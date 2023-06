Yellow.ai lance une solution de ChatBots et VoiceBots génératifs alimentés par l'IA pour l'automatisation de l'expérience des clients et des employés sur SAP® Store

En intégrant cinq solutions SAP, les entreprises peuvent désormais tirer parti de la plateforme d'automatisation dynamique de Yellow.ai pour offrir des expériences autonomes, de type humain, améliorées aux clients et aux employés

SAN MATEO, Californie, 21 juin 2023 /PRNewswire/ -- Yellow.ai, leader mondial de l'IA conversationnelle, a annoncé aujourd'hui que ses solutions de ChatBots et VoiceBots génératifs alimentés par l'IA pour l'automatisation de l'expérience des clients et des employés sont désormais disponibles sur SAP® Store , la place de marché numérique pour les offres SAP et de ses partenaires. Les deux solutions sont construites sur la plateforme SAP Business Technology Platform à l'aide de SAP Integration Suite. La solution d'expérience client (CX) s'intègre à SAP Commerce, SAP Commerce Cloud, SAP CRM Sales et SAP CRM Service Manager, tandis que la solution d'expérience employé (EX) s'intègre à SAP SuccessFactors Employee Central.

« En s'appuyant sur une architecture multi-LLM, notre plateforme d'automatisation dynamique alimentée par l'IA générative aide les entreprises à redéfinir la façon dont elles se connectent avec leurs clients et leurs employés, en leur donnant un avantage concurrentiel et un retour sur investissement précieux à grande échelle », a déclaré Raghu Ravinutala, PDG et cofondateur de Yellow.ai. « Traitant plus de 2 milliards d'interactions chaque trimestre, les agents d'IA dynamique de Yellow.ai pour le chat et la voix prennent en charge plus de 135 langues sur plus de 35 canaux tels que la téléphonie, Alexa, le Web, WhatsApp, Google Business Messaging et Facebook. Nos agents d'IA dynamique permettent aux entreprises d'automatiser les fonctions client grâce à nos suites de produits Conversational Service Cloud et Conversational Commerce Cloud , tandis que notre suite de produits Conversational EX Cloud fournit une assistance 24 heures sur 24 avec une automatisation en libre-service pour répondre à toutes les questions quotidiennes des employés à grande échelle. Grâce à nos solutions, nous offrons des expériences semblables à celles des humains, atteignant plus de 90 % d'automatisation dans les 30 jours avec des coûts opérationnels réduits de 60 %. »

Disponible sur SAP Store pour un essai gratuit, la solution ChatBots et VoiceBots pour l'expérience client peut aider les entreprises à :

Mettre en œuvre à grande échelle : Éliminant le besoin de former des agents d'IA dynamique grâce à son moteur d'IA propriétaire et multi-Large Language Model (LLM), DynamicNLP™, la solution de Yellow.ai s'intègre à des systèmes tiers à l'aide d'une intégration en un clic pour permettre des transactions de bout en bout. Ses modèles prédéfinis spécifiques à l'industrie permettent également une mise sur le marché et une valorisation plus rapides pour les entreprises.

Éliminant le besoin de former des agents d'IA dynamique grâce à son moteur d'IA propriétaire et multi-Large Language Model (LLM), DynamicNLP™, la solution de Yellow.ai s'intègre à des systèmes tiers à l'aide d'une intégration en un clic pour permettre des transactions de bout en bout. Ses modèles prédéfinis spécifiques à l'industrie permettent également une mise sur le marché et une valorisation plus rapides pour les entreprises. Améliorer l'efficacité en réduisant le taux de déviation des appels : Grâce à la combinaison parfaite de l'automatisation humaine et de l'IA, les agents d'IA dynamique de l'entreprise gèrent des flux de travail dynamiques en temps réel et fournissent une base de connaissances qui accélère les réponses des agents humains tout en réduisant les coûts de formation.

Grâce à la combinaison parfaite de l'automatisation humaine et de l'IA, les agents d'IA dynamique de l'entreprise gèrent des flux de travail dynamiques en temps réel et fournissent une base de connaissances qui accélère les réponses des agents humains tout en réduisant les coûts de formation. Améliorer l'expérience de vos clients grâce aux agents d'IA dynamique pour le texte et la voix : Personnalisables sur chaque canal, les agents d'IA dynamique de la solution omnicanale apprennent à partir de chaque interaction pour une plus grande personnalisation, ce qui permet d'obtenir des résultats dix fois plus rapides et d'améliorer les scores CSAT.

Personnalisables sur chaque canal, les agents d'IA dynamique de la solution omnicanale apprennent à partir de chaque interaction pour une plus grande personnalisation, ce qui permet d'obtenir des résultats dix fois plus rapides et d'améliorer les scores CSAT. Automatiser les campagnes entrantes et sortantes : En aidant les entreprises à mener des campagnes hyper-personnalisées pour les segments cibles, la communication proactive via les agents d'IA dynamique permet d'augmenter les conversions, de collecter davantage d'opt-ins grâce à des widgets très attrayants, et aide les entreprises à rediriger les visiteurs du web vers leur agent WhatsApp AI au bon moment.

La solution ChatBots et VoiceBots pour l'expérience employé permet :

Une assistance multilingue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur tous les canaux : En aidant les entreprises à se connecter avec leurs employés via des agents d'IA dynamique sur plus de 35 canaux textuels et vocaux, la solution permet un libre-service instantané dans plus de 135 langues, rationalise les opérations et augmente la satisfaction des employés de 40 %, en s'appuyant sur ses modèles d'IA générative DynamicNLP™ et multi-LLM avancés exclusifs.

En aidant les entreprises à se connecter avec leurs employés via des agents d'IA dynamique sur plus de 35 canaux textuels et vocaux, la solution permet un libre-service instantané dans plus de 135 langues, rationalise les opérations et augmente la satisfaction des employés de 40 %, en s'appuyant sur ses modèles d'IA générative DynamicNLP™ et multi-LLM avancés exclusifs. Une résolution efficace des demandes grâce à des agents dotés d'IA : La solution dote les agents de fonctions génératives alimentées par l'IA, telles que la réponse automatique, le résumé des tickets et l'aperçu des problèmes, afin de garantir des résolutions contextuelles des demandes des employés et d'améliorer l'efficacité des agents.

La solution dote les agents de fonctions génératives alimentées par l'IA, telles que la réponse automatique, le résumé des tickets et l'aperçu des problèmes, afin de garantir des résolutions contextuelles des demandes des employés et d'améliorer l'efficacité des agents. Une amélioration de l'engagement des employés grâce à des solutions personnalisées : Elle peut aider les entreprises à s'engager auprès de leurs employés à un niveau individuel avec des expériences personnalisées tout au long de leur cycle, de l'accueil à la gestion des performances et au soutien au bien-être.

Elle peut aider les entreprises à s'engager auprès de leurs employés à un niveau individuel avec des expériences personnalisées tout au long de leur cycle, de l'accueil à la gestion des performances et au soutien au bien-être. Des initiatives plus intelligentes pour les employés grâce à des analyses avancées : En s'appuyant sur des analyses en temps réel, elle aide les entreprises à mettre en place des initiatives basées sur la connaissance du personnel, grâce à des mesures disponibles sous forme de tableaux de bord, de widgets et de rapports sur les commentaires, les parcours et les demandes les plus fréquentes des employés.

SAP Store, disponible à l'adresse store.sap.com, offre une expérience client numérique simplifiée et connectée pour trouver, essayer, acheter et renouveler plus de 2 300 solutions auprès de SAP et de ses partenaires. Les clients peuvent y trouver les solutions SAP et les solutions validées par SAP dont ils ont besoin pour développer leur activité. Et pour chaque achat effectué sur SAP Store, SAP plantera un arbre.

Yellow.ai est partenaire du programme SAP PartnerEdge®. Le programme SAP PartnerEdge fournit les outils, les avantages et l'assistance nécessaires pour faciliter la création d'applications de haute qualité et révolutionnaires axées sur des besoins commerciaux spécifiques, rapidement et à moindre coût. Ce programme permet d'accéder à toutes les technologies SAP pertinentes dans un cadre simple, sur la base d'un contrat unique et global.

À propos de Yellow.ai

Basé à San Mateo, Yellow.ai est un leader mondial de l'IA conversationnelle, offrant des expériences autonomes et de type humain aux clients et aux employés afin d'accélérer la croissance des entreprises. Nous sommes convaincus que des conversations mémorables sont au cœur de tout engagement significatif envers la marque. Plus de 1 100 entreprises, dont Sony, Domino's, Hyundai, Sephora, Waste Connections, Ferrellgas et Randstad, font confiance à notre plateforme d'automatisation dynamique (DAP) alimentée par l'IA générative et sans code.

Le moteur d'IA multi-LLM exclusif de DAP, DynamicNLP™, nous permet de traiter 2 Mrds de conversations chaque trimestre sur plus de 35 canaux dans plus de 135 langues. Nous sommes passionnés par la fourniture d'expériences conversationnelles via nos agents Dynamic AI qui aident les entreprises à atteindre une plus grande satisfaction client et un meilleur engagement des employés. Nous avons récemment été reconnus comme Challenger dans le Magic Quadrant™ 2023 de Gartner® pour les plateformes d'IA conversationnelle d'entreprise et avons levé plus de 102 M$ auprès d'investisseurs de premier ordre ayant des bureaux dans six pays.

SAP et les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE en Allemagne et dans d'autres pays. Veuillez consulter https://www.sap.com/copyright pour obtenir des informations et des avis supplémentaires sur les marques. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

Pour en savoir plus (médias uniquement) :

Rendez-vous sur le site www.yellow.ai pour plus d'informations. Contactez-nous à l'adresse [email protected]

Pour toute demande de renseignements :

Anujaa Singh

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2061481/Yellow_ai_Logo_Logo.jpg

SOURCE Yellow.ai