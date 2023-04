A Pylontech é classificada como fornecedora n.º 1 de sistemas de armazenamento de energia residencial pela S&P Global Commodity Insights

XANGAI, 19 de abril de 2023 /PRNewswire/ — A Pylontech foi classificada como fornecedora n.º 1 de armazenamento de energia de bateria residencial em 2022 em termos de remessas globais no Residential Energy Storage Indexpublicado recentemente pela S&P Global Commodity Insights.

O relatório trimestral atualizado é compilado com dados meticulosamente verificados e coletados dos principais fornecedores da indústria.

A Pylontech tem experimentado uma trajetória de crescimento impressionante nos últimos dez trimestres, marcada por envios consistentemente em alta e uma escalada constante nos rankings. Beneficiando-se de suas fortes habilidades em pesquisa e desenvolvimento e capacidades de fabricação, que vão desde células até sistemas, seus produtos têm uma presença global em mais de 80 nações e regiões, com mais de um milhão de sistemas de armazenamento de energia sendo comissionados. Esta jornada atingiu seu auge agora quando a empresa atinge a posição n.º 1, marcando uma conquista notável.

"O mercado experimentou um aumento de mais de duas vezes em 2022 em comparação com o ano anterior, de acordo com a S&P Global Commodity Insights", diz Geoffrey Song, vice-presidente de negócios internacionais da Pylontech. "A colaboração global é vital para o desenvolvimento atual e futuro da indústria". Sob a ideologia do livre comércio, empresas de diferentes países contribuem com suas vantagens únicas, incluindo as da China, que possuem recursos de cadeia de suprimentos bem gerenciados e adequados para produzir e entregar produtos mesmo durante momentos difíceis. Esperamos continuar e ter o maior sucesso por meio da colaboração, ao mesmo tempo em que cumprimos nossa missão de "liberar SUA energia de forma sustentável".

Sobre a Pylontech

A Pylontech é um sistema dedicado de armazenamento de energia de bateria (BESS), que consolida sua experiência em eletroquímica, eletrônicos e integração de sistemas para entregar soluções confiáveis de armazenamento de energia em todo o mundo. Com um crescimento rápido e contínuo, ela se tornou uma provedora líder em sistemas de armazenamento de energia em todo o mundo.

Sobre a S&P Global Commodity Insights

A S&P Global Commodity Insights® fornece benchmarks, perspectivas e soluções respeitadas para mercados de commodities e energia, ajudando os clientes a focar tanto no curto prazo quanto no panorama geral. Ela se fundiu com a IHS Markit em 2022.

FONTE Pylontech

