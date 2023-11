A ZTE organiza a Cúpula 5G e Congresso de Usuários 2023 na Tailândia, revelando o futuro digital com o tema "Abrace the Digital Nexus"

BANGCOC, 17 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornecedora líder global de soluções de tecnologia de informação e comunicação, inaugurou sua Cúpula 5G e Congresso de Usuários 2023 anual na Tailândia. Com o tema "Embrace the Digital Nexus", o evento de dois dias reuniu órgãos reguladores de telecomunicações, alianças do setor, organizações de padronização, operadoras, think tanks, parceiros do setor e analistas da GSMA, IMT-2020(5G) PG, IMT-2030(6G) PG, CCSA, TMF, ABI, CCS Insight e outros parceiros ecológicos de todo o mundo para compartilhar percepções valiosas, perspectivas e estudos de caso práticos, explorando tendências em 5G, redes futuras e o cenário digital.

Xiao Ming, presidente do Exterior na ZTE , proferiu o discurso de abertura na cúpula. Ele destacou que "Neste mundo interconectado capacitado pelo 5G-A, onde o espaço e a Terra estão ligados, entre eles está a rede ubíqua. Coisas como XR e Metaverso estão moldando realidades antes inimagináveis. A força digital impulsiona todos os setores, impulsionando a civilização humana a romper barreiras e ascender continuamente nestes tempos transformadores. Os sonhadores entre nós estão corajosamente dando vida a isso. A evolução infinita leva a um século inteligente próspero."

Xiao Ming ressaltou as percepções e práticas da ZTE no setor digital. "Trabalhando ao lado de 110 operadoras no 5G, promovemos um ecossistema com mais de 1.000 parceiros do setor", afirmou. "Nossa visão para o futuro enfatiza a coesão digital, onde as funcionalidades são modulares, facilmente acessíveis e personalizáveis. Nosso foco continua sendo a capacidade, a eficiência, a fusão e o verde."

John Hoffman, CEO da GSMA Ltd., disse: "As redes 5G, 5G Avançado e as tecnologias que elas possibilitam revolucionarão o mundo. Mas precisamos continuar trabalhando juntos para construir um futuro sustentável, onde todos, em todos os lugares, possam aproveitar todos os benefícios da conectividade. A Cúpula 5G da ZTE é uma ótima oportunidade para o setor compartilhar conhecimento e melhores práticas para o futuro, e aguardamos ansiosos para continuar a conversa na MWC Barcelona 2024!"

Rudolf Schrefl, CEO da Hutchison Drei Austria, disse: "Abraçar o 5G não significa apenas uma atualização tecnológica, mas revolucionar a experiência do cliente – conectando pessoas e dispositivos com velocidade e confiabilidade sem precedentes, transformando cada interação digital em uma jornada fluida, transformando como vivemos, trabalhamos e nos envolvemos com o mundo ao nosso redor."

Durante o evento, a ZTE apresentou seus produtos inovadores, soluções e melhores práticas no centro de inovação da Tailândia, ilustrando a natureza interconectada e transformadora de tudo no cenário digital.

Na área "Wireless Everything", a ZTE demonstrou estratégias para modernizar as redes 4G existentes para o sucesso futuro do 5G. A mostra ampliou os limites das experiências, cobertura e serviços 5G, enfatizando a importância de aprimorar as redes com ferramentas nativas e infraestrutura de energia verde.

Como líder no campo de redes totalmente ópticas, a ZTE ativou o novo valor de uma rede totalmente óptica por meio de uma série de produtos de ponta a ponta. Isso destaca o compromisso da ZTE em avançar nas tecnologias de rede óptica.

Na área de servidores e armazenamento, a ZTE contribuiu para a era digital com servidores e soluções de armazenamento para todos os cenários, fornecendo a energia essencial para o aumento contínuo nas demandas digitais.

A ZTE Mobile Devices adere à visão global da marca "Better for All", trazendo numerosos dispositivos inteligentes inovadores para o evento.

Juntamente com operadoras e parceiros do setor e do ecossistema, a ZTE tem como objetivo construir um ecossistema digital e inteligente para o sucesso compartilhado e sempre desempenhará seu papel na promoção do desenvolvimento sustentável. Para mais informações, visite: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/5g_summit_2023.html

