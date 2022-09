La plus haute résidence du monde arrive sur le marché à Central Park Tower

SERHANT. inscrit la propriété la plus chère et la plus grande de New York à la tour résidentielle la plus haute du monde

NEW YORK, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- SERHANT., une société de courtage immobilier multidimensionnelle qui se trouve à l'intersection des médias, du divertissement, de l'éducation et de la technologie, a annoncé aujourd'hui son inscription la plus exclusive et la plus chère. Le Penthouse à Central Park Tower, qui est la plus haute résidence au monde, est maintenant sur le marché pour 250 000 000 $.

Une maison pas comme les autres

SERHANT. Studios SERHANT. Studios

Situé à 431 mètres du sol, au sommet de l'immeuble résidentiel le plus haut du monde, ce penthouse unique en son genre dispose de 1 630 mètres carrés d'espace intérieur et d'une terrasse extérieure de 133 mètres carrés. S'étendant sur trois étages, ce manoir dans le ciel dispose de la plus haute terrasse privée et d'une salle de bal privée.

« Central Park Tower a placé la barre très haute en matière de résidence de style resort, d'innovation architecturale et de design intérieur impeccable et le Penthouse en est le couronnement », a déclaré Gary Barnett, fondateur et président d'Extell Development Company. « Nous avons connu une importante activité de vente au cours de l'année écoulée, ce qui a renforcé notre conviction que les acheteurs avaient besoin de voir de leurs propres yeux le bâtiment achevé. Nous sommes convaincus que SERHANT. s'appuiera sur notre succès, tout en apportant sa propre approche à la vente de cette résidence sans précédent. »

Le Penthouse à Central Park Tower transcende le concept de propriété trophée dans une ligue à part avec la courbure de la terre visible à l'œil nu depuis le 131e étage. Les vues dynamiques et les multiples panoramas sont maximisés par les dimensions expansives, les murs de verre et les hauteurs de plafond de 8,2 mètres. Il y a sept chambres à coucher, huit salles de bains et trois salles d'eau, accompagnées d'espaces de vie et de divertissement uniques et de deux cuisines impeccablement conçues, l'une est une cuisine professionnelle de traiteur pour les réceptions et l'autre est une cuisine privée pour la maison familiale.

« Le Penthouse incarne véritablement la vie sur mesure et a mérité à juste titre son surnom de joyau le plus spectaculaire de New York. Cette inscription exclusive rehausse notre offre Signature SERHANT. et renforce l'expertise de notre équipe en créant un contenu qui suscite l'engagement et le commerce sur le marché mondial de l'ultra-premier luxe », a déclaré Ryan Serhant, fondateur, PDG et courtier de SERHANT. « Le design, les caractéristiques et les vues de cette maison offrent une expérience de vie inégalée, luxueuse, spacieuse et passionnante. C'est une occasion unique de commercialiser cette inscription incomparable et nous sommes ravis de faire partie de Central Park Tower. Nous sommes impatients de partager cette merveille moderne avec le monde entier. »

À propos de Central Park Tower

S'élevant à 472 mètres, la Central Park Tower est un exploit d'ingénierie moderne. Avec l'architecture d'Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG) et la décoration intérieure de Rottet Studio, la tour est une combinaison ultramoderne de vues stratosphériques, d'architecture exceptionnelle, d'agencements gracieux et de services et commodités de style resort. La caractéristique principale de Central Park Tower est le Central Park Club, une offre exclusive qui comprend 4 645 mètres carrés de services et d'équipements de qualité, répartis sur trois étages. Chaque espace offre une expérience unique, complétée par un service cinq étoiles et créée par Colin Cowie, conseiller en style de vie, designer et auteur. Le 100e étage, récemment dévoilé, est le club privé le plus élevé de New York, avec des espaces privés pour les repas et les divertissements. L'espace méticuleusement conçu comprend une grande salle de bal pouvant accueillir plus de 130 personnes, un bar et un restaurant privés proposant des menus de saison élaborés par des chefs étoilés au Michelin, ainsi qu'un salon de dégustation de vins et de cigares, le tout avec une vue unique à 360 degrés sur Central Park, les rivières Hudson et East et la célèbre ligne d'horizon de Manhattan.

Extell a co-développé la Central Park Tower avec SMI USA (SMI), la filiale américaine de Shanghai Municipal Investment, une société d'investissement en infrastructures de premier plan responsable de l'estimée Shanghai Tower, le deuxième plus haut bâtiment du monde.

Ryan Serhant et Loy Carlos, tous deux courtiers immobiliers agréés chez SERHANT. géreront la vente du Penthouse à Central Park Tower au nom de la société.

Pour plus d'informations, ou pour programmer un rendez-vous privé, visitez www.theoneaboveallelse.com ou envoyez un e-mail [email protected].

À propos de SERHANT. :

SERHANT. est une société immobilière et médiatique multidimensionnelle à la poursuite incessante de ce qui est possible et c'est la marque immobilière la plus suivie au monde. Une société de courtage à service complet alimentée par une plateforme numérique éducative mondiale et un studio de cinéma primé, SERHANT. a été classée dans le Top 12 des sociétés de courtage de NYC en 2021, après seulement un an d'activité. Le modèle axé sur le contenu et la technologie utilise l'ingéniosité et l'innovation pour révolutionner le secteur de l'immobilier, en réunissant les médias, l'éducation et le divertissement pour atteindre les publics mondiaux d'aujourd'hui. Le courtage immobilier SERHANT. comprend l'immobilier résidentiel et les divisions spécialisées SERHANT. Signature, axée sur les propriétés dont le prix est supérieur à 10 millions USD, et SERHANT. New Development, dotée d'ID Lab qui constitue l'identité de marque et le marketing des projets de nouvelle construction. SERHANT. Studios, un studio de contenu complet, conçoit et distribue du contenu pour les médias sociaux et la chaîne LISTÉE sur YouTube. SERHANT. Ventures, la branche éducation et innovation de la société, gère le système éducatif en ligne Sell It Like Serhant et incube et investit dans les technologies éducatives. SERHANT. a été fondée en septembre 2020 par Ryan Serhant, qui dirigeait la première équipe de vente de biens immobiliers résidentiels à New York. En tant que personne qui a un mépris sain pour le statu quo, il dirige avec un engagement à soutenir le succès et le potentiel des autres et avec une vision pour révolutionner l'industrie immobilière. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.serhant.com.

À propos d'Extell Development Company :

Fondée et dirigée par Gary Barnett, Extell Development Company est un développeur immobilier de renommée nationale de propriétés résidentielles, commerciales, de détail, d'hospitalité et à usage mixte, opérant principalement à Manhattan et dans d'autres villes de premier plan à travers le pays. En collaboration avec des architectes et des professionnels du design de classe mondiale, Extell crée des propriétés qui se distinguent par un design sophistiqué, des plans d'étage gracieux et des équipements de première classe.

La société a développé certains des condominiums de luxe les plus vendus de Manhattan, notamment One57, la tour de verre record surplombant Central Park qui a redéfini l'horizon de la ville de New York et comprend des condominiums ultra-luxueux au-dessus du nouvel hôtel phare cinq étoiles du Park Hyatt. Les projets actuels comprennent One Manhattan Square, le plus grand immeuble de condominiums du Lower East Side Waterfront avec plus de 9 290 mètres carrés de commodités et Brooklyn Point, qui détient la plus haute piscine à débordement de l'hémisphère occidental dans le centre-ville de Brooklyn. Parmi les bâtiments récemment achevés figurent également The Kent au 200 East 95th Street, un bâtiment qui rend hommage à certaines des structures Art déco de la ville de New York ; 70 Charlton, le premier développement résidentiel de luxe à être construit à Hudson Square ; et 555TEN, un immeuble locatif de luxe de 56 étages situé à la jonction de Hell's Kitchen et Hudson Yards. Pour plus d'informations, visitez le site www.extell.com

