A Zoomlion Capacita o Desenvolvimento de Produtos e Mercados com a Estratégia de Glocalização

CHANGSHA, China, 15 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") compartilhou as conquistas marcantes de sua estratégia de Glocalização e roteiro futuro com seus parceiros e clientes globais em suas conquistas tecnológicas exposição temática "Tecnologia Saudação à Nova Era" de 11 a 14 de maio.

Cerca de 500 clientes internacionais da Zoomlion participaram de sua exposição de conquistas tecnológicas realizada na Cidade Industrial Inteligente da Zoomlion em Changsha. (PRNewsfoto/Zoomlion)

A Zoomlion acelerou a transformação de seu modelo de negócios em mercados estrangeiros, convergindo uma mentalidade de globalização com localização, bem como capacitando as operações de negócios por meio da digitalização e otimizando o layout estratégico, para expandir sua presença internacional.

Em 2022, a receita de vendas da Zoomlion nos países da Iniciativa "Belt and Road" aumentou mais de 100% ano a ano, e sua receita no exterior no primeiro trimestre de 2023 cresceu 123% ano a ano.

Gestão digital ponta a ponta: quebrando barreiras com uma plataforma compartilhada com suporte localizado

O rápido desenvolvimento da tecnologia da informação proporcionou bases sólidas para a gestão remote e, com o estabelecimento de plataformas de negócios ponta a ponta, a alavancagem de tecnologias como IoT pode alcançar o compartilhamento de informações e o monitoramento em tempo real para garantir a operação de alta eficiência.

A plataforma, conhecida como "port", dá suporte às linhas de produção, unidades de negócios e operações em termos de logística e serviços para operações internacionais. A maioria das equipes terrestres são funcionários locais que podem se comunicar melhor com os clientes para oferecer serviços e suporte eficientes. As plataformas também são suportadas por engenheiros técnicos que levam em consideração as demandas locais do cliente para desenvolver produtos personalizados que atendam mais às necessidades dos mercados locais.

A Zoomlion também alcançou manufatura localizada e gerenciamento da cadeia de suprimentos. Além do sólido desempenho das empresas que adquiriu no exterior (CIFA, m-tec, Wilbert), as instalações de produção no exterior da Zoomlion, incluindo um parque industrial na Bielorrússia, também estão se desenvolvendo continuamente. A fábrica da Zoomlion no Brasil quase dobrou sua produção este ano, e a fábrica na Índia agora está em construção.

A Zoomlion estabeleceu centros de P&D, bases de fabricação, redes de marketing e vendas em 125 países e regiões em todo o mundo, com seus produtos disponíveis em mais de 130 países e regiões em sete continentes. Ela opera mais de 30 subsidiárias e 10 bases produtivas em todo o mundo.

Cerca de 500 dos clientes internacionais da Zoomlion de mais de 40 países e regiões visitaram Changsha para comemorar o sucesso e o futuro brilhante da Zoomlion. No dia de abertura da Exposição, a Zoomlion assinou pedidos totalizando oito bilhões de yuans ($ 1,15 bilhões).

"Tem sido uma jornada empolgante em colaboração com a Zoomlion desde 2014, e estamos gratos à Zoomlion por ser solidária e flexível", disse Taner Çoklu, CEO da 312 Insaat Construction Company, da Turquia. "Após o terremoto na Turquia este ano, estamos usando os novos guindastes de torre Zoomlion no projeto de construção habitacional na região atingida por terremotos no sudeste da Turquia."

"A Zoomlion entende totalmente a importância do desenvolvimento sustentável e de alta qualidade, e nosso roteiro estratégico de Glocalização é acompanhar as tendências e a comunicação do mercado enquanto expande o escopo de negócios globais", disse Wang Yongxiang, vice-presidente da Zoomlion. "Estamos comprometidos em promover o desenvolvimento internacional e interno e criar maiores valores para nossos clientes, subsidiárias e parceiros".

FONTE Zoomlion

