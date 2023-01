Intella X, stworzona przez NEOWIZ platforma gamingowa Web3, pozyskuje 12 mln USD w oczekiwaniu na nadchodzącą premierę na Polygon

SEONGNAM, Korea Południowa, 18 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- Firma NEOWIZ, jeden z koreańskich gigantów branży gier, poinformowała, że udało jej się pozyskać od prywatnych inwestorów 12 mln USD na finansowanie Intella X - platformy gamingowej Web3, która niedługo zostanie uruchomiona na Polygon.

Zgromadzone środki pochodzą od ponad 20 inwestorów z różnych sektorów. Są to duże podmioty, takie jak Polygon, Animoca Brands, Magic Eden, Planetarium, Big Brain Holdings, Global Coin Research, Crit Ventures, JoyCity, Pearl Abyss, XL Games czy WEMIX.

Intella X, an upcoming Web3 gaming platform on Polygon announces its key investors.

Jako platforma gamingowa Web3 nowej generacji, Intella X realizować będzie misję tworzenia pomostu pomiędzy Web2 i Web3 w oparciu o specjalnie opracowane protokoły, usługi i gry.

„Develop and Earn" („Twórz gry i zarabiaj") i „Contribute-Play and Earn" („Współtwórz platformę jako gracz i zarabiaj")

Platforma Intella X wyróżnia się na tle konkurencji tym, że cały czas wynagradza współtwórców jej ekosystemu (czyli deweloperów i użytkowników) tokenami natywnymi Intella X poprzez specjalny protokół „Proof of Contribution".

Ponadto platforma dokonuje redystrybucji części jej przychodów do współtwórców poprzez specjalny zdecentralizowany protokół redystrybucji przychodów, hołdując tym samym fundamentalnym wartościom Web3.

Poza niepowtarzalnymi protokołami usług i przygotowaną na 2023 r. szeroką ofertą rozmaitych gatunków gier platforma oferuje dodatkowe funkcje, które mają niwelować bariery wstępu i zapewniać lepsze doświadczenie użytkownika w Web3. Od sprawniejszego tworzenia portfela po wprowadzenie metatransakcji - misją Intella X jest dostarczanie gier o wysokiej jakości i tworzenie przyjaznego środowiska, aby przyspieszyć proces przyciągania na platformę rzesz użytkowników.

Intella ma zostać uruchomiona na Polygon w pierwszym kwartale 2023 r. wraz z zastrzeżonym portfelem Web3, zdecentralizowaną giełdą (DEX), rynkiem NFT, Launchpadem i grami.

Profile społecznościowe Intella X, na których zamieszczane są aktualności i ogłoszenia:

Strona internetowa – https://www.intellax.io

Twitter – https://twitter.com/TeamIntella

Discord – https://discord.com/invite/ATbzFeM4C4

Medium – https://medium.com/@intellax

NEOWIZ

Założona w 1997 r. spółka NEOWIZ (KOSDAQ:095660) to jeden z pionierów i największych producentów gier w Korei. Od 2003 r. firma z powodzeniem wydała za pośrednictwem https://www.pmang.com/ szeroki katalog gier na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne, uczestnicząc w tworzeniu i wprowadzeniu do sprzedaży wielu cieszących się ogromną popularnością tytułów, w tym „FiFA Online", „Brave Nine", „DJMAX Respect", „Skul: The Hero Slayer", „Cats & Soup", a także trzykrotnego zdobywcę nagrody targów Gamescom – „Lies of P".

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1984381/Intella_X_upcoming_Web3_gaming_platform_Polygon_announces_key_investors.jpg

SOURCE NEOWIZ Corporation