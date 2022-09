A residência mais alta do mundo chega ao mercado no Central Park Tower

SERHANT. lista o maior e mais caro imóvel da cidade de Nova York na torre residencial mais alta do mundo

NOVA YORK, 21 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A SERHANT., uma corretora imobiliária multidimensional que se encontra na interseção da mídia, entretenimento, educação e tecnologia, anunciou hoje sua listagem mais exclusiva e cara. A cobertura do Central Park Tower, que é a residência mais alta do mundo, está agora no mercado por USD 250.000.000.

Uma casa como nenhuma outra

SERHANT. Studios SERHANT. Studios

Situada a 431 metros do solo, no topo do edifício residencial mais alto do mundo, essa cobertura única tem 1.630 metros quadrados de espaço interno e um terraço ao ar livre de 133 metros quadrados. Distribuída em três andares, essa mansão no céu conta com o terraço privado mais alto e um salão de festas particular.

"O Central Park Tower estabeleceu um novo padrão para a vida em estilo resort, inovação arquitetônica e design de interiores impecável, e a cobertura é o feito mais importante", disse Gary Barnett, fundador e presidente da Extell Development Company. "Tivemos uma atividade de vendas significativa no ano passado, apoiando ainda mais nossa crença de que os compradores precisavam ver em primeira mão o edifício pronto. Estamos confiantes de que a SERHANT. aproveitará nosso sucesso e também trará sua própria abordagem para vender essa residência sem precedentes."

A cobertura do Central Park Tower transcende o conceito de um imóvel troféu, criando para si uma categoria própria, com a curvatura da Terra visível a olho nu do 131o andar. As vistas dinâmicas e vários panoramas são maximizados pelas amplas dimensões, paredes de vidro e pés-direitos altos, de oito metros. São sete quartos, oito banheiros e três lavabos, acompanhados por espaços diferenciados de convivência e entretenimento e duas cozinhas impecavelmente projetadas: uma cozinha profissional para entretenimento e uma cozinha familiar privada.

"A cobertura realmente simboliza o modo de vida personalizado e conquistou legitimamente seu apelido de 'a joia mais espetacular de Nova York'. Essa listagem exclusiva eleva nossa oferta SERHANT. Signature e destaca a experiência de nossa equipe na criação de conteúdo que impulsiona o engajamento e o comércio no mercado global de luxo ultra-prime", disse Ryan Serhant, fundador, CEO e corretor da SERHANT. "O design, os recursos e as vistas dessa residência oferecem uma experiência inigualável de vida luxuosa, espaçosa e interessante. É uma oportunidade única poder comercializar essa listagem incomparável, e estamos muito felizes em fazer parte do Central Park Tower. Mal podemos esperar para compartilhar essa maravilha moderna com o mundo."

Sobre o Central Park Tower

A 472 metros de altura, o Central Park Tower é um feito da engenharia moderna. Com projeto arquitetônico da Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG) e design de interiores do Rottet Studio, a torre é uma combinação de última geração de vistas estratosféricas, arquitetura excepcional, layouts elegantes e serviços e amenidades em estilo resort. O diferencial do Central Park Tower é o Central Park Club, uma oferta exclusiva que inclui 4.645 metros quadrados de serviços e amenidades de primeira classe distribuídos por três andares. Cada área com curadoria oferece uma experiência única, complementada por um serviço cinco estrelas e criada pelo consultor, designer e autor de estilo de vida Colin Cowie. O 100o andar, lançado recentemente, é o clube privado mais elevado de Nova York, com restaurantes e espaços de entretenimento particulares. O espaço meticulosamente projetado apresenta um grande salão de festas com capacidade para mais de 130 pessoas, bar e restaurante privativos com menus sazonais de chefs com estrelas Michelin e lounge de vinhos e charutos – todos com vista exclusiva de 360 graus do Central Park, dos rios Hudson e East e do famoso horizonte de Manhattan.

A Extell desenvolveu o Central Park Tower em conjunto com a SMI USA (SMI), a subsidiária dos EUA da Shanghai Municipal Investment, uma empresa líder em investimentos em infraestrutura, responsável pela conceituada Shanghai Tower, o segundo edifício mais alto do mundo.

Ryan Serhant e Loy Carlos, corretores imobiliários licenciados da SERHANT., administrarão a venda da cobertura no Central Park Tower em nome da empresa.

Para mais informações, ou para agendar uma visita privada, acesse www.theoneaboveallelse.com ou envie um e-mail para [email protected].

Sobre a SERHANT.:

A SERHANT. é uma empresa multidimensional de imóveis e mídia que busca de forma incansável o que é possível e é a marca imobiliária com mais seguidores do mundo. Uma corretora completa impulsionada por uma plataforma global de educação digital e um estúdio de cinema premiado, a SERHANT. ficou entre as 12 principais corretoras da cidade de Nova York em 2021, após apenas um ano de operação. O modelo impulsionado por conteúdo e tecnologia utiliza engenhosidade e inovação para revolucionar o setor imobiliário, reunindo mídia, educação e entretenimento para alcançar o público global da atualidade. A corretora imobiliária SERHANT. trabalha com imóveis residenciais e conta com as divisões especializadas SERHANT. Signature, que se concentra em imóveis com preço superior a USD 10 milhões, e SERHANT. New Development, completa com o ID Lab, que elabora a identidade da marca e o marketing de novos projetos de construção. SERHANT. Studios, um estúdio de conteúdo completo, idealiza e distribui conteúdos para as redes sociais e para o canal LISTED no YouTube. SERHANT. Ventures, a divisão de educação e inovação da empresa, administra o sistema de ensino on-line Sell It Like Serhant e incuba e investe em tecnologia educacional. A SERHANT. foi fundada em setembro de 2020 por Ryan Serhant, que comandou a equipe de vendas imobiliárias residenciais número um em Nova York. Como alguém que tem um desprezo saudável pelo status quo, ele lidera com o compromisso de apoiar o sucesso e o potencial das outras pessoas e com a visão de revolucionar o setor imobiliário. Saiba mais em https://www.serhant.com.

Sobre a Extell Development Company:

Fundada e liderada por Gary Barnett, a Extell Development Company é uma incorporadora imobiliária nacionalmente aclamada de imóveis residenciais, comerciais, de varejo, hotelaria e de uso misto, que opera principalmente em Manhattan e em outras cidades importantes do país. Em colaboração com arquitetos e profissionais de design de classe mundial, a Extell cria propriedades que se diferenciam pelo design sofisticado, plantas interessantes e comodidades de primeira classe.

A empresa desenvolveu alguns dos condomínios de luxo líderes de vendas de Manhattan, como a One57, a torre de vidro recordista com vista para o Central Park, que redefiniu o horizonte da cidade de Nova York e inclui residências ultra luxuosas acima do novo hotel cinco estrelas do Park Hyatt. Entre os projetos atuais estão o One Manhattan Square, o maior edifício residencial na Lower East Side Waterfront, com mais de 9.200 metros quadrados de comodidades, e o Brooklyn Point, com a piscina com borda infinita mais alta do hemisfério ocidental, na área central do Brooklyn. Entre os edifícios concluídos recentemente estão The Kent, na 200 East 95th Street, um edifício que homenageia algumas das estruturas da Art Déco da cidade de Nova York; o 70 Charlton, o primeiro empreendimento residencial de luxo a ser construído na Hudson Square; e o 555TEN, um edifício de aluguel de luxo de 56 andares localizado entre a Hell's Kitchen e o Hudson Yards. Para mais informações, acesse www.extell.com

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1902515/SERHANTStudios.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1902516/SERHANT_Sunset_Over_Central_Park.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1902335/SERHANT_Logo.jpg

FONTE SERHANT.

SOURCE SERHANT.