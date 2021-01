TCL stellt die nächste Generation der OD Zero™ Mini-LED-Technologie auf der CES 2021 vor - wieder einmal wegweisend in der Display-Branche

HONG KONG, 11. Jan. 2021 /PRNewswire/ -- TCL Electronics (1070.HK), einer der dominierenden Akteure in der globalen TV-Branche und ein führendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik, stellt heute auf der CES 2021 die OD ZeroTM Mini-LED-Technologie vor. Die Markteinführung von leistungsstarken und ultraflachen TCL-Fernsehern, die mit der OD Zero-Technologie ausgestattet sein werden, wird näher am Verkaufsstart im Laufe des Jahres bekannt gegeben.