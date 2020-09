TCL dévoile à l'occasion de l'IFA 2020 le tout nouveau processeur audiovisuel intelligent qui permet d'exploiter pleinement le potentiel de sa technologie QLED et mini-LED

Associé à la technologie QLED et Mini-LED de TCL, l'AiPQ Engine Gen 2 permet aux clients de profiter de contenus télévisuels non 4K surdimensionnés avec les principales capacités d'affichage 4K de TCL ainsi que de puissantes performances en matière de couleurs et de contraste. Avec l'ajout de la fonctionnalité de mise à l'échelle de la super résolution d'IA (AISR), la mise à l'échelle image par image de contenus non-4K permet d'atteindre une qualité 4K pour les contenus basse résolution.

Performances intelligentes

L'AiPQ Engine Gen 2 de TCL optimise automatiquement les paramètres de l'image en fonction du type de contenu reconnu et des scénarios tels que les paysages de verdure, les scènes de nuit, l'animation et le mouvement, et ajuste les paramètres séparément pour le contenu du visage et du fond.

Le moteur audio de l'AiPQ Engine Gen 2, en plus de ses capacités de reconnaissance de contenu et d'adaptation constante des paramètres, dispose également d'un moyen unique de détecter l'environnement ambiant grâce aux micros de la télévision. Le volume est ajusté automatiquement en fonction de l'environnement et des sons ambiants.

Développement continu

Le développement de l'AiPQ Engine Gen 2 démontre l'engagement continu de TCL dans les technologies d'affichage de classe mondiale.

Depuis plus de 10 ans, TCL a investi des milliards de dollars dans des installations de production de panneaux d'affichage pour les téléviseurs, les technologies LCD, OLED, OLED pliable, Mini-LED et QLED. Cette année, TCL a fait un pas de plus et a formé une alliance commerciale avec JOLED Inc. pour développer conjointement les technologies d'impression à jet d'encre OLED.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics est une société d'électronique grand public en forte croissance et un leader de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, elle est aujourd'hui présente sur plus de 160 marchés dans le monde. Selon Sigmaintell, TCL s'est classée au deuxième rang du marché mondial de la télévision en termes de volume des ventes en 2019. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, allant des téléviseurs aux produits audio et domotiques.

