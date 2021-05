RevBits® ressort grand gagnant de la remise des InfoSec Awards mondiaux très convoités lors de la conférence RSA 2021

« Il est extrêmement gratifiant de constater qu'en tant que très jeune entreprise dans un environnement extrêmement concurrentiel, nous sommes de nouveau reconnus pour l'innovation que nous apportons, a déclaré David Schiffer, PDG. Presque tous les produits que nous offrons ont remporté un prix dans leur catégorie respective, grâce au grand talent de notre cofondateur et directeur technique, Mucteba Celik. Avec plus de deux décennies d'expérience dans le domaine de la cybersécurité et ayant déposé plusieurs brevets américains, il est l'architecte de tout ce que nous créons. Face à l'augmentation constante des incidents de cybersécurité, nous poursuivrons nos efforts pour apporter encore plus d'innovations et donc des logiciels de cybersécurité de plus en plus efficaces pour mieux protéger nos clients. »

« Nous sommes ravis de recevoir ce prix prestigieux et convoité décerné par Cyber Defense Magazine dans le domaine de la cybersécurité. Nous savions que la compétition serait rude, et nous ne pourrions pas être plus heureux d'être reconnus par des juges de premier plan qui sont des experts en sécurité de l'information dans le monde entier, a déclaré Mucteba Celik, directeur technique chez RevBits. Nous sommes honorés d'être classés, en tant que gagnants, parmi les meilleures entreprises de cybersécurité. »

À propos de RevBits

Fondée en 2018, RevBits est une entreprise de cybersécurité qui consacre ses efforts à offrir à ses clients une protection et un service supérieurs. En proposant quatre outils de sécurité avancés, composés de douze modules différents, RevBits offre une protection contre les cybermenaces les plus sophistiquées auxquelles les entreprises sont confrontées. Les développements technologiques se poursuivent chez RevBits avec la mise en place récente d'une plateforme intégrée pour gérer et contrôler les quatre solutions dans un seul tableau de bord de connexion, la plateforme de cyberintelligence RevBits. RevBits a son siège social à Mineola (New York) et possède des bureaux à Princeton (New Jersey), Boston (Massachusetts), Londres (Angleterre) et Anvers (Belgique). Pour obtenir plus d'informations sur RevBits, veuillez consulter le site www.revbits.com/aboutrevbits.

À propos des prix InfoSec Awards décernés par CDM

Cela fait maintenant neuf ans que Cyber Defense Magazine récompense les innovateurs du secteur de la sécurité de l'information à l'échelle mondiale. Ses exigences de soumission s'adressent à toutes les start-up, en début de croissance, à un stade plus avancé ou aux entreprises publiques opérant dans le secteur de la SÉCURITÉ DE L'INFORMATION (INFOSEC) qui croient avoir une proposition de valeur unique et convaincante pour leur produit ou service. Pour en savoir plus :www.cyberdefenseawards.com

À propos du jury

Le jury est composé de professionnels en sécurité détenant les certifications CISSP, FMDHS et CEH, qui ont voté en fonction de leur évaluation indépendante des documents soumis par les entreprises sur le site Web concernant chaque soumission, y compris, sans s'y limiter, des fiches de données, des livres blancs, la documentation sur les produits et d'autres variables du marché. Cyber Defense Magazine a une philosophie flexible lui permettant de dénicher les acteurs les plus innovants faisant appel à des technologies nouvelles et uniques, au lieu de ceux qui possèdent le plus grand nombre de clients ou le plus d'argent à la banque. L'entreprise se demande toujours ce qui adviendra. C'est pour cette raison qu'elle recherche des solutions de sécurité de l'information de prochaine génération.

Pour en savoir plus, communiquez avec :

Neal Hesterberg

Vice-président du développement des affaires

RevBits

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1508861/Global_InfoSec_Awards_for_2021_Winner.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo_002.jpg

SOURCE RevBits LLC