A Supermicro expande a fabricação em todo o mundo - dobra a capacidade para entregar mais de dois milhões de servidores por ano e economias de escala melhoradas

"A Supermicro está investindo no futuro do data center, seja no local ou para nuvens públicas", declarou Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Com essa expansão de nossa capacidade de fabricação, poderemos enviar rapidamente grandes quantidades de servidores individuais ou em racks totalmente testados diretamente para os nossos clientes. Teremos cobertura e capacidade em todo o mundo para atender à crescente demanda por servidores e sistemas de armazenamento, uma vez que mais empresas continuarão sua transformação digital."

As novas instalações de fabricação permitirão que a Supermicro mantenha custos baixos, aproveitando a excelência em design dos EUA com fabricação de custos mais baixos em Taiwan. Até meados do verão de 2021, a Supermicro terá capacidade para produzir mais de dois milhões de servidores por ano, efetivamente dobrando a capacidade. O design de nível de rack reduz os preços para os clientes, e a Supermicro oferecerá racks totalmente configurados e testados para os clientes em todo o mundo por meio da capacidade de soluções Rack Scale Plug and Play da Supermicro. As linhas de montagem produzirão uma gama de servidores e integração em nível de rack consistindo de produtos da Supermicro e componentes de terceiros.

Soluções Rack Scale Plug and Play

Racks predefinidos de servidores, armazenamento e componentes de rede habilmente selecionados, trabalhando juntos, resultarão em soluções que são perfeitamente compatíveis com as cargas de trabalho existentes e futuras. As soluções consistirão de servidores e sistemas de armazenamento otimizados para cargas de trabalho em nuvem, IA, 5G/Edge e empresarial. As novas soluções de rack são projetadas para eficiência com funcionalidade térmica superior e equipadas para suportar as mais recentes opções de refrigeração líquida para o número crescente de racks que exigem desempenho e eficiência de alta densidade.

Supermicro na Computex Taipei 2021

O CEO da Supermicro, Charles Liang, foi o destaque do primeiro dia no COMPUTEXForum com um discurso sobre as mais recentes inovações de sistema e soluções de armazenamento para mercados dinâmicos, incluindo Cloud, AI, 5G/Edge e Enterprise.

Endereço da COMPUTEXForum :

Hora Agenda Porta-voz 2 de junho de 2021

(Quarta-feira) (GMT+8)

10h30min-11h00min Apresentação • Charles Liang, fundador, presidente, CEO,

presidente do conselho da Supermicro

Além da apresentação no Fórum da COMPUTEX, a Supermicro terá um estande virtual e demonstrará uma ampla gama de opções de servidor e armazenamento. A Supermicro systems apresenta uma escolha entre processadores escaláveis Intel® Xeon® de 3ª geração ou processadores AMD EPYC™ de 3ª geração. Além disso, a Supermicro continua a dar suporte à última geração de sistemas certificados pela NVIDIA, incluindo GPUs NVIDIA Ampere architecture, DPUs NVIDIA BlueField-2 e adaptadores NVIDIA ConnectX-6 InfiniBand.

A Supermicro oferece mais de 200 sistemas otimizados para aplicação, incluindo:

SuperBlade ®

Família de produtos Twin (BigTwin ® , TwinPro ® e FatTwin ® )

, TwinPro e FatTwin ) Família de produtos Rackmount (Ultra, Hyper e CloudDC)

Sistemas otimizados por GPU

Servidores Telco/5G e Edge

Esses sistemas permitem que as organizações em todo o mundo expandam sua capacidade de computação para vários setores e, ao mesmo tempo, reduzam seu consumo de energia. Essa amplitude das ofertas, combinada com nossos ampliados recursos globais de fabricação, garante que a Supermicro possa atender às crescentes demandas dos clientes em todo o mundo.

Para saber mais sobre a Supermicro, acesse www.supermicro.com

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (SMCI), principal inovadora em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência, é a principal fornecedora da Building Block Solutions® de servidores avançados para centros de dados empresariais, computação em nuvem, inteligência artificial e sistemas de computação de ponta em todo o mundo. A Supermicro assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente através da iniciativa "We Keep IT Green®" e oferece aos clientes as soluções mais eficientes energeticamente e amigáveis ao meio ambiente disponíveis no mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Intel, o logotipo da Intel e outras marcas são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias.

Todas as demais marcas, nomes e marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1524846/Supermicro_Post_Computex_Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.

Related Links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.