:

Fuel iX Agent Trainer: KI-gestützte Sprach- und Chatsimulation, die zu einem schnelleren Erwerb von Fähigkeiten und Kenntnissen führt und den Zeit- und Kostenaufwand reduziert, der erforderlich ist, um einen Agenten vollständig vorzubereiten und für Live-Kundenanrufe bereit zu machen.

KI-gestützte Sprach- und Chatsimulation, die zu einem schnelleren Erwerb von Fähigkeiten und Kenntnissen führt und den Zeit- und Kostenaufwand reduziert, der erforderlich ist, um einen Agenten vollständig vorzubereiten und für Live-Kundenanrufe bereit zu machen. Fuel iX Fortify: Preisgekrönte Lösung für automatisierte KI-Anwendungssicherheitstests und -überwachung, die robuste Schwachstellenerkennungsraten bietet, die Test- und Validierungszeit drastisch reduziert, kosteneffiziente kontinuierliche Tests ermöglicht und sowohl für nicht-technische als auch technische Benutzer in den Bereichen Produktmanagement, Softwareentwicklung, Governance und Risiko, verantwortungsvolle KI und Sicherheit zugänglich ist.

Preisgekrönte Lösung für automatisierte KI-Anwendungssicherheitstests und -überwachung, die robuste Schwachstellenerkennungsraten bietet, die Test- und Validierungszeit drastisch reduziert, kosteneffiziente kontinuierliche Tests ermöglicht und sowohl für nicht-technische als auch technische Benutzer in den Bereichen Produktmanagement, Softwareentwicklung, Governance und Risiko, verantwortungsvolle KI und Sicherheit zugänglich ist. Netzwerk-Design-Dienste: KI-gesteuerte Netzwerkoptimierung, die bestehende Infrastrukturen in agile, Cloud-native Umgebungen verwandelt.

Für globale Telekommunikationsbetreiber zeigt die MWC-Präsenz von TELUS Digital praktische Wege vom KI-Potenzial zur Produktionsrealität auf. Teilnehmer können über die MWC-Veranstaltungsseite von TELUS Digital Treffen mit Bret Kinsella und den Produktspezialisten von TELUS Digital auf dem MWC 2026 vereinbaren. Das Unternehmen wird außerdem am 2. März von 17:00 bis 19:00 Uhr im Salesforce Garden ein Networking-Event für Kunden und Partner veranstalten.

Informationen zu TELUS Digital

TELUS Digital , eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der TELUS Corporation (TSX: T, NYSE: TU), schafft einzigartige und dauerhafte Erlebnisse für Kunden und Mitarbeiter und kreiert zukunftsorientierte digitale Transformationen, die für unsere Kunden einen Mehrwert darstellen. Wir sind die Marke hinter den Marken. Unsere globalen Teammitglieder sind sowohl leidenschaftliche Botschafter der Produkte und Dienstleistungen unserer Kunden als auch Technologieexperten, die entschlossen sind, die Kundenerlebnisse zu verbessern, geschäftliche Herausforderungen zu lösen, Risiken zu mindern und kontinuierliche Innovationen voranzutreiben. Unser Portfolio an integrierten End-to-End-Funktionen umfasst Customer Experience Management, digitale Lösungen wie Cloud-Lösungen, KI-gestützte Automatisierung, digitales Front-End-Design und Beratungsdienste, KI- und Datenlösungen, einschließlich Computer Vision, sowie Vertrauens-, Sicherheits- und Schutzdienste. Fuel iX TM ist die firmeneigene Plattform und Produktsuite von TELUS Digital, mit der Kunden generative KI im gesamten Unternehmen verwalten, überwachen und pflegen können. Sie bietet sowohl standardisierte KI-Funktionen als auch benutzerdefinierte Tools für die Anwendungsentwicklung zur Erstellung maßgeschneiderter Unternehmenslösungen.

Angetrieben von seiner Zielsetzung nutzt TELUS Digital Technologie, menschlichen Einfallsreichtum und Mitgefühl, um Kunden zu bedienen und in den Regionen, in denen wir weltweit tätig sind, integrative, florierende Gemeinschaften zu schaffen. Geleitet von unseren Humanity-in-the-Loop-Prinzipien gehen wir verantwortungsbewusst mit den von uns entwickelten und eingesetzten transformativen Technologien um, indem wir die weiterreichenden Auswirkungen unserer Arbeit proaktiv berücksichtigen und angehen. Weitere Informationen finden Sie unter: telusdigital.com

Kontakte:

TELUS Digital Media Relations Ali Wilson

[email protected]

TELUS Investor Relations Olena Lobach

[email protected]

Häufig gestellte Fragen:

F: Was präsentiert TELUS Digital auf dem Mobile World Congress (MWC) 2026 in Barcelona?

A: TELUS Digital wird seine KI-gestützten Customer Experience (CX)-Lösungen sowie seine Kompetenzen im Bereich KI-Transformation für die Telekommunikationsbranche sowie mehr als 20 erfolgreiche KI-Anwendungsfälle für Unternehmen vorstellen. TELUS Digital wird eine 90-minütige Sitzung abhalten: KI-Transformation in der Telekommunikation: Erschließung eines Mehrwerts von über 100 Mio. US-Dollar durch innovative Anwendungsfälle (TELUS, NVIDIA, F3 Networks), die mit dem Thema „IQ Era" der Veranstaltung übereinstimmen. Die Präsentation wird Einblicke in die sichere und erfolgreiche Skalierung von KI-Pilotprojekten in Unternehmen bis hin zur Produktion geben, einschließlich:

Netzentwurfsdienste: KI-gesteuerte Netzwerkoptimierung, die bestehende Infrastrukturen in agile, Cloud-native Umgebungen verwandelt.

KI-gesteuerte Netzwerkoptimierung, die bestehende Infrastrukturen in agile, Cloud-native Umgebungen verwandelt. Fuel iX Agent Trainer: KI-gestützte Sprach- und Chatsimulation, die zu einem schnelleren Erwerb von Fähigkeiten und Kenntnissen führt und den Zeit- und Kostenaufwand reduziert, der erforderlich ist, um einen Agenten vollständig vorzubereiten und für Live-Kundenanrufe bereit zu machen.

F: Wer von TELUS Digital nimmt am MWC 2026 in Barcelona teil?

A: Treffen Sie die Führungskräfte und Produktspezialisten von TELUS Digital, darunter Bret Kinsella, GM & SVP, Fuel iX, TELUS Digital, auf dem MWC 2026, um mehr über KI-gestütztes CX und KI-Transformation in der Telekommunikationsbranche zu erfahren.

F: Was macht TELUS Digital und welche Art von Herausforderungen löst das Unternehmen?

A: TELUS Digital ist ein Partner für die KI-gestützte Transformation der Kundenerfahrung (CX) für Telekommunikationsanbieter. Das Unternehmen löst kritische Herausforderungen, darunter:

Operative Ineffizienzen Hohe Servicekosten im Kundenbetrieb Manuelle, sich wiederholende Prozesse in Support und Back-Office Geringe Betriebszeit des Systems und Engpässe im Arbeitsablauf

Lücken in der Kundenerfahrung (CX) Uneinheitliche Servicequalität über alle Kanäle hinweg Unfähigkeit zur Personalisierung in großem Umfang Schlechte Kundenbindung und -zufriedenheit

Hindernisse für die digitale Transformation Veraltete Systeme, die Innovation hemmen Veraltete Netzkonzepte Langsame Markteinführungszeit für neue Produkte Mangel an KI-/Automatisierungs-Know-how

Herausforderungen bei Umsatz und Wachstum Verpasste Upsell- und Cross-Sell-Möglichkeiten Hohe Kundengewinnungskosten Schwierigkeiten bei der effizienten Skalierung des Betriebs



F: Wie kann ich mich mit TELUS Digital auf dem MWC 2026 treffen?

A: Besuchen Sie unsere Veranstaltungsseite und füllen Sie das Formular aus, um einen Termin mit führenden Vertretern von TELUS Digital auf dem MWC 2026 zu vereinbaren, darunter Bret Kinsella, GM & SVP, Fuel iX, TELUS Digital, und Produktspezialisten. Eine Voranmeldung wird empfohlen. Die Teilnehmer können auch am Stand von TELUS Digital in Halle 6, Stand 6E7 vorbeischauen und sich mit unserem Team vor Ort austauschen.

Medienvertreter können sich an [email protected] wenden, um Interviews zu vereinbaren.

F: Welche Vorführungen wird TELUS Digital auf dem MWC 2026 präsentieren?

A: Der Stand von TELUS Digital in Halle 6, Stand 6E7, bietet interaktive Erlebnisse, die es den Besuchern ermöglichen, die KI-gestützten CX- und KI-Transformationsfähigkeiten für die Telekommunikationsbranche aus erster Hand zu erleben und mit Produktspezialisten über Folgendes zu sprechen:

Fuel iX Agent Trainer

Fuel iX Agent Assist

Netzwerk-Design-Dienstleistungen

Fuel iX Fortify

F: Über welche Erfahrungen verfügt TELUS Digital in der Telekommunikationsbranche?

A: TELUS Digital verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche und ist aufgrund seiner Muttergesellschaft TELUS, einem weltweit führenden Kommunikationstechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Kanada, als Brancheninsider einzigartig positioniert. TELUS Digital unterhält Partnerschaften mit über 30 globalen Kommunikationsmarken.

F: Wodurch unterscheiden sich die Dienstleistungen von TELUS Digital von denen der Konkurrenz?

A: Die KI-Lösungen von TELUS Digital werden innerhalb von TELUS getestet, bevor sie bei externen Kunden eingesetzt werden. Dieser Ansatz des „lebenden Labors" ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, das es TELUS Digital ermöglicht, die Wirksamkeit von KI-gestützten Kundenerfahrungs- (CX) und digitalen Lösungen in realen Telekommunikationsszenarien zu optimieren und zu beweisen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2918829/TELUS_Digital_TELUS_Digital_showcases_AI_transformation_in_telec.jpg