Zoomlion anuncia el informe de período intermedio 2020: la ganancia neta muestra un aumento interanual del 55,97%

CHANGSHA, China, 1 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- El 21 de agosto, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) dio a conocer su informe de período intermedio 2020.

Puntos principales:

El resultado operativo totalizó CNY28.827 millones ( US$4.178 millones), un aumento interanual del 29,49%.

totalizó millones ( millones), un aumento interanual del 29,49%. La ganancia neta atribuible a los accionistas de la compañía fue de CNY4.018 millones ( US$582 ,361millones), un aumento interanual del 55,97%.

"A pesar de haberse visto afectada por el COVID-19, la industria de maquinarias de construcción en China experimentó un crecimiento sostenido debido a las regulaciones macroeconómicas de China, a los proyectos de nueva infraestructura y al repunte de la fabricación inteligente", dijo Yang Duzhi, secretario de la Junta de Zoomlion. "Durante el período que se informa, nos centramos en la escala, el beneficio, el flujo de caja operativo y el crecimiento sostenible. Continuaremos implementando un modelo de gestión empresarial integral, acelerando la transformación digital, controlando los riesgos empresariales y mejorando la eficiencia de la gestión".

Durante el período que se informa, el volumen de ventas de los productos principales aumentó significativamente en comparación con el año previo, con un margen de beneficio bruto más elevado.

- Grúas móviles: las ventas continúan dominando el mercado interno con un crecimiento sostenido. Al mismo tiempo, se duplicaron los ingresos provenientes de grúas sobre orugas.

- Maquinaria para concreto: experimenta un aumento significativo de las ventas. Las bombas montadas en camiones grúa largos y las bombas City Pump continúan dominando el primer lugar en participación de mercado, mientras que la participación de mercado de los camiones mezcladores se ubicó entre los tres primeros lugares.

- Grúas torre: Zoomlion continúa siendo el fabricante líder mundial de grúas torre por volumen de ventas, y ha logrado un récord en tal sentido. El lanzamiento de las últimas grúas torre inteligentes de la serie W ha ampliado todavía más la participación de mercado de Zoomlion.

- Maquinaria de movimiento de tierras: las ventas experimentaron un crecimiento interanual importante debido a la innovación de productos, al modelo de ventas, al esquema del mercado y a la red de servicios. La plataforma de trabajo en altura registró una mejora del 100% en ventas y tiene una de las mayores participaciones de mercado.

El gasto de gestión disminuyó en más de un 3,7% interanual gracias a estrictos controles de costos y gastos, lo que contribuyó a un aumento del margen del beneficio neto de la compañía.

El gasto de ventas disminuyó significativamente como resultado de la implementación de un nuevo modelo de gestión integral respaldado por la digitalización.

Los gastos financieros se han reducido considerablemente debido al uso eficiente de los fondos y a la reducción del nivel de deuda.

Como resultado de la promoción de proyectos de nueva infraestructura y urbanización de China, se espera que la industria de maquinaria de construcción mantenga una tasa de crecimiento elevada. Zoomlion mejorará continuamente la competitividad del mercado, realizará las acciones necesarias para las demandas del mercado global y apoyará los desarrollos para el largo plazo y de alta calidad.

Acerca de Zoomlion

Creada in 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) es una empresa de fabricación de equipos de alta gama que integra maquinaria de ingeniería, maquinaria agrícola y servicios financieros. La compañía vende actualmente más de 600 productos de vanguardia de 55 líneas de productos que cubren diez importantes categorías.

