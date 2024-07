A2A und Enfinity Global unterzeichnen weitere PPAs für 134 MW Solarenergie in Italien

MAILAND, 24. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Die A2A Group, einer der größten Akteure der Energiewende in Italien, und Enfinity Global Inc, ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, gaben die Unterzeichnung neuer 10-jähriger Stromabnahmeverträge (PPAs) in Italien für 134 MW Solarenergie bekannt.

Der gelieferte Strom - der dem Jahresverbrauch von rund 86 000 italienischen Haushalten entspricht und über 104 000 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr vermeidet - wird in sechs Solarkraftwerken von Enfinity in den Regionen Latium und Emilia Romagna erzeugt.

„Dank dieser neuen Partnerschaft mit Enfinity Global tragen wir weiterhin zur nachhaltigen Entwicklung der Gebiete bei, indem wir das Angebot an grüner Energie für unsere Kunden erweitern", sagte Lorenzo Spadoni, Head of Generation and Trading bei A2A. „Dies ist ein weiterer Beweis für das konkrete Engagement der Gruppe, den Dekarbonisierungsprozess des Landes im Einklang mit unserer Strategie voranzutreiben."

„Wir fühlen uns geehrt, dass wir unsere Beziehung zu A2A ausbauen können. Diese Vereinbarung ist ein bedeutender Meilenstein für den Markt und markiert einen Weg, um Italien mit stabiler, sauberer und erschwinglicher Energie zu versorgen und gleichzeitig einen Beitrag zum Energiewendeplan 2030 zu leisten und den aufkommenden Bedarf des Landes zu decken", kommentierte Carlos Domenech, CEO von Enfinity Global.

Die ersten PPA, die im Oktober 2023 unterzeichnet wurden, betrafen die Abnahme von Energie aus drei Enfinity-Solarkraftwerken in Latium mit einer Gesamtleistung von 97 MW durch die A2A-Gruppe. Diese neue Vereinbarung verdeutlicht die wachsende Beziehung zwischen den beiden Unternehmen und ihr gemeinsames Engagement für die Beschleunigung der Energiewende.

Informationen zu Enfinity Global

Enfinity Global Inc. und seine Tochtergesellschaften sind ein in den USA ansässiges, führendes Dienstleistungsunternehmen für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit, das 2019 gegründet wurde. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von 25,1 GW an erneuerbaren Energien und Speicherprojekten, einschließlich in Betrieb befindlicher Anlagen, im Bau befindlicher Anlagen und in verschiedenen Entwicklungsstadien. Mit Niederlassungen in den USA, Europa, Japan und Indien will das Unternehmen eine führende Rolle bei der Energiewende einnehmen und einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen, kohlenstofffreien Wirtschaft leisten. Das Führungsteam von Enfinity ist eines der erfahrensten globalen Teams im Bereich der erneuerbaren Energien und verfügt über eine Finanzierungserfahrung von mehr als 37 Milliarden US-Dollar im Bereich der erneuerbaren Energien mit mehr als 15 GW an entwickelten und erworbenen Solar- und Windkraftanlagen.