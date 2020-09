ZTE y Omdia lanzan el libro blanco Security Transparence and Assurance in a 5G World

SHENZHEN, China, 15 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un importante proveedor internacional de soluciones de telecomunicaciones, empresa y consume para la Internet Móvil, ha lanzado recientemente el libro blanco "Security Transparence and Assurance in a 5G World" (Transparencia y garantía de seguridad en un mundo 5G), junto con Omdia, una potencia en investigación de tecnología líder global.

Junto con el libro blanco, la completa garantía en seguridad es esencial para todo el ecosistema en la era 5G, desde dispositivos IoT a redes 5G, de regulaciones a operaciones. La garantía de seguridad realmente efectiva requiere la colaboración y coordinación de todas las partes implicadas, así como evaluaciones regulares, para abordar los cambiantes retos impuestos por el despliegue 5G global.

ZTE se ha dedicado a investigar soluciones de ciberseguridad proactivas durante muchos años. El libro blanco señala que las capacidades de seguridad existentes, experiencia y mapa de ruta de ZTE han demostrado un mecanismo para la colaboración, transparencia y apertura, en un intento por abordar los próximos riesgos y retos de seguridad en el mundo 5G.

Además, el libro blanco estipula que la ciberseguridad es la mayor prioridad de la I+D de producto y entrega de servicio de ZTE. ZTE ha establecido un mecanismo de garantía de ciberseguridad completo de acuerdo con las leyes y estándares. Mientras tanto, ZTE ha adoptado una serie de medidas de ciberseguridad, como last res líderes del modelo de defense, el Product Security Incident Response Team (PSIRT), los laboratorios de ciberseguridad y las evaluaciones de seguridad.

En agosto de 2020, ZTE aprobó la auditoría NESAS de GSMA, demostrando la seguridad de los procesos de desarrollo y ciclo de vida 5G de ZTE.

"La digitalización ha estado en marcha durante muchos años y se necesita que la completa garantía de seguridad esté en línea con la propensión al riesgo. Pensar en riesgo digital en términos de personas, procesos y tecnologías para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad (CID) de la información es una combinación que muchas organizaciones reconocerán", dijo Maxine Holt, director de Investigación sénior de Cibersecuridad en Omdia. "La cibersecuridad es un reto global al que todos los agentes deben contribuir para lograr y mantener una red 5G segura y fiable con alto rendimiento".

"ZTE está totalmente preparada y espera colaborar con clientes y participantes de la industria para abordar los retos de seguridad que hay por delante", dijo Zhong Hong, vicepresidente y director de Seguridad en ZTE. "Esperamos crear una red 5G segura y valiosa para permitir una mejor vida digital para todos".

Más adelante, ZTE continuará manteniendo la transparecia y disponibilidad y adoptando un enfoque basado en el riesgo para gestionar la seguridad a lo largo del ciclo de vida del producto. Además, la compañía cumplir los requisitos regulatorios y estándares técnicos, implementará evaluaciones y obtendrá las certificaciones requeridas por clientes y reguladores.

Enlace para acceder al libro blanco "Security Transparence and Assurance in a 5G World":

https://www.omdia.com/resources/product-content/2020/09/01/14/22/security-transparence-and-assurance-in-a-5g-world

ZTE y Omdia celebrarán conjuntamente un webinar online global titulado "Comprehensive Security Assurance Is Essential in the 5G Era", el 16 de septiembre de 17:00 a 18:00 (GMT+8). Para registrarse para este webinar, consulte:

https://www.lightreading.com/webinar.asp?webinar_id=1691&webinar_promo=5621

