A rede ecológica da ZTE capacita o desenvolvimento sustentável

XANGAI, 29 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), fornecedora líder global de soluções de tecnologia da informação e comunicação, exibiu suas inovações tecnológicas de ponta, visões ecológicas e de baixo carbono e conquistas em redes verdes aos visitantes do MWC SHANGHAI 2023. O evento foi realizado no Shanghai New International Expo Center, onde a ZTE apresentou sua fascinante ilha ecológica verde, totalmente comprometida com o tema "Green for All".

Alcançar uma sociedade verde e de baixo carbono é um objetivo de longo prazo que requer dedicação contínua. À medida que o tráfego de rede continua crescendo, o desafio de concretizar este objetivo se torna ainda maior. A ZTE acredita firmemente que a solução está na adoção da inovação tecnológica e na melhoria constante de produtos e soluções para capacitar a eficiência energética de cada unidade de dados de uma forma mais inteligente. Priorizando os avanços da eficiência energética, a ZTE se esforça para contribuir para a realização de uma sociedade sustentável e amiga do meio ambiente.

Durante o MWC Shanghai, a ZTE exibiu suas inovações tecnológicas em redes de economia de energia verde. Na Radio Access Network (RAN), a solução ZTE's PowerPilot, agora em sua versão Pro, alcançou avanços significativos, permitindo uma economia de energia de 35%. Na rede central, a ZTE apresentou o primeiro User Plane Function(UPF) verde inteligente do setor, com base na R17, resultando em economia inteligente de energia de 25% durante períodos de baixo tráfego. A ZTE também demonstrou soluções abrangentes de otimização de eficiência energética na rede portadora, cobrindo placas, dispositivos e redes. Além disso, a exposição apresentou a inovadora tecnologia de placa de equalização de temperatura composta VC da ZTE, permitindo aos clientes vivenciar o efeito de resfriamento tangível usando uma arma de temperatura.

No âmbito da energia de telecomunicações, a ZTE revelou sua solução de rede de energia zero carbono V2.0. Esta solução inovadora integra gerenciamento baseado em nuvem para geração de energia verde, conversão de alta eficiência, armazenamento inteligente e consumo preciso de energia. Abrangendo toda a cadeia de suprimento de energia, esta solução atinge economia abrangente, redução de emissões e melhoria da eficiência, contribuindo para um futuro sustentável e de baixo carbono.

Em seu compromisso de promover a economia de energia verde, as soluções da ZTE são cuidadosamente projetadas com mecanismos como ativação mínima definida e proteção contra explosão do tráfego. Esses recursos garantem uma experiência de usuário sem interrupções, ao mesmo tempo em que estabelecem redes que não são apenas ecológicas e de econômicas, mas também confiáveis e resilientes. Ao incorporar esses mecanismos, a ZTE tem como objetivo estabelecer um equilíbrio entre a promover a sustentabilidade ambiental e oferecer serviços de rede de alta qualidade a seus usuários.

A ZTE está profundamente comprometida com o desenvolvimento sustentável e se empenhando para pavimentar uma estrada de economia digital de árvores, contribuindo para o objetivo global de neutralidade de carbono. Em 2022, a ZTE alcançou resultados notáveis em suas metas ecológicas e de baixo carbono, alcançando uma economia de energia de 57,56 milhões de kWh e uma redução total de emissões de carbono de 7,48% em comparação com o ano anterior, mantendo o crescimento da receita.

Em 24 de maio deste ano, no evento "ZTE Innovation Day" realizado em Shenzhen, a ZTE anunciou sua participação na iniciativa Science Based Targets (SBTi) para estabelecer metas de redução de carbono com respaldo científico. De acordo com os requisitos da iniciativa, a ZTE estabelecerá metas científicas de curto prazo e metas líquidas zero de longo prazo. O objetivo é atingir metas de redução de emissões de gases de efeito estufa alinhadas com o limite de aquecimento de 1,5°C dentro de 5 a 10 anos e atingir emissões líquidas zero até, no máximo, 2050.

Como líder global em soluções de informação de comunicação integrada, a ZTE está ativamente engajada em atividades de bem-estar público relacionadas ao meio ambiente. A ZTE colabora com a China Green Carbon Foundation para estabelecer o "ZTE Public Welfare Ecological Conservation Special Fund" e realiza iniciativas de plantio de árvores na Fazenda Florestal do Rio Baihu, sob o Departamento Florestal de Tangwanghe da cidade de Yichun, província de Heilongjiang, para ajudar a restaurar a ambiente ecológico local.

Durante a Exposição de Xangai, a ZTE apresentou seu programa de caridade, "Forest Carbon Sink", que incentiva o plantio de árvores por meio da leitura de um código QR. Esta iniciativa foi apresentada no MWC Shanghai, com o objetivo de aumentar a conscientização pública sobre a proteção ambiental e incentivar a participação ativa na conservação ecológica.

Durante uma entrevista à mídia, a Sra. Chen Zhiping, vice-presidente e diretora geral de estratégias de marca e relações públicas da ZTE, destacou as notáveis conquistas da empresa na adoção de princípios de práticas sustentáveis e de baixo carbono. Até o final de 2022, as soluções de economia de energia da rede sustentável da ZTE haviam sido implementadas com sucesso em mais de 30 redes em todo o mundo, abrangendo mais de 1,5 milhões de locais e 250.000 centros de dados de gabinete. Essas soluções ajudaram significativamente as operadoras globais a conservar 10 bilhões de kWh de eletricidade anualmente.

Sra. Chen enfatizou o compromisso inabalável da ZTE com seu posicionamento ecológico como uma "impulsionadora da economia digital". A empresa tem como objetivo aplicar seus conceitos de desenvolvimento sustentável e soluções inovadoras em outros setores, contribuindo para a transformação digital e o progresso da sociedade, ao mesmo tempo em que prioriza a sustentabilidade. Por meio da colaboração com sua parceira Anxing, a ZTE fez vários avanços no aprimoramento da transparência e precisão dos dados de controle de produção de energia, bem como na melhoria da inteligência da gestão de energia empresarial.

Olhando para o futuro, a ZTE está determinada a continuar promovendo o desenvolvimento sustentável da economia digital por meio da inovação tecnológica contínua. A empresa explorará ativamente novos e diversificados cenários de aplicação em colaboração com seus parceiros, fazendo contribuições substanciais tanto para a sociedade, quanto para o meio ambiente.

