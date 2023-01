Chystaná herní služba Intella X od společností NEOWIZ postavená na standardech webu 3.0 získala 12 milionů dolarů před svým očekávaným spuštěním na platformě Polygon

SEONGNAM, Jižní Korea, 18. ledna 2023 /PRNewswire/ -- Jeden z předních jihokorejských herních gigantů, společnost NEOWIZ, oznámila, že se jí podařilo získat 12 milionů dolarů v rámci soukromého financování své chystané herní služby Intella X postavené na webu 3.0 před jejím oficiálním uvedením na platformě Polygon.

Na navýšení kapitálu se podílelo více než 20 investorů z různých odvětví a mezi významné partnery patří například Polygon, Animoca Brands, Magic Eden, Planetarium, Big Brain Holdings, Global Coin Research, Crit Ventures, JoyCity, Pearl Abyss, XL Games a WEMIX.

Intella X, an upcoming Web3 gaming platform on Polygon announces its key investors.

Posláním Intelly X jako herní služby vyhovující standardům nové generace webu 3.0 je překlenout propast mezi webem 2.0 a 3.0 prostřednictvím jedinečných protokolů, služeb a her.

"Vyvíjej a vydělávej" a "Přispívej, hraj a vydělávej"

Služba Intella X se od konkurenčních řešení liší tím, že aktivně odměňuje členy, kteří přispívají jejímu ekosystému (tj. herní vývojáře a uživatele), prostřednictvím svého nativního tokenu a jedinečného protokolu pro odměňování postaveném na modelu „Proof of Contribution" (doslova přeloženo jako „důkaz o přispění").

Kromě toho služba také přerozděluje podíly ze svých příjmů zpět přispěvatelům prostřednictvím svého jedinečného decentralizovaného protokolu pro sdílení příjmů, čímž dále uplatňuje základní hodnoty webu 3.0.

Kromě jedinečných protokolů a široké nabídky herních žánrů pro rok 2023 nabízí také další funkce, které usnadňují uvádění nových titulů a zlepšují uživatelský zážitek. Cílem služby Intella X je nabízet vysoce kvalitní herní tituly a intuitivní uživatelské prostředí, aby urychlila své masové přijetí. Obsahuje proto celou řadu optimalizovaných prvků od zjednodušeného vytváření peněženek až po implementaci meta transakcí.

Služba Intella X bude na platformě Polygon spuštěna v prvním čtvrtletí roku 2023 spolu s vlastní digitální peněženkou, decentralizovanou burzou (DEX), tržištěm NFT, aplikací a hrami.

O společnosti NEOWIZ

Společnost NEOWIZ (KOSDAQ:095660) byla založena v roce 1997 a je považována za průkopníka a jednu z předních herních společností v Koreji. Od roku 2003 prostřednictvím webu https://www.pmang.com/ úspěšně nabízí širokou škálu her pro PC a mobilní zařízení a podílela se také na vývoji a uvedení velmi úspěšných titulů, jako jsou FIFA online, Brave Nine, DJMAX Respect, Skul: The Hero Slayer, Cats & Soup a očekávaný titul Lies of P, který na světoznámém veletrhu Gamescom získal ocenění ve třech kategoriích.

