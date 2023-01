SEONGNAM, Coreia do Sul, 18 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Um dos principais gigantes de jogos da Coreia do Sul, NEOWIZ, anunciou que levantou com sucesso US$ 12 milhões em financiamento privado para sua plataforma de jogos Web3, Intella X, em antecipação ao seu próximo lançamento na Polygon.

A arrecadação incluiu mais de 20 investidores de vários setores e inclui parceiros notáveis como Polygon, Animoca Brands, Magic Eden, Planetarium, Big Brain Holdings, Global Coin Research, Crit Ventures, JoyCity, Pearl Abyss, XL Games e WEMIX.

A Intella X, uma futura plataforma de jogos Web3 na Polygon, anuncia seus principais investidores.

Como plataforma de jogos Web3 da próxima geração, a missão da Intella X é preencher a lacuna entre Web2 e Web3 por meio de protocolos, serviços e jogos de plataforma exclusivos.

"Desenvolva e ganhe", e "Contribua, Jogue e ganhe"

O que diferencia a Intella X de seus concorrentes é que a plataforma recompensa perpetuamente os contribuidores de seu ecossistema (ou seja, desenvolvedores e usuários de jogos) com seu token de plataforma nativa, o token Intella X por meio de seu protocolo de serviço exclusivo e recompensador, "Comprovante de Contribuição".

Além disso, a plataforma também redistribui partes de sua receita de volta aos contribuintes por meio de seu protocolo exclusivo de distribuição descentralizada de receita para exercer ainda mais os valores fundamentais da Web3.

Em combinação com seus protocolos de serviço únicos e seus amplos gêneros de jogos na linha de 2023, a plataforma oferece recursos adicionais em um esforço para remover barreiras de alta entrada e melhorar a experiência do usuário na Web3. Desde a criação simplificada de carteiras até a implementação de meta transações, a Intella X estabeleceu sua missão em fornecer jogos de alta qualidade e ambiente de usabilidade amigável para acelerar a adoção em massa.

A Intella X está programada para ser lançada na Polygon no primeiro trimestre de 2023, juntamente com sua carteira própria Web3, DEX (Decentralized Exchange), mercado NFT, launchpad e jogos.

Siga as redes sociais da Intella X para notícias e anúncios.

Site - https://www.intellax.io

Twitter - https://twitter.com/TeamIntella

Discord - https://discord.com/invite/ATbzFeM4C4

Medium - https://medium.com/@intellax

Sobre a NEOWIZ

Fundada em 1997, a NEOWIZ (KOSDAQ:095660) é considerada pioneira e uma das principais empresas de jogos da Coréia. A empresa publicou com sucesso uma ampla variedade de jogos para PC e celular por meio do site https://www.pmang.com/ desde 2003 e também co-desenvolveu e lançou títulos de grande sucesso, como FIFA online, Brave Nine, DJMAX Respect, Skul: The Hero Slayer, Cats & Soup, e o tão aguardado título três vezes premiado da Gamescom, Lies of P.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1983994/Intella_X_upcoming_Web3_gaming_platform_Polygon_announces_key_investors.jpg

FONTE NEOWIZ Corporation

SOURCE NEOWIZ Corporation