Zoomlion ermöglicht die Produkt- und Marktentwicklung mit Glokalisierungsstrategie

CHANGSHA, China, 15. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion") teilte die Meilenstein-Erfolge ihrer Glokalisierungsstrategie und ihre künftigen Pläne mit ihren globalen Partnern und Kunden vom 11. bis 14. Mai auf seiner Ausstellung von technologischen Errungenschaften mit dem Thema „Technology Salute to the New Era" (Salut der Technologie an die neue Ära).

About 500 Zoomlion’s international customers attended its technological achievements exhibition held in Zoomlion Smart Industrial City in Changsha

Zoomlion hat die Transformation seines Geschäftsmodells in Auslandsmärkten beschleunigt, wobei es Globalisierungsdenken mit Lokalisierung verbindet und seine Geschäftsbetriebe durch Digitalisierung und Optimierung strategischer Layouts befähigt, seine internationale Präsenz auszubauen.

Im Jahr 2022 stiegen die Umsatzerlöse von Zoomlion in den Ländern der Initiative „Belt and Road" im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 100 Prozent und der Umsatzerlös aus dem Ausland im ersten Quartal des 2023 Jahres um 123 Prozent.

Umfassendes digitales Management: Hindernisse durch eine gemeinsame Plattform mit lokalisiertem Support überwinden

Die rasche Entwicklung der Informationstechnologie hat ein solides Fundament für die Fernverwaltung geschaffen, und durch die Einrichtung von umfassendenGeschäftsplattformen kann der Einsatz von Technologien wie IoT einen Informationsaustausch und eine Echtzeit-Überwachung erreichen, die einen hocheffizienten Betrieb gewährleisten.

Die Plattform, die als „port" (der Hafen) bezeichnet wird, unterstützt Produktionslinien, Geschäftseinheiten und Betriebsabläufe in Bezug auf Logistik und Dienstleistungen für den internationalen Betrieb. Die Mehrheit der Bodenteams sind lokale Mitarbeiter, die besser mit den Kunden kommunizieren können, um effiziente Dienstleistungen und Support anzubieten. Die Plattformen werden auch von technischen Ingenieuren unterstützt, die die lokalen Anforderungen des Kunden berücksichtigen, um maßgeschneiderte Produkte zu entwickeln, die den Bedürfnissen der lokalen Märkte besser entsprechen.

Zoomlion hat sich darüber hinaus ein lokales Fertigungs- und Lieferkettenmanagement gesichert. Neben der soliden Leistung der Unternehmen, die Zoomlion im Ausland erworben hat (CIFA, m-tec, Wilbert), entwickeln sich auch seine ausländischen Produktionsstätten, einschließlich eines Industrieparks In Belarus, stetig weiter. Zoomlions Fabrik in Brasilien hat in diesem Jahr ihre Leistung fast verdoppelt, und die Fabrik in Indien befindet sich nun im Bau.

Zoomlion hat FuE-Zentren, Produktionsstandorte, Marketing- und Vertriebsnetzwerke in 125 Ländern und Regionen weltweit eingerichtet und seine Produkte sind in über 130 Ländern und Regionen auf sieben Kontinenten erhältlich. Das Unternehmen betreibt weltweit mehr als 30 Tochtergesellschaften und 10 Produktionsstandorte.

Etwa 500 der internationalen Kunden von Zoomlion aus mehr als 40 Ländern und Regionen besuchten Changsha, um Zoomlions Erfolg und seine glänzende Zukunft zu feiern. Am Eröffnungstag der Ausstellung unterzeichnete Zoomlion Bestellungen im Wert von insgesamt acht Milliarden Yuan (1,15 Milliarden USD).

„Es ist aufregend, seit 2014 mit Zoomlion zusammenzuarbeiten, und wir sind Zoomlion dankbar für seine Unterstützung und Flexibilität", sagte Taner Çoklu, CEO der 312 Insaat Construction Company aus der Türkei. „Nach dem Erdbeben in der Türkei in diesem Jahr verwenden wir jetzt die neuen Turmkräne von Zoomlion beim Wohnungsbauprojekt in der Erdbebenregion im Südosten von Türkei."

„Zoomlion versteht die Bedeutung einer nachhaltigen und hochwertigen Entwicklung voll und ganz, und unsere strategischen Glokalisierungspläne halten mit den Markttrends und der Kommunikation mit und erweitern gleichzeitig die Größenordnung unseres globalen Geschäfts", sagte Wang Yongxiang, Vizepräsident von Zoomlion. „Wir setzen uns dafür ein, die internationale und inländische Entwicklung zu fördern und bessere Werte für unsere Kunden, Tochtergesellschaften und Partner zu schaffen."

