Pylontech zajmuje pierwsze miejsce w rankingu dostawców systemów magazynowania energii w budynkach mieszkalnych prowadzonym przez S&P Global Commodity Insights

SZANGHAJ, 18 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Pylontech zajął pierwsze miejsce wśród dostawców rozwiązań do magazynowania energii w budynkach mieszkalnych w 2022 r. w kategorii dostaw globalnych w opublikowanym ostatnio indeksie magazynowania energii w budynkach mieszkalnych stworzonym przez S&P Global Commodity Insights.

Aktualizowane sprawozdanie kwartalne jest przygotowywane z wykorzystaniem starannie sprawdzonych danych zebranych od czołowych dostawców w branży.

2022 Residential Energy Storage System Provider Market Share

Pylontech odnotował imponujący wzrost w ciągu ostatnich dziesięciu kwartałów przy stale rosnących dostawach i ciągłym podnoszeniu pozycji spółki w rankingach. Bazując na mocnych stronach spółki w zakresie badań i rozwoju oraz możliwości produkcyjnych obejmujących wszystkie etapy od ogniw po systemy, produkty Pylontech dotarły do globalnej społeczności z ponad 80 krajów i regionów, w których zamówiono ponad milion systemów magazynowania energii. Teraz spółka znalazła się na szczycie dzięki zajęciu pierwszego miejsca w rankingu, co jest niezwykłym osiągnięciem.

„Według S&P Global Commodity Insights w 2022 r. na rynku zaobserwowano ponaddwukrotny wzrost w porównaniu do zeszłego roku - powiedział Geoffrey Song, wiceprezes działalności międzynarodowej Pylontech. - Współpraca globalna ma duże znaczenie dla bieżącego i przyszłego rozwoju branży. Zgodnie z ideą wolnego handlu firmy z różnych krajów mają dzięki swoim atutom unikatowy wkład w działalność spółki. Zaliczają się do nich także przedsiębiorstwa z Chin korzystające z łańcuchów dostaw, które są dobrze zarządzane i dostosowane do potrzeb, aby produkować i dostarczać produkty także w trudnych czasach. Oczekujemy dalszych i jeszcze bardziej spektakularnych sukcesów jako rezultat współpracy i kontynuujemy realizację naszej misji >>uwolnij swoją energię w zrównoważony sposób (ang. liberate YOUR energy sustainably)<<".

Pylontech

Pylontech jest dostawcą wyspecjalizowanych systemów magazynowania energii w akumulatorach (BESS), który dysponuje fachową wiedzą w dziedzinie elektrochemii, energoelektroniki i integracji systemów. Dzięki temu może oferować niezawodne rozwiązania do magazynowania energii na całym świecie. Ciągły i dynamiczny rozwój spółki sprawił, że stała się ona czołowym globalnym dostawcą systemów magazynowania energii.

S&P Global Commodity Insights

S&P Global Commodity Insights® dostarcza uznanych standardów, perspektyw i rozwiązań dla rynków towarowych i energetycznych, dzięki którym klienci mogą przyjąć zarówno perspektywę krótkoterminową, jak i szerszy punkt widzenia. W 2022 r. spółka dokonała fuzji z IHS Markit.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2055377/image_5015346_23746265.jpg

SOURCE Pylontech