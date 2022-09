La residencia más alta del mundo llega al mercado en Central Park Tower

SERHANT. asume la gestión inmobiliaria de la propiedad más costosa y grande de la ciudad de Nueva York en la torre residencial más alta del mundo

NUEVA YORK, 21 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- SERHANT., un corredor de bienes raíces multidimensional que se encuentra en la intersección de los medios, el entretenimiento, la educación y la tecnología, anunció hoy su adición más exclusiva y costosa. El Penthouse de Central Park Tower, que es la residencia más alta del mundo, ahora está en el mercado por USD 250.000.000.

Un hogar como ningún otro

SERHANT. Studios SERHANT. Studios

Ubicado a unos 423 metros sobre el suelo, en la cima del edificio residencial más alto del mundo, este ático único cuenta con 1.630 m2 de espacio interior para vivir y una terraza exterior de 133 m2. Con tres pisos, esta mansión en el cielo cuenta con la terraza privada más alta y un salón de baile privado.

"Central Park Tower ha establecido un nuevo estándar para la vida al estilo de resort, la innovación arquitectónica y el diseño de interiores de alto nivel, y el Penthouse es el logro máximo", afirmó Gary Barnett, fundador y presidente de Extell Development Company. "Hemos experimentado una importante actividad de ventas durante este último año, lo que apoya aún más nuestra convicción de que los compradores necesitaban ver el edificio completo de primera mano. Estamos seguros de que SERHANT. aprovechará nuestro éxito, además de aportar su propio enfoque para vender esta residencia sin precedentes".

El Penthouse de Central Park Tower trasciende el concepto de una propiedad trofeo a una categoría propia, con la curvatura de la tierra visible a simple vista desde el piso 131. Las vistas dinámicas y los múltiples panoramas se maximizan por las amplias dimensiones, las paredes de vidrio y las elevadas alturas de 8 metros hasta el techo. Hay siete dormitorios, ocho baños y tres tocadores, acompañados de espacios únicos para vivir y entretenerse y dos cocinas de impecable diseñado: una cocina profesional de catering para el entretenimiento y una cocina familiar privada.

"El Penthouse realmente refleja la vida personalizada y con justa razón se ha ganado el apelativo de la joya más espectacular de Nueva York. Este exclusivo anuncio eleva nuestra oferta en la firma SERHANT. y refuerza la experiencia de nuestro equipo en la creación de contenido que impulse el compromiso y el comercio en el mercado mundial de máximo lujo", comentó Ryan Serhant, fundador, director ejecutivo y corredor de SERHANT. "El diseño, las características y las vistas de este hogar ofrecen una inigualable experiencia de vida lujosa, espaciosa y emocionante. Comercializar esta propiedad incomparable es una oportunidad única en la vida y nos entusiasma ser parte de Central Park Tower. Estamos ansiosos por compartir esta maravilla moderna con el mundo".

Acerca de Central Park Tower

Con una elevación de 472 metros, Central Park Tower es una hazaña de la ingeniería moderna. Con la arquitectura de Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG) y el diseño de interiores de Rottet Studio, la torre es una combinación de vanguardia de vistas estratosféricas, arquitectura excepcional, diseños atractivos y servicios y comodidades de estilo resort. La característica que define a la Central Park Tower es el Central Park Club, una oferta exclusiva que incluye 4.645 m2 de servicios excepcionales y comodidades distribuidas en tres pisos. Cada área cuidadosamente diseñada ofrece una experiencia única complementada con un servicio de cinco estrellas y creada por Colin Cowie, asesor de estilo de vida, diseñador y autor. El piso 100, que se dio a conocer recientemente, es el club privado de mayor altura de Nueva York y cuenta con espacios privados de gastronomía y entretenimiento. El espacio diseñado meticulosamente cuenta con un gran salón de baile con aforo para más de 130 personas, bar privado y restaurante con menús estacionales preparados por chefs con estrella Michelin, y un salón para beber vino y fumar puros, todo con vistas únicas de 360 grados de Central Park, los ríos Hudson y East y el famoso horizonte de Manhattan.

Extell ha codesarrollado Central Park Tower con SMI USA (SMI), la subsidiaria estadounidense de Shanghai Municipal Investment, una empresa líder en inversiones en infraestructura responsable de la prestigiosa Torre de Shanghái, el segundo edificio más alto del mundo.

Ryan Serhant y Loy Carlos, corredores inmobiliarios autorizados de SERHANT., administrarán la venta del Penthouse en Central Park Tower en nombre de la firma.

Para obtener más información o programar una cita privada, visite www.theoneaboveallelse.com o envíe un correo electrónico a [email protected].

Acerca de SERHANT.:

SERHANT. es una empresa inmobiliaria y de medios de comunicación multidimensional que busca sin descanso lo que es posible y es la marca inmobiliaria más seguida del mundo. SERHANT., un corredor de servicio completo impulsado por una plataforma global de educación digital y un galardonado estudio cinematográfico, se ubicó entre los 12 mejores corredores de Nueva York en 2021, después de solo un año de operación. El modelo de contenido y tecnología avanzada utiliza el ingenio y la innovación para revolucionar la industria inmobiliaria, reuniendo a los medios, la educación y el entretenimiento para llegar al público global de hoy. El corredor inmobiliario SERHANT. incluye las divisiones inmobiliarias residenciales y especializadas SERHANT. Signature, enfocada en propiedades con un precio superior a USD 10 millones, y SERHANT. New Development, con ID Lab que conforma la identidad de la marca y el marketing para nuevos proyectos de construcción. SERHANT. Studios, un estudio de contenido de servicio completo que conceptualiza y distribuye contenido para las redes sociales y el canal LISTED en YouTube. SERHANT. Ventures, la división de educación e innovación de la empresa, administra el sistema educativo en línea Sell It Like Serhant y además incuba e invierte en tecnología educativa. SERHANT. fue fundada en septiembre de 2020 por Ryan Serhant, quien dirigió el equipo de ventas inmobiliarias residenciales n°. 1 en la ciudad de Nueva York. Como alguien que tiene un saludable desprecio por el status quo, lidera con un compromiso de apoyar el éxito y el potencial de los demás y con la visión de revolucionar la industria inmobiliaria. Obtenga más información en https://www.serhant.com.

Acerca de Extell Development Company:

Fundada y dirigida por Gary Barnett, Extell Development Company es un desarrollador inmobiliario aclamado a nivel nacional de propiedades residenciales, comerciales, minoristas, hoteleras y de uso mixto, que opera principalmente en Manhattan y otras importantes ciudades del país. En colaboración con importantes arquitectos y profesionales de diseño, Extell crea propiedades que se distinguen por un diseño sofisticado, buena distribución de espacios y comodidades de primera clase.

La firma ha desarrollado algunos de los condominios de lujo más vendidos de Manhattan, como One57, la torre de cristal con vistas a Central Park que ha redefinido el horizonte de la ciudad de Nueva York y que ha batido récords e incluye condominios de alto lujo sobre el nuevo hotel insignia de cinco estrellas de Park Hyatt. Los proyectos actuales incluyen One Manhattan Square, el edificio de condominios más grande de Lower East Side Waterfront, que cuenta con más de 9.290 m2 de servicios y Brooklyn Point, que ostenta la piscina infinita más alta del hemisferio occidental en el centro de Brooklyn. Entre los edificios recientemente terminados también se incluyen The Kent, en 200 East 95th Street, un edificio que rinde homenaje a algunas de las estructuras Art Deco de Nueva York; 70 Charlton, el primer desarrollo residencial de lujo que se construye en Hudson Square, y 555TEN, un edificio de alquiler de lujo de 56 plantas situado en el nexo de Hell's Kitchen y Hudson Yards. Para obtener más información, visite www.extell.com

FUENTE SERHANT.

