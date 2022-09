Die höchstgelegene Residenz der Welt wird im Central Park Tower eingeweiht

SERHANT. bietet die wertvollste und größte Immobilie von New York City im höchsten Wohnturm der Welt an

NEW YORK, 22. September 2022 /PRNewswire/ -- SERHANT. – ein multidimensionales Immobilienmaklerunternehmen, das an der Schnittstelle von Medien, Unterhaltung, Bildung und Technologie angesiedelt ist – gab heute sein exklusivstes und wertvollstes Angebot bekannt. Das Penthouse im Central Park Tower, der höchsten Residenz der Welt, ist ab sofort für 250.000.000 USD auf dem Markt.

Ein Zuhause wie kein anderes

In einer Höhe von über 430 Meter über dem Boden, auf dem höchsten Wohngebäude der Welt, verfügt dieses einzigartige Penthouse über 1,600 Quadratmeter Wohnfläche im Inneren und eine 130 Quadratmeter große Außenterrasse. Die Villa im Himmel erstreckt sich über drei Etagen und umfasst die höchste private Terrasse sowie einen privaten Ballsaal.

„Der Central Park Tower hat neue Maßstäbe für Wohnen im Resort-Stil, architektonische Innovation und tadellose Innenausstattung gesetzt, und das Penthouse ist die Krönung", erklärte Gary Barnett, Gründer und Vorsitzender der Extell Development Company. Im vergangenen Jahr haben wir eine beachtliche Verkaufsaktivität erlebt, was uns in unserer Überzeugung bestärkt hat, dass die Käufer das fertige Gebäude aus erster Hand sehen wollten. Wir sind zuversichtlich, dass SERHANT. auf unserem Erfolg aufbauen und seinen eigenen Ansatz zum Verkauf dieser beispiellosen Residenz einbringen wird."

Das Penthouse im Central Park Tower geht über das Konzept einer Trophäen-Immobilie hinaus und spielt in einer ganz eigenen Liga: Vom 131. Stockwerk aus ist die Erdkrümmung mit bloßem Auge zu erkennen. Die dynamischen Ausblicke und vielfältigen Panoramen werden durch die großzügigen Abmessungen, die Glaswände und die beeindruckende Deckenhöhen von über acht Metern perfekt zur Geltung gebracht. Es gibt sieben Schlafzimmer, acht Bäder und drei Gästetoiletten, begleitet von einzigartigen Wohn- und Unterhaltungsbereichen und zwei makellos gestalteten Küchen – eine ist eine professionelle Catering-Küche für Empfänge und die andere ist eine private Küche für die Familie.

„Das Penthouse ist der Inbegriff des maßgeschneiderten Wohnens und hat sich seinen Namen als spektakulärstes Schmuckstück New Yorks redlich verdient. Dieses exklusive Angebot unterstreicht die Vorzüge von SERHANT. Das Signature-Angebot hebt die Kompetenz unseres Teams bei der Erstellung von Inhalten, die das Engagement und den Handel auf dem globalen Luxusmarkt der Spitzenklasse fördern, hervor", so Ryan Serhant, Gründer, CEO und Broker von SERHANT. „Das Design, die Ausstattung und die Ausblicke dieses Heims bieten ein unvergleichlich luxuriöses, geräumiges und aufregendes Wohnerlebnis. Es ist eine einmalige Gelegenheit, dieses unvergleichliche Angebot zu vermarkten, und wir sind hocherfreut, ein Teil des Central Park Tower zu sein. Wir können es kaum erwarten, der Welt dieses moderne Wunderwerk vorzustellen."

Informationen zum Central Park Tower

Der Central Park Tower ist eine Meisterleistung moderner Technik. Der von Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG) architektonisch und von Rottet Studio innenarchitektonisch gestaltete Turm ist eine hochmoderne Kombination aus stratosphärischen Aussichten, außergewöhnlicher Architektur, anmutigen Grundrissen sowie Dienstleistungen und Annehmlichkeiten im Resort-Stil. Das herausragende Merkmal des Central Park Tower ist der Central Park Club, ein exklusives Angebot, das auf drei Etagen auf einer Fläche von 4.600 Quadratmetern erstklassige Serviceleistungen und Annehmlichkeiten bietet. Jeder einzelne Bereich bietet ein einzigartiges Erlebnis, das durch einen Fünf-Sterne-Service ergänzt wird und vom Lifestyle-Berater, Designer und Autor Colin Cowie gestaltet wurde. Das kürzlich enthüllte 100. Stockwerk beherbergt New Yorks höchstgelegenen privaten Club mit privaten Restaurants und unterhaltsamen Räumlichkeiten. Der sorgfältig gestaltete Raum bietet einen großen Ballsaal mit Sitzplätzen für mehr als 130 Personen, eine private Bar und ein Restaurant mit saisonalen Menüs von Michelin-Sterneköchen sowie eine Wein- und Zigarrenlounge – und das alles mit einem einzigartigen 360-Grad-Blick auf den Central Park, den Hudson und den East River sowie die berühmte Skyline von Manhattan.

Extell hat den Central Park Tower gemeinsam mit SMI USA (SMI) entwickelt, der US-Tochtergesellschaft von Shanghai Municipal Investment, einer führenden Infrastruktur-Investmentgesellschaft, die für den angesehenen Shanghai Tower, das zweithöchste Gebäude der Welt, bekannt ist.

Ryan Serhant und Loy Carlos, beide lizenzierte Immobilienmakler bei SERHANT., werden den Verkauf des Penthouses im Central Park Tower im Namen der Firma durchführen.

Für weitere Informationen oder um einen privaten Termin zu vereinbaren, besuchen Sie www.theoneaboveallelse.com oder mailen Sie [email protected].

Informationen zu SERHANT.:

SERHANT. ist ein multidimensionales Immobilien- und Medienunternehmen, das unermüdlich nach dem Machbaren strebt und die meistgefolgte Immobilienmarke der Welt ist. Als Full-Service-Maklerunternehmen, das sich auf eine globale digitale Bildungsplattform und ein preisgekröntes Filmstudio stützt, wurde SERHANT. nach nur einem Jahr unter den Top 12 der New Yorker Maklerunternehmen im Jahr 2021 gelistet. Das inhalts- und technologieorientierte Modell nutzt Einfallsreichtum und Innovation, um die Immobilienbranche zu revolutionieren, und bringt Medien, Bildung und Unterhaltung zusammen, mit dem Ziel, das globale Publikum von heute zu erreichen. Die SERHANT.-Immobilienvermittlung umfasst SERHANT. Signature, das sich auf Wohn- und Spezialimmobilien mit einem Preis von über 10 Millionen USD spezialisiert, und SERHANT. New Development, das zusammen mit ID Lab die Markenidentität und das Marketing für neue Bauprojekte bildet. SERHANT. Studios, ein Full-Service-Content-Studio, konzipiert und vertreibt Inhalte für Social Media und den LISTED Kanal auf YouTube. SERHANT. Ventures, der Bildungs- und Innovationszweig des Unternehmens, verwaltet das Online-Bildungssystem Sell It Like Serhant und fördert und investiert in Bildungstechnologien. SERHANT. wurde im September 2020 von Ryan Serhant gegründet, der das führende Wohnimmobilienverkaufsteam in NYC leitete. Als jemand, der eine gesunde Abneigung gegen den Status quo hat, führt er mit der Verpflichtung, den Erfolg und das Potenzial anderer zu unterstützen, und mit der Vision, die Immobilienbranche zu revolutionieren. Erfahren Sie mehr unter https://www.serhant.com.

Informationen zur Extell Development Company

Die von Gary Barnett gegründete und geführte Extell Development Company ist ein national anerkannter Immobilienentwickler für Wohn-, Gewerbe-, Einzelhandels-, Gastgewerbe- und Mischnutzungsimmobilien, der hauptsächlich in Manhattan und anderen führenden Städten des Landes tätig ist. In Zusammenarbeit mit Weltklasse-Architekten und Designprofis gestaltet Extell Immobilien, die sich durch anspruchsvolles Design, elegante Grundrisse und erstklassige Einrichtungen auszeichnen.

Das Unternehmen hat einige der meistverkauften Luxuseigentumswohnungen in Manhattan entwickelt, darunter One57, der rekordverdächtige Glasturm mit Blick auf den Central Park, der die Skyline von New York City neu definiert hat und ultra-luxuriöse Eigentumswohnungen über dem neuen Fünf-Sterne-Flaggschiff-Hotel des Park Hyatt. Zu den aktuellen Projekten gehören One Manhattan Square, das größte Apartmentgebäude an der Lower East Side Waterfront mit über 9.200 Quadratmetern Infrastruktur, und Brooklyn Point, das den höchsten Infinity-Pool der westlichen Hemisphäre in Downtown Brooklyn präsentiert. Zu den kürzlich fertiggestellten Gebäuden gehören auch The Kent in der 200 East 95th Street, ein Gebäude, das eine Hommage an einige der Art-Déco-Strukturen von New York City darstellt, 70 Charlton, das erste Luxus-Wohnprojekt am Hudson Square, und 555TEN, ein 56-stöckiges Luxus-Mietgebäude an der Schnittstelle zwischen Hell's Kitchen und Hudson Yards. Weitere Informationen finden Sie unter www.extell.com

