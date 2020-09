A Zoomlion anuncia relatório provisório de 2020: lucro líquido tem aumento de 55,97% em relação ao ano anterior

CHANGSHA, China, 1 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) publicou seu relatório provisório de 2020 em 21 de agosto.

Principais destaques:

A Receita operacional chegou a CNY 28.827 bilhões ( US$ 4.178 bilhões), um aumento de 29,49% em relação ao ano anterior.

chegou a bilhões ( bilhões), um aumento de 29,49% em relação ao ano anterior. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa foi de CNY 4.018 bilhões ( US$ 582.361 milhões), um aumento de 55,97% em relação ao ano anterior.

"Apesar de ter sido afetado pela COVID-19, o setor de máquinas de construção na China obteve crescimento sustentável devido às regulamentações macroeconômicas da China, projetos de Nova Infraestrutura e a recuperação da fabricação inteligente", disse Yang Duzhi, secretário do conselho da Zoomlion. "Durante o período reportado, nos concentramos em escala, lucro, fluxo de caixa operacional e crescimento sustentável. Continuaremos a implementar um modelo completo de gerenciamento de negócios, transformação digital acelerada, controle de riscos empresariais e melhorar a eficiência do gerenciamento".

Durante o período reportado, o volume de vendas dos principais produtos aumentou significativamente em relação ao ano anterior, com margem bruta de lucros mais alta.

- Guindastes móveis: as vendas continuam a dominar o mercado doméstico com crescimento constante. Enquanto isso, a receita com guindastes sobre esteiras dobrou.

- Máquinas para concreto: mostrou um aumento significativo nas vendas. Bombas montadas em caminhão com lança longa (Long Boom Truck Mounted Pumps) e bombas para a cidade (City Pumps) continuam a dominar a primeira posição na participação de mercado, enquanto a participação no mercado dos caminhões betoneira passou para as três principais.

- Guindastes de torre: a Zoomlion continua sendo a fabricante líder mundial de guindastes de torre em volume de vendas, atingindo um alto recorde. O lançamento da mais recente série W inteligente de guindastes de torre expandiu ainda mais a participação da Zoomlion.no mercado.

- Máquinas de movimentação de terra: as vendas apresentaram crescimento substancial em relação ao ano anterior devido à inovação do produto, modelo de vendas, configuração do mercado e rede de serviços. A plataforma de trabalho aéreo (Aerial Work Platform) registrou um aumento de 100% nas vendas e detém uma das maiores participações no mercado.

Taxa de administração caiu em mais de 3,7% em relação ao ano anterior, graças ao controle rigoroso de custos e despesas, o que contribuiu para um aumento na margem de lucro líquido da empresa.

Taxa de despesas com vendas caiu sigificativamente como resultado da implementação de um novo modelo "completo" de gerenciamento suportado por digitalização.

Despesas financeiras foram reduzidas consideravelmente devido ao uso eficiente de fundos e redução do nível de dívidas.

Como resultado da promoção da China de novos projetos de infraestrutura e urbanização, espera-se que o setor de máquinas de construção mantenha uma alta taxa de crescimento. A Zoomlion irá continuamente aprimorar a competitividade do mercado, preparar-se completamente para demandas globais do mercado e apoiar o desenvolvimento de longo prazo e alta qualidade.

Sobre a Zoomlion

Fundada em 1992, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) é uma empresa fabricante de equipamentos de alta qualidade, que integra máquinas de engenharia, máquinas agrícolas e serviços financeiros. A empresa atualmente vende mais de 600 produtos com tecnologia de ponta de 55 linhas de produtos que cobrem dez categorias importantes.

