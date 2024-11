ABB annonce l'acquisition d'Aurora Motors

Aurora Motors est un fournisseur mondial de moteurs de pompes verticales.

Ses produits sont distribués dans 30 pays et couvrent les secteurs de l'agriculture, des municipalités, de l'industrie et de la protection contre les incendies.

L'acquisition représente une amélioration significative du portefeuille de produits de NEMA, renforçant la gamme la plus exhaustive de moteurs électriques industriels sur le marché mondial

FORT SMITH, Ark., 5 novembre 2024 /PRNewswire /-- ABB a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord pour l'achat d'Aurora Motors. Cette acquisition apporte un portefeuille de produits bien considéré, une clientèle de longue date dans 30 pays et une structure de vente expérimentée centrée sur le client, ainsi que des partenariats solides avec des fournisseurs stratégiques. Aurora Motors est un fournisseur américain de moteurs de pompes verticales d'une valeur de 4 millions de dollars, dont l'ingénierie et les activités se situent à Shanghai, en Chine, et dont le siège social et le centre de distribution se trouvent à Hayward, en Californie. Les conditions financières n'ont pas été divulguées et la transaction devrait être finalisée avant la fin de l'exercice 2024.

Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de croissance rentable du secteur d'activité Motion, et elle permettra à la division NEMA Motors d'améliorer son offre de produits, d'étendre sa chaîne d'approvisionnement et d'améliorer le soutien à sa clientèle mondiale.

« Cette acquisition est une décision stratégique qui nous permet non seulement d'étendre notre présence au niveau mondial, mais aussi de combler des lacunes importantes sur le marché. Cette acquisition s'aligne sur notre vision d'améliorer l'innovation et d'offrir une valeur inégalée à nos clients dans le monde entier », a indiqué Jesse Henson, président de la division NEMA d'ABB. « En intégrant l'expertise d'Aurora Motors, nous sommes prêts à accélérer la croissance et à redéfinir les normes de l'industrie, assurant ainsi le succès à long terme de nos parties prenantes. »

« La combinaison de la vaste expérience et de l'expertise d'Aurora dans le secteur des moteurs de pompes verticales avec les opérations de premier plan d'ABB et son engagement envers l'excellence dans l'industrie est véritablement enthousiasmante ! » a indiqué Conroy Shum, président d'Aurora Motors.

L'industrie mondiale des moteurs NEMA, dont la taille est d'environ 3,4 milliards de dollars*, comprend des moteurs électriques industriels principalement utilisés en Amérique du Nord. Les moteurs NEMA sont des composants essentiels utilisés pour faire fonctionner des équipements dans des industries telles que l'alimentation et les boissons, le pétrole et le gaz, l'exploitation minière et les agrégats, l'eau et les eaux usées, et dans des applications telles que celles qui déplacent de l'air, des liquides et des unités.

ABB est un leader technologique mondial dans l'électrification et l'automatisation, permettant un avenir plus durable et plus efficace en termes de ressources. En associant son expertise en matière d'ingénierie et de numérisation, ABB aide les industries à fonctionner à haute performance, tout en devenant plus efficaces, productives et durables afin de surpasser leurs performances. Chez ABB, nous appelons cela « Engineered to Outrun ». La société a plus de 140 ans d'histoire et plus de 105 000 employés dans le monde entier. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

ABB Motion, leader mondial des moteurs et des entraînements, est au cœur de l'accélération d'un avenir plus productif et plus durable. Nous innovons et repoussons les limites de la technologie pour contribuer à des solutions écoénergétiques, décarbonées et circulaires pour les clients, les industries et les sociétés. Grâce à nos variateurs, moteurs et services numériques, nous aidons nos clients et partenaires à améliorer les performances, la sécurité et la fiabilité. Afin d'aider les industries du monde entier à se surpasser, à s'alléger et à être plus propres, nous fournissons des solutions motorisées pour une large gamme d'applications dans tous les segments de l'industrie. S'appuyant sur plus de 140 ans d'expertise dans le domaine des groupes motopropulseurs électriques, nos plus de 22 000 employés répartis dans 100 pays apprennent et s'améliorent chaque jour. go.abb/motion.

