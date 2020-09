A TCL revela o mais novo processador audiovisual inteligente na IFA 2020 propiciando o potencial completo das tecnologias QLED e Mini-LED da TCL

Impulsionado por algoritmos de aprendizado de máquina com vasto conhecimento da percepção visual humana, o AiPQ Engine Gen 2 da TCL liga o potencial completo das TVs de tela grande da TCL com otimização audiovisual em tempo real para vários gêneros de conteúdo de entretenimento e meios de observação ambiente.

Quando combinado com as tecnologias QLED e Mini-LED da TCL, o AiPQ Engine Gen 2 permite que os clientes desfrutem de conteúdo melhorado de TV não 4K com as capacidades líderes de exibição 4K da TCL bem como poderoso desempenho de cor e contraste. Com a adição da funcionalidade melhorada de super ampliação de IA da resolução (AISR), quadro a quadro de conteúdo não 4K permite a ampliação de material de baixa resolução a alcançar qualidade 4K.

Desempenho inteligente

O AiPQ Engine Gen 2 da TCL otimiza automaticamente as definições de imagem de acordo com o tipo reconhecido de conteúdo e cenários tais como paisagens verdes, cenas noturnas, animação e movimento bem como ajusta separadamente definições para conteúdo facial e de pano de fundo.

O mecanismo de áudio do AiPQ Engine Gen 2, além de suas capacidades de reconhecimento de conteúdo e constante adaptação das definições, também tem uma maneira exclusiva de detectar o meio ambiente através dos microfones da TV. O volume irá se ajustar automaticamente com base no ambiente circundante e nos sons ambientes.

Desenvolvimento contínuo

O AiPQ Engine Gen 2 da TCL foi desenvolvido conforme a contínua devoção da empresa às tecnologias de exibição de classe mundial.

Por mais de 10 anos, a TCL fez investimentos de bilhões de dólares nas instalações de produção de painéis de exibição para TVs, LCD, OLED, OLED dobrável, tecnologias Mini-LED e QLED. Este ano, a TCL foi além e formou uma aliança de negócios com a JOLED Inc. para desenvolverem conjuntamente tecnologias de impressão de jato de tinta OLED.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics é uma empresa de eletrônicos de consumo de crescimento rápido e participante líder na indústria global de TVs. Fundada em 1981, hoje opera em mais de 160 mercados mundiais. De acordo com a Sigmaintell, a TCL ficou em 2º lugar no mercado global de TVs em termos de volume de vendas em 2019. A TCL é especializada na pesquisa, desenvolvimento e fabricação de eletrônicos de consumo desde TVs, áudio e aparelhos eletrodomésticos inteligentes.

