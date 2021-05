A RevBits® foi nomeada vencedora do cobiçado prêmio global de segurança da informação durante a Conferência da RSA de 2021

"É extremamente gratificante ver que, em um ambiente muito competitivo, somos reconhecidos pela inovação que trazemos", disse David Schiffer, CEO. "Quase todos os produtos que oferecemos ganharam um prêmio em sua categoria, graças ao grande talento de nosso cofundador e CTO Mucteba Celik. Com mais de duas décadas de experiência em segurança cibernética e com registro de várias patentes nos EUA, ele é o arquiteto de tudo o que criamos. Com o aumento contínuo dos incidentes de segurança cibernética, continuaremos nossos esforços para trazer ainda mais inovações e, portanto, um software de segurança cibernética cada vez mais eficaz para proteger melhor nossos clientes."

"Estamos entusiasmados por receber da Cyber Defense Magazine este conceituado e cobiçado prêmio de segurança cibernética. Sabíamos que a concorrência seria difícil, e com os principais juízes sendo especialistas em segurança da informação de todo o mundo, não poderíamos estar mais satisfeitos", disse o CTO da RevBits, Mucteba Celik. "Estamos honrados por estarmos incluídos, como vencedores, entre as principais empresas de segurança cibernética."

Sobre a RevBits

Fundada em 2018, a RevBits é uma empresa completa de segurança cibernética dedicada a oferecer a seus clientes proteção e serviços de alto nível. Com quatro ferramentas avançadas de segurança, formadas por doze módulos diferentes, a RevBits oferece a proteção contra as ameaças cibernéticas mais sofisticadas enfrentadas pelas empresas. Os desenvolvimentos tecnológicos continuam na RevBits com a oferta recente de uma plataforma integrada para gerenciar e controlar todas as quatro soluções em um único painel de controle - a RevBits Cyber Intelligence Platform. A RevBits está sediada em Mineola, Nova York, com escritórios em Princeton, Nova Jersey; Boston, Massachusetts; Londres, Inglaterra; e Antuérpia, Bélgica. Para obter mais informações sobre a RevBits, acesse www.revbits.com/aboutrevbits.

Sobre o prêmio InfoSec da CDM

É o nono ano de reconhecimento dos inovadores globais de InfoSec pela Cyber Defense Magazine. Nossos requisitos de submissão são para qualquer empresa, seja ela uma startup, em estágio inicial, empresas de capital aberto no espaço de SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (INFOSEC) que acreditam ter uma proposta de valor única e atraente para seu produto ou serviço. Saiba mais em www.cyberdefenseawards.com

Sobre o júri

Os juízes são profissionais de segurança, certificados por CISSP, FMDHS, CEH, que votaram com base em sua análise independente dos materiais enviados pela empresa no website de cada submissão, incluindo, mas não se limitando a white papers, literatura de produtos e outras variáveis de mercado. A CDM tem uma filosofia flexível para encontrar os concorrentes mais inovadores com tecnologias novas e únicas em oposição aos com o maior número de clientes ou dinheiro no banco. A CDM está sempre perguntando: "O que vem a seguir?", então, estamos procurando soluções de segurança de informação para o futuro.

