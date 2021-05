RevBits® zdobywa prestiżowe nagrody InfoSec Awards podczas tegorocznej konferencji RSA

Zostały one przyznane przez jedno z najważniejszych, wydawanych w formie elektronicznej czasopism poświęconych bezpieczeństwu informacji - „Cyber Defense Magazine" (CDM).

„Bardzo się cieszymy z tego, że zostaliśmy docenieni za nasze innowacje na tle bardzo silnej konkurencji - powiedział David Schiffer, dyrektor generalny. - Niemal każdy produkt z naszej oferty wygrał nagrodę w swojej kategorii dzięki wielkiemu talentowi naszego współzałożyciela i dyrektora ds. technicznych Mucteby Celika. Posiada on przeszło dwudziestoletnie doświadczenie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i zarejestrował wiele patentów w Stanach Zjednoczonych. To on stoi za wszystkimi naszymi produktami. Wraz z ciągłym wzrostem liczby incydentów z zakresu cyberbezpieczeństwa, będziemy kontynuować nasze wysiłki, aby tworzyć jeszcze więcej innowacji i tym samym oferować coraz bardziej skuteczne oprogramowanie pozwalające jeszcze lepiej chronić naszych klientów przed cyberzagrożeniami".

„Bardzo się cieszymy z otrzymania od czasopisma >>Cyber Defense Magazine<< tej prestiżowej nagrody. Wiedzieliśmy, że konkurencja będzie ostra, dlatego też opinia najlepszych jurorów, będących czołowymi światowymi ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, jest dla nas jeszcze większym powodem do radości - powiedział dyrektor ds. technicznych w RevBits, Mucteba Celik. - Jesteśmy dumni z dołączenia do grona nagrodzonych, wśród których znalazły się wybitne przedsiębiorstwa działające na rzecz cyberbezpieczeństwa".

RevBits

Założona w 2018 r. firma RevBits to innowacyjne przedsiębiorstwo z branży cyberbezpieczeństwa, które zaangażowane jest w zapewnianie klientom najwyższego poziomu ochrony i obsługi. Dzięki czterem zaawansowanym narzędziom zabezpieczającym złożonym z dziesięciu różnych modułów RevBits zapewnia ochronę przed najbardziej zaawansowanymi zagrożeniami cybernetycznymi, z którymi zmagają się firmy. Firma RevBits kontynuuje rozwój technologiczny, a w jej ofercie znajduje się zintegrowana platforma do zarządzania wszystkimi czterema rozwiązaniami za pomocą jednego systemu kontroli - RevBits Cyber Intelligence Platform. Siedziba firmy RevBits mieści się w Mineoli w stanie Nowy Jork, a jej oddziały znajdują się w Princeton w stanie Nowy Jork, Bostonie w stanie Massachusetts, Londynie (Anglia) oraz Antwerpii (Belgia). Więcej informacji o firmie RevBits można znaleźć na stronie www.revbits.com/aboutrevbits.

CDM InfoSec Awards

Czasopismo „Cyber Defense Magazine" już po raz dziewiąty nagrodziło innowacje w dziedzinie bezpieczeństwa informacji. Do konkursu mogły zgłaszać się wszystkie startupy, zarówno we wczesnej i późnej fazie rozwoju oraz spółki publiczne działające w obszarze bezpieczeństwa informacji (INFOSEC), które uważają, że ich produkt lub usługa jest wyjątkowa lub przełomowa. Więcej informacji pod adresem www.cyberdefenseawards.com.

Jury

W jury konkursu zasiadają specjaliści z zakresu bezpieczeństwa, posiadający certyfikaty CISSP, FMDHS, CEH. Głosują oni w oparciu o samodzielną ocenę dostarczonych przez firmę materiałów znajdujących się na stronie każdego z kandydatów. Wśród materiałów znajdują się m.in. arkusze danych, białe księgi, dokumentacja produktowa oraz inne parametry rynkowe. CDM cechuje się elastycznością w wynajdywaniu kolejnych innowacyjnych podmiotów dysponujących nowymi, unikalnymi technologiami, nie skupiając się wyłącznie na tych z największą liczbą klientów lub środków na koncie. Szukając przełomowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informacji, CDM zawsze pyta „Co dalej?".

Więcej informacji:

Neal Hesterberg

Wiceprezes ds. rozwoju działalności

RevBits

e-mail: [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1508861/Global_InfoSec_Awards_for_2021_Winner.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpg

