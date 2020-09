A ZTE e a Omdia lançam relatório oficial sobre transparência e garantia de segurança no mundo 5G

SHENZHEN, China, 15 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), uma das principais prestadoras de serviços internacionais de telecomunicações e soluções de tecnologia empresarial e para o consumidor na área de internet móvel, lançou recentemente o relatório oficial, "Transparência e garantia de segurança no mundo 5G", em parceria com a Omdia, uma potência global líder de pesquisa em tecnologia.

De acordo com o relatório, a garantia abrangente de segurança é fundamental para todo o ecossistema na era 5G, variando de dispositivos da Internet das Coisas (IoT) a redes 5G, de regulamentações a operações. A garantia de segurança verdadeiramente eficaz requer colaboração e coordenação de todas as partes envolvidas, bem como avaliações regulares, de modo a enfrentar os desafios crescentes impostos pela implementação global do 5G.

A ZTE vem há muitos anos se dedicando à pesquisa de soluções proativas de segurança cibernética. O relatório destaca que os recursos de segurança, a experiência e o plano existentes da ZTE demonstraram um mecanismo de colaboração, transparência e abertura, em uma tentativa de lidar com os riscos e desafios de segurança que estão por vir no mundo do 5G.

Explica também que a segurança cibernética é a mais alta prioridade da pesquisa e desenvolvimento de produtos e entrega de serviços da ZTE. A empresa estabeleceu um mecanismo abrangente de garantia de segurança cibernética seguindo as leis e os padrões. Enquanto isso, adotou uma série de medidas de segurança cibernética, como o modelo das três linhas de defesa, montou a equipe de resposta a incidentes de segurança de produto (da sigla em inglês, PSIRT), os laboratórios de segurança cibernética e as avaliações de segurança.

Em agosto de 2020, a ZTE foi aprovada na auditoria NESAS, da GSMA, demonstrando a segurança dos processos de desenvolvimento e o ciclo de vida do 5G.

"A digitalização está acontecendo há muitos anos, sendo necessária uma garantia de segurança abrangente para estar de acordo com a abertura para o risco. Pensar no risco digital em termos de pessoas, processos e tecnologia para proteger a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações é uma combinação que muitas organizações reconhecerão", afirmou Maxine Holt, diretora sênior de pesquisa de cibersegurança da Omdia. "A segurança cibernética é um desafio global para o qual todos os participantes devem contribuir, a fim de alcançar e manter uma rede 5G segura e confiável, com alto desempenho".

"A ZTE está preparada e espera colaborar com os clientes e as partes interessadas do setor para enfrentar os desafios de segurança que virão", disse Zhong Hong, vice-presidente e diretor de segurança da ZTE. "Esperamos construir uma rede 5G segura e confiável para permitir que a vida digital seja melhor para todos".

Na sequência, a ZTE continuará a manter a transparência e a abertura, e também adotará a abordagem baseada em riscos para gerenciar a segurança em todo o ciclo de vida do produto. Além disso, a empresa estará em conformidade com os requisitos regulatórios e padrões técnicos, implementará avaliações e obterá as certificações exigidas por clientes e reguladores.

