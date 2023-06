A Yellow.ai lança solução generativa de ChatBots e VoiceBots com IA para automação da experiência de clientes e funcionários na SAP ® Store

Ao integrar com cinco soluções SAP, as empresas agora podem alavancar a Plataforma de Automação Dinâmica da Yellow.ai para oferecer experiências autônomas semelhantes às humanas, que elevam a experiência do cliente e do funcionário

SAN MATEO, Califórnia, 21 de junho de 2023 /PRNewswire/-- A Yellow.ai, líder global em IA de conversação, anunciou hoje que sua solução geradora de ChatBots e VoiceBots alimentada por IA para automação de experiência do cliente e do funcionário agora está disponível na SAP® Store, o mercado digital para ofertas da SAP e parceiros. Ambas as soluções são construídas na plataforma de tecnologia de negócios da SAP, usando a Suíte de Integração SAP. Embora a solução da experiência do cliente (CX) esteja integrada com SAP Commerce, SAP Commerce Cloud, SAP CRM Sales e SAP CRM Service Manager, a solução de experiência do funcionário (EX) se integra à SAP SuccessFactors Employee Central.

"Aproveitando a arquitetura multi-LLM, nossa plataforma geradora de automação dinâmica alimentada por IA está ajudando as empresas a redefinir como se conectam com clientes e funcionários, oferecendo-lhes uma vantagem competitiva e um ROI valioso em escala", disse Raghu Ravinutala, CEO e cofundador da Yellow.ai. "Lidando com mais de 2 bilhões de interações a cada trimestre, os agentes dinâmicos de IA da Yellow.ai para chat e voz suportam mais de 135 idiomas em mais de 35 canais, como telefonia, Alexa, WhatsApp Google Business Messaging e Facebook. Nossos agentes de IA dinâmica podem permitir que as empresas automatizem as funções dos clientes por meio de nossas suítes de produtos de nuvem de serviço de conversação e nuvem de comércio de conversação, enquanto nossa nuvem de conversação EX oferece suporte 24 horas por dia com automação de autoatendimento, para atender a todas as consultas diárias dos funcionários em escala. Com nossas soluções, estamos oferecendo experiências semelhantes às humanas, alcançando mais de 90% de automação em 30 dias, com redução do custo operacional de 60%".

Disponível na SAP Store para um teste gratuito, a solução de ChatBots e VoiceBots para CX pode ajudar as empresas a:

Implementar em escala: eliminando a necessidade de treinar agentes de IA dinâmica por meio de seu mecanismo de IA proprietário e multi-Large Language Model (LLM), o DynamicNLP™, a solução da Yellow.ai integra-se a sistemas de terceiros usando integração com um clique para permitir transações de ponta a ponta. Seus modelos predefinidos para o setor também permitem um tempo de lançamento mais rápido no mercado e um tempo de lançamento mais rápido para as empresas.

Melhorar a eficiência reduzindo a taxa de "deflexão de chamadas" : aproveitando a combinação perfeita de automação humana e de IA, os agentes dinâmicos de IA da empresa lidam com fluxos de trabalho dinâmicos em tempo real e oferecem uma base de conhecimento que acelera as respostas dos agentes humanos, ao mesmo tempo em que reduz os custos de treinamento.

Melhorar as experiências dos clientes com agentes dinâmicos de IA para texto e voz: personalizáveis dentro de cada canal, os agentes dinâmicos de IA de solução omnicanal aprendem com cada interação para maior personalização, levando a resultados dez vezes mais rápidos para aumentar as pontuações CSAT.

Automatizar campanhas de entrada e saída: ajudando as empresas a executar campanhas hiper personalizadas para elementos-chave, a comunicação proativa por meio de agentes dinâmicos de IA resulta em um aumento nas conversões, coleta de mais opções de entrada usando widgets altamente envolventes, e ajuda as empresas a redirecionar visitantes da web para seu agente IA do WhatsApp no momento certo.

A solução de ChatBots e VoiceBots para EX habilita:

Suporte multilíngue 24 horas por dia e 7 dias por semana em todos os canais: ajudando as empresas a se conectarem com seus funcionários por meio de agentes dinâmicos de IA em mais de 35 canais de texto e voz, a solução permite autoatendimento instantâneo em mais de 135 idiomas, simplifica as operações e aumenta a satisfação dos funcionários em 40%, aproveitando seus modelos proprietários DynamicNLP™ e modelos avançados de geradores de IA multi-LLM.

Resolução efetiva de consultas com agentes habilitados de IA: a solução capacita os agentes com recursos geradores impulsionados por IA, como resposta automática, resumo de tickets e insights de emissão, para garantir resoluções contextuais para perguntas dos funcionários e elevar a eficiência do agente.

Envolvimento elevado dos funcionários com soluções personalizadas: pode ajudar as empresas a interagir com seus funcionários em um nível individualizado com experiências personalizadas ao longo de seu ciclo, desde a integração até a gestão de desempenho e o suporte ao bem-estar.

Iniciativas de funcionários mais inteligentes com análise avançada: aproveitando a análise em tempo real, isso ajuda as empresas a impulsionar iniciativas de funcionários baseadas em insights com métricas disponíveis na forma de painéis, widgets e relatórios sobre feedback, jornadas e consultas mais frequentes dos funcionários.

A SAP Store, encontrada em store.sap.com, oferece uma experiência digital simplificada e conectada ao cliente para encontrar, testar, comprar e renovar mais de 2.300 soluções da SAP e de seus parceiros. Aqui, os clientes podem encontrar as soluções SAP e as soluções validadas pela SAP que precisam para expandir seus negócios. E para cada compra realizada por meio da SAP Store, a SAP plantará uma árvore.

A Yellow.ai é parceira no programa SAP PartnerEdge®. O programa SAP PartnerEdge oferece ferramentas de habilitação, benefícios e suporte para facilitar a construção de aplicações disruptivas e de alta qualidade, com foco em necessidades comerciais específicas - de forma rápida e econômica. O programa oferece acesso a todas as tecnologias relevantes da SAP, em uma estrutura simples sob um único contrato global.

Sobre a Yellow.ai

Sediada em San Mateo, a Yellow.ai é líder global em IA de conversação, oferecendo experiências autônomas semelhantes às experiências humanas, para que clientes e funcionários acelerem seu crescimento empresarial. Acreditamos que o engajamento das marcas depende de conversas memoráveis. Mais de 1100 empresas, como a Sony, a Domino's, a Hyundai, a Sephora, a Waste Connections, a Ferrellgas e a Randstad, confiam em nossa Plataforma de Automação Dinâmica (DAP) sem código e impulsionada por IA generativa.

O mecanismo de IA multi-LLM patenteado da DAP, denominado DynamicNLP™, nos permite processar dois bilhões de conversas por trimestre em mais de 35 canais e em mais de 135 idiomas. Nosso objetivo é oferecer experiências de conversação por meio de agentes dinâmicos de IA que ajudem as empresas a melhorar os níveis satisfação dos clientes e o engajamento dos funcionários. Recentemente, fomos reconhecidos como Challenger no Quadrante Mágico™ da Gartner® de 2023 para plataformas de IA de conversação empresarial e arrecadamos mais de 102 milhões de dólares de investidores de primeira linha com escritórios em seis países.

A SAP e outros produtos e serviços da SAP mencionados neste documento, bem como seus respectivos logotipos, são marcas comerciais ou marcas registradas da SAP SE na Alemanha e em outros países. Consulte https://www.sap.com/copyright para obter informações e avisos adicionais sobre marcas comerciais. Todos os outros nomes de produtos e serviços mencionados são marcas registradas de suas respectivas empresas.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2061481/Yellow_ai_Logo_Logo.jpg

