A2A et Enfinity Global ont signé des AAE supplémentaires pour 134 MW d'énergie solaire en Italie

MILAN, 24 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe A2A, l'un des plus grands acteurs italiens de la transition énergétique, et Enfinity Global Inc, leader dans le domaine des énergies renouvelables, ont annoncé la signature de nouveaux accords d'achat d'électricité (AAE) de 10 ans en Italie pour 134 MW d'énergie solaire.

L'électricité fournie - qui équivaut à la consommation annuelle d'environ 86 000 foyers italiens et permet d'éviter plus de 104 000 tonnes d'émissions de CO2 par an - sera produite par six centrales solaires d'Enfinity dans les régions du Latium et de l'Émilie-Romagne.

« Grâce à ce nouveau partenariat avec Enfinity Global, nous continuons à contribuer au développement durable des territoires en élargissant l'offre d'énergie verte disponible pour nos clients », a déclaré Lorenzo Spadoni, responsable de la production et du commerce chez A2A. « C'est une nouvelle preuve de l'engagement concret du groupe à promouvoir le processus de décarbonisation du pays, conformément à notre stratégie. »

« Nous sommes honorés d'étendre notre relation avec A2A. Cet accord constitue une étape importante pour le marché et ouvre la voie à la fourniture d'une énergie stable, propre et abordable à l'Italie, tout en contribuant à son plan de transition énergétique à l'horizon 2030 et en répondant à ses besoins émergents », a commenté Carlos Domenech, PDG d'Enfinity Global, sur le site.

Les premiers AAE signés en octobre 2023 concernaient l'achat par A2A Group de l'énergie produite par trois des centrales solaires d'Enfinity dans le Latium, totalisant 97 MW. Ce nouvel accord témoigne des relations de plus en plus étroites entre les deux entreprises et de leur engagement commun à accélérer la transition énergétique.

À propos de Enfinity Global

Enfinity Global Inc. est, avec ses filiales, une entreprise américaine de premier plan spécialisée dans les énergies renouvelables et les services de développement durable, créée en 2019. La société possède un portefeuille de 25,1 GW de projets d'énergie renouvelable et de stockage, y compris des actifs opérationnels, en construction et à différents stades de développement. Avec des bureaux aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Inde, l'entreprise a pour objectif d'être un leader de la transition énergétique et d'apporter une contribution significative à une économie durable à zéro émission de carbone. L'équipe dirigeante d'Enfinity est l'une des équipes mondiales les plus expérimentées dans le domaine des énergies renouvelables. Elle apporte plus de 37 milliards de dollars d'expérience en matière de financement dans le secteur des énergies renouvelables, avec plus de 15 GW d'actifs solaires et éoliens développés et acquis.