A Shanghai Electric apresenta um sólido desempenho financeiro no meio do ano, registrando um crescimento de alta velocidade para os negócios de energia de baixo carbono e energias renováveis.

XANGAI, 7 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) aproveitou oportunidades de mercado em setores-chave para crescer significativamente no primeiro semestre de 2023, ao mesmo tempo em que otimizou sua estratégia corporativa para enfrentar os desafios econômicos globais.

A Shanghai Electric avançou na transformação de baixo carbono e nas promessas de energia limpa e renovável para apoiar a meta de "Dual-Carbon" da China durante o período do relatório. No primeiro semestre, os novos pedidos para equipamentos nucleares e térmicos de alta eficiência limpa aumentaram 182,33% e 386,67%, respectivamente, impulsionando a receita e o lucro para níveis recordes.

A receita operacional foi de 53,078 bilhões de RMB no primeiro semestre de 2023, um aumento de 5,54% em relação ao ano anterior. Após ter prejuízo em 2022, o lucro líquido atribuível aos acionistas aumentou para 590 milhões de RMB. Os pedidos de equipamentos de energia, equipamentos industriais e serviços integrados totalizaram 82,01 bilhões de RMB, um aumento de 38,4% em relação ao ano anterior, elevando o backlog de pedidos para 284,18 bilhões de RMB até junho, um aumento de 5,8%.

O Negócio de Equipamentos de Energia Lidera o Crescimento.

Líder global em equipamentos de energia, a empresa tem modernizado sua estrutura industrial para auxiliar os clientes na adoção de práticas sustentáveis. A receita operacional do negócio de equipamentos de energia no primeiro semestre foi de 25,677 bilhões de RMB, um aumento de 5,8%, com uma margem de lucro bruto de 19,4%. O lucro aumentou 63,4% para 518 milhões de RMB.

A Shanghai Electric recebeu pedidos de projetos nucleares no valor de 7,815 bilhões de RMB no primeiro semestre, um aumento de 182,33%. As conquistas incluem pedidos de reatores de alta temperatura refrigerados a gás de quarta geração, a operação comercial do primeiro reator Hualong One no oeste da China e propostas para instalações experimentais de fusão nuclear.

O recorde do ano passado em pedidos de equipamentos de geração de energia a carvão foi quadruplicado, atingindo 22,679 bilhões de RMB no primeiro semestre.

Impulsionando a Transição para Novas Energias.

Com o seu Dual-Carbon Action Plan, a Shanghai Electric avançou significativamente em direção aos seus objetivos de baixo carbono, visando o pico de carbono antes de 2035 e a neutralidade de carbono em toda a cadeia de valor até 2055. Isso abre as portas para a expansão nas energias solar e do hidrogênio, demonstrando o compromisso da China em descarbonizar sua economia com novas soluções para o sistema de energia.

A Shanghai Electric demonstrou sua expertise com um sistema de armazenamento de energia de bateria de fluxo redox de vanádio de 500kW/3000kWh, destacando sua habilidade técnica em baterias de fluxo redox de vanádio (VRFB na sigla em inglês).

A empresa está liderando o caminho em tecnologias fotovoltaicas N-type de próxima geração, aumentando a capacidade e investindo em P&D para células solares e módulos de heterojunção de alta eficiência este ano. No primeiro semestre de 2023, vários projetos fotovoltaicos no exterior foram conectados à rede. A Shanghai Electric também está construindo o maior complexo CSP-PV do mundo em Dubai.

Soluções Industriais de Ponta

No primeiro semestre de 2023, o negócio de equipamentos industriais da Shanghai Electric teve uma receita operacional de 19,609 bilhões de RMB, um aumento de 17% em relação ao ano anterior. A margem de lucro bruto foi de 16,8% e o lucro operacional atingiu 779 milhões de RMB, um aumento de 38,4%.

A Shanghai Electric está fornecendo soluções avançadas de fabricação para a aviação, com a subsidiária Broetje recentemente entregando robôs de alta capacidade para a Gulfstream Aerospace Corporation. Outra subsidiária, Thales Transport & Security, lançou recentemente um sistema autônomo de sinalização de controle de trem equipado com 5 G e detecção de obstáculos.

Serviços Integrados Abrem Caminho para um Futuro Mais Inteligente

O negócio de serviços integrados da Shanghai Electric alcançou uma receita operacional de 10,265 bilhões de RMB e um lucro operacional de 581 milhões de RMB no primeiro semestre. A empresa também está trabalhando na fabricação inteligente através da integração de inteligência artificial, 5 G e a internet industrial.

FONTE Shanghai Electric

