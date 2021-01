A TCL lançará a nova geração da tecnologia Mini-LED OD Zero™ na CES 2021 - mais uma vez pioneira no setor de telas

A OD Zero é uma tecnologia que combina a 3 a geração de tecnologia de luz de fundo Mini-LED da TLC promovida por seu desenvolvimento interno de tecnologia e implementada com sua potente integração vertical para oferecer um perfil ultrafino que nunca foi atingido com as TVs LCD de LED antes. Proporcionando um brilho marcante com cores ainda mais ricas, contraste preciso e uniformidade suave, a OD Zero supera a tecnologia de Mini-LED anterior da TCL.

A OD Zero representa a distância óptica entre a camada de luz de fundo Mini-LED e a camada da tela de LCD (placa difusora), que agora foi reduzida a um impressionante 0 mm para criar um módulo de luz de fundo de alto desempenho ultrafino.

Com os investimentos contínuos da TCL em tecnologia de tela, esta 3a geração de luz de fundo Mini-LED é possibilitada pela profunda expertise da TCL em luzes de fundo de LED de matriz ativa, otimizações qualificadas de camada óptica e sua potente cadeia de suprimento integrada verticalmente que pode repetir mais rapidamente as tecnologias de tela mais avançadas nas televisões da TCL.

Este conjunto único de expertise em tela e integração industrial profunda permite que a TCL esteja na vanguarda das tecnologias avançadas de tela, como a tecnologia de Mini-LED extraordinariamente precisa, suavemente brilhante e ultrafina OD Zero.

"Acreditamos que a tecnologia de Mini-LED continuará a moldar a indústria da TV", disse Kevin Wang, CEO da TCL Industrial Holdings e da TCL Electronics. "Depois de implementar duas versões de Mini-LED, em 2021 lançaremos a primeira TV do mundo com Mini-LED OD Zero como parte do esforço da TCL para permitir que as pessoas em todo o mundo "tenham uma experiência melhor".

Desempenho marcante

Juntamente com luminosidade suavemente brilhante e novo nível de grande alcance dinâmico, o Mini-LED OD Zero da TCL oferece aos usuários uma camada de cores mais rica, mais profundidade de detalhes e uma experiência de visualização incomparável de brilho marcante e uniforme.

Essa alta uniformidade é alcançada reduzindo a distância entre a fonte de luz e a placa difusora. Isso controla efetivamente a faixa de astigmatismo, melhora o contraste e minimiza o efeito óptico de halo.

Com milhares de zonas locais de dimerização que permitem que o brilho seja ajustado em tempo real juntamente com as áreas de luz de fundo correspondentes, o Mini-LED OD Zero da TCL oferece precisão superior em controle de contraste.

Isso melhora o desempenho da imagem, revela imagens notavelmente precisas e oferece brancos brilhantes juntamente com pretos profundos. Os espectadores podem desfrutar de uma imagem mais realista e de detalhes ainda mais nítidos do que nunca.

Drasticamente ultrafina

A tecnologia OD Zero da TCL utiliza LEDs menores e um design de lente totalmente novo, com mais fontes de luz, o que nos permite minimizar a distância entre a fonte de luz e o painel até um surpreendente zero milímetro. Melhora a consistência do brilho enquanto, ao mesmo tempo, atinge um novo nível de espessura, possibilitando um perfil de TV ultrafino.

Desenvolvimento contínuo de tecnologia

A TCL utiliza o poder transformador dos Mini-LEDs desde 2018. Apresentamos nosso primeiro produto Mini-LED na IFA 2018 e temos investido nesta nova geração de tecnologia de tela desde então.

Em 2019, atingimos a produção em massa e lançamos no mercado a primeira TV com Mini-LED séries X10 e 8 do mundo e, em 2020, apresentamos com orgulho os modelos Mini-LED da série 6.

Olhando para o futuro, a TCL continuará a desenvolver soluções ópticas inovadoras com luzes de fundo menores e designs de lentes mais finos, para oferecer imagens com a melhor clareza e desempenho de cores líder do setor com tecnologia de tela Mini-LED, 8K e Quantum Dot da TCL.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma fabricante de eletrônicos de consumo de crescimento rápido e líder na indústria global de TVs. Fundada em 1981, a empresa hoje atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. De acordo com a OMDIA, a TCL ficou em 2º lugar no mercado global de TVs no segundo trimestre de 2020. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo, incluindo TVs, áudio e eletrodomésticos inteligentes.

