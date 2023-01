Herná platforma Web3, Intella X, ktorú vyvinula spoločnosť NEOWIZ, získava 12 miliónov USD v očakávaní jej pripravovaného uvedenia na trh v rámci siete Polygon

SEONGNAM, Južná Kórea, 18. januára 2023 /PRNewswire/ -- Jeden z popredných juhokórejských herných gigantov, spoločnosť NEOWIZ, oznámila, že úspešne získala 12 miliónov USD zo súkromných zdrojov pre svoju hernú platformu Web3, Intella X, v očakávaní jej pripravovaného spustenia v rámci siete Polygon.

Do zbierky prispelo viac ako 20 investorov z rôznych sektorov a zahŕňa významných partnerov, ako sú Polygon, Animoca Brands, Magic Eden, Planetarium, Big Brain Holdings, Global Coin Research, Crit Ventures, JoyCity, Pearl Abyss, XL Games a WEMIX.

Intella X, an upcoming Web3 gaming platform on Polygon announces its key investors.

Poslaním Intella X, ako hernej platformy Web3 novej generácie, je preklenúť medzeru medzi platformami Web2 a Web3 prostredníctvom jedinečných platformových protokolov, služieb a hier.

„Rozvíjajte a zarábajte" a „Prispievajte do hry a zarábajte"

Intella X sa odlišuje od svojich konkurentov tým, že platforma neustále odmeňuje prispievateľov svojho ekosystému (t. j. vývojárov a používateľov hier) svojím natívnym tokenom platformy, tokenom Intella X, prostredníctvom svojho jedinečného protokolu odmeňovania v rámci služby „dôkaz o príspevku".

Okrem toho platforma tiež prerozdeľuje podiely zo svojich príjmov späť prispievateľom prostredníctvom svojho jedinečného decentralizovaného protokolu rozdeľovania príjmov s cieľom ďalej uplatňovať základné hodnoty platformy Web3.

Platforma, v kombinácii so svojimi jedinečnými servisnými protokolmi a širokými žánrami hier vo svojej zostave v roku 2023, ponúka ďalšie funkcie v snahe odstrániť vysoké vstupné prekážky a zlepšiť používateľské skúsenosti v rámci platformy Web3. Intella X, od zjednodušenej tvorby peňaženky až po realizáciu meta transakcií, zamerala svoje poslanie na poskytovanie vysokokvalitných hier a užívateľsky prívetivého prostredia na urýchlenie masového prijatia.

Intella X sa má uviesť na trh v rámci siete Polygon v prvom štvrťroku 2023 spolu s vlastnou Web3 peňaženkou, DEX (decentralizovaná burza), trhom s nefinancovateľnými tokenmi (NFT – Non-Fungible Token), launchpadom a hrami.

O spoločnosti NEOWIZ

Spoločnosť NEOWIZ (KOSDAQ:095660), založená v roku 1997, sa považuje za priekopníka a je jednou z popredných herných spoločností v Kórei. Spoločnosť od roku 2003 úspešne zverejnila cez https://www.pmang.com/ širokú škálu PC a mobilných hier a tiež spolupracovala na vývoji a uvedení na trh veľmi úspešných titulov, ako sú FIFA online, Brave Nine, DJMAX Respect, Skul: The Hero Slayer, Cats & Soup a veľmi očakávaného, na veľtrhu Gamescom trojnásobne oceneného titulu „Lies of P." (Klamstvá P.).

