Supermicro expande su fabricación a nivel mundial

Las nuevas instalaciones de fabricación van a servir para que Supermicro pueda mantener bajos los costes, al aventajarse de la excelencia del diseño de Estados Unidos con una fabricación de menor coste en Taiwán. A mediados del verano de 2021, Supermicro tendrá la capacidad de producir más de dos millones de servidores por año, duplicando su capacidad. El diseño de nivel de estante reduce los precios para los clientes, y Supermicro entregará estantes completamente configurados y probados para los clientes de todo el mundo por medio de la capacidad de las soluciones de escala de estante de tipo plug and play de Supermicro. Las líneas de montaje producirán una gama de servidores e integración a nivel de estante que estará formada por medio de productos Supermicro y de componentes de terceros.

Soluciones de escala de estante de tipo plug and play

Los estantes predefinidos de servidores, almacenamiento y componentes de red seleccionados por expertos, que funcionan de forma conjunta, darán como resultado soluciones que se adaptan perfectamente a las cargas de trabajo existentes y futuras. Las soluciones estarán formadas por servidores optimizados y sistemas de almacenamiento para cargas de trabajo en la nube, IA, 5G/Edge y Enterprise. Las nuevas soluciones de estantes están diseñadas para proporcionar eficiencia dentro de una funcionalidad térmica superior y están equipadas para admitir las últimas opciones de refrigeración líquida para el número de estantes cada vez mayor que requieren eficiencia y rendimiento de elevada densidad

Supermicro en Computex Taipei 2021

El consejero delegado de Supermicro, Charles Liang, se encargó de abrir el primer día del COMPUTEXForum con un discurso de apertura acerca de las últimas innovaciones en sistemas y soluciones de almacenamiento para los mercados dinámicos, incluyendo la nube, IA, 5G/Edge y Enterprise.

COMPUTEXForum direcciones:

Hora Agenda Portavoces 2 de junio de 2021

(miércoles) (GMT+8)

10:30am-11:00 Presentación • Charles Liang, fundador,

director general y consejero delegado del consejo de administración de Supermicro

Además de la presentación del COMPUTEX Forum, Supermicro albergará un expositor virtual y demostrará una amplia gama de opciones de servidor y almacenamiento. Los sistemas Supermicro proporcionan la posibilidad de elegir entre procesadores escalares Intel® Xeon® de tercera generación o procesadores AMD EPYC™ de tercera generación. Además, Supermicro sigue admitiendo la última generación de sistemas certificados por NVIDIA, entre los que se incluyen la GPU de arquitectura NVIDIA Ampere, las DPU NVIDIA BlueField-2 y los adaptadores NVIDIA ConnectX-6 InfiniBand.

Supermicro ofrece más de 200 sistemas de aplicaciones optimizados, incluyendo:

SuperBlade ®

Gama de productos Twin (BigTwin ® , TwinPro ® y FatTwin ® )

productos Twin (BigTwin , TwinPro y FatTwin ) Gama de productos de montaje en estante (Ultra, Hyper y CloudDC)

productos de montaje en estante (Ultra, Hyper y CloudDC) Sistemas optimizados GPU

Servidores Telco/5G y Edge

Estos sistemas permiten a las organizaciones de todo el mundo poder hacer crecer su capacidad informática de cara a integrar diversas industrias, al tiempo que reducen el uso de energía. Esta amplitud de ofertas, junto a nuestras capacidades de fabricación globales ampliadas, sirve para garantizar que Supermicro pueda satisfacer las crecientes demandas de los clientes a nivel global.

Si desea conocer más acerca de Supermicro visite www.supermicro.com

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), líder en innovación de tecnología de servidores de alto rendimiento y gran eficiencia, es uno de los principales proveedores de todo el mundo de sistemas avanzados para servidores, como Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, inteligencia artificial, y sistemas Edge Computing. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente mediante su iniciativa "We Keep IT Green®" y ofrece a los consumidores las soluciones más respetuosas con el medioambiente y más energéticamente eficientes del mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o registradas de Super Micro Computer, Inc.

Intel, el logo de Intel y el resto de marcas de Intel son marcas registradas de Intel Corporation o de sus filiales.

El resto de las marcas, nombres y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1523673/Supermicro_Post_Computex_Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

